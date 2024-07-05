Телец, Весы, Стрелец и Рыбы, вас ожидают немалые эмоциональные трудности, пишет LifeStyle 24.

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Телец

У вас будут много сомнений и тревог. Это не лучшее время для принятия важных решений, поэтому лучше отдохнуть и заняться чем-то, что поможет успокоить нервную систему.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Вы будете чувствовать себя под давлением критики, что может сильно повлиять на внутреннюю уверенность. В этот период важно искать поддержки у близких и друзей, которые помогут пережить сложные моменты.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Этот месяц будет эмоционально непростым. Вы должны думать больше о себе, отбросить лишние заботы и заняться медитацией для сохранения спокойствия.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Вы можете столкнуться с финансовой нестабильностью, что приведет к стрессу и слезам. Астрологи рекомендуют отложить серьезные дела в сторону и уделить внимание родным.

Гороскоп для Рыб