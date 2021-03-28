Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає цікавий та насичений період. Багатьох чекають приємні сюрпризи та збільшення фінансів. Читайте гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Овна

Для Овнів новий тиждень буде трохи напруженим. Втім ваша кохана половинка допоможе вам подолати негаразди та навіть підкаже, як правильно вийти з тієї чи іншої ситуації. Ні в чому не сумнівайтеся та нічого не бійтеся, адже цей тиждень – чудовий час для починань. Від кожного вашого кроку залежить ваше майбутнє.

Робоча сфера вимагатиме від вас точності та акуратності. Не спішіть та все чітко вичитуйте у документах, щоб не допустити вагомих помилок. Астрологи радять відкласти відпочинок та запланувати відпустку на інший період. Зараз вам не час кудись вирушати. Наприкінці тижня у вас покращиться фінансове становище. Ймовірно, ви навіть познайомитеся з цікавими людьми.

На вихідних у вас можуть бути проблеми зі здоров'ям. Навіть звичайна застуда заставить вас лежати увесь день в ліжку та відкинути всі справи, які ви запланували зробити в суботу і неділю. Пийте багато рідини – теплі чаї, овочеві та фруктові соки та добре харчуйтеся.

Сприятливий день: 29 березня

Несприятливий день: 30 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Тельця

Зорі підготували для Тельців спокійний тиждень. Можете не поспішати у справах, адже розумно підходячи до кожного завдання, ви зможете все виконати все без дедлайнів. Астрологи радять серед тижня приділити день плануванню. Складіть чітко план дій, які ви хочете виконати цієї весни.

За можливості, уникайте розмов на гострі теми та не ведіться на провокації від оточуючих. Звертайте увагу лише на себе та свої бажання. На самотніх представників знаку чекає пора оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз.

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Після напруженого тижня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних. Займіться шопінгом, чи завітайте у книжковий магазин та придбайте книжку, яку давно хотіли прочитати.

Сприятливий день: 29 березня

Несприятливий день: 30 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Близнюків

Новий тиждень Близнюкам варто присвятити наведенням порядку у своїй оселі. Придбайте нові предмети інтер'єру та зробіть свій дім затишнішим. Навівши порядок в квартирі, перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Змініть свій режим роботи та відпочинку. Вам треба зробити все для того, щоб звільнити місце для нового.

В особистому житті на Близнюків чекають приємні зміни. Людина, яка довгий період не наважувалася зробити перший крок, нарешті проявлятиме до вас знаки уваги та навіть зможе здивувати вас сюрпризом. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень і вам вдасться підвищити довіру до свого партнера.

На вихідних вам треба присвятити час робочим проєктам, за які ви зможете отримати додаткове грошове винагородження. Після пророблених справ, дозвольте собі відпочити та повністю розслабитися.

Сприятливий день: 1 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Рака

Ракам цього тижня варто набратися терпіння та показати всім, що вони сильніші за обставини. Покажіть оточуючим, що всі сили та зусилля ви докладаєте до того, що вам справді важливо, щоб через деякий час показати вражаючий результат.

У середині тижня знайдіть час для перезарядки від робочого процесу. Вам треба надихнутися новими ідеями, щоб не втратити енергію та настрій. Більше думайте над своїм життям, планами на майбутнє, прислухайтеся до своєї інтуїції та робіть те, що підказує вам ваше серце.

На вихідних очікуйте на приємні новини здалеку. Також в цей період ви наважитеся на серйозну розмову у любовній сфері. У сімейних представників знаку можливе охолодження почуттів. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити усі питання.

Сприятливий день: 29 березня

Несприятливий день: 30 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Лева

Тиждень для Левів пройде в шаленому темпі, а події вимагатимуть від вас рішучості та прийняття швидких рішень. Позбавляйтеся від зайвої роботи, яку вам буде хтось нав'язувати та виконуйте лише те, що є важливим. З партнерами по бізнесу сперечатися не варто. Якщо ви будете невпевнені в якихось питаннях, не бійтеся проконсультуватися з колегами.

У четвер займіться питанням нерухомості. Цей час сприятливий для заключення договорів, переїзду, оренди тощо. Також в цей день зверніть увагу на своє здоров'я. Ймовірно, дасть про себе знати давнє хронічне захворювання. Варто провести профілактичні заходи або ж сходити на консультацію до лікаря.

На вихідних посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Сприятливий день: 3 квітня

Несприятливий день: 29 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Діви

Дівам цього тижня треба спланувати час так, щоб все встигнути. Щоб протягом дня встигати більше, потрібно бути обережним із тим, як ви проводите свій час. Прокидайтеся раніше, займайтеся спортом, складайте список справ, які необхідно зробити. Ці дії сприятимуть правильному використанню кожної хвилини.

Середа – хороший день для знаходження нового джерела доходів та покращення матеріального становища. У цей день ви можете натрапити на хороші знижки. Сміливо робіть бажані покупки, адже гроші у вас будуть.

На вихідних заплануйте зустріч з друзями, родичами чи близькими. Вільний час присвятіть читанню, подкастам, художнім та документальним фільмам. У суботу запишіться на навчальний курс, який згодом стане вам у нагоді.

Сприятливий день: 31 березня

Несприятливий день: 1 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Терезів

Цього тижня для Терезів відкриється перспектива у кар'єрному зростанні. Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

В особистому житті на вас очікуватимуть кардинальні зміни. Ймовірно, ваш обранець запропонує вам змінити житло та переїхати навіть в інше місто. Перш ніж приймати таку пропозицію, добре подумайте над тим, чи готові ви до таких радикальних змін у своєму житті.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування.

Сприятливий день: 2 квітня

Несприятливий день: 4 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Скорпіона

Для Скорпіонів тиждень розпочнеться з незначних з'ясувань стосунікв між давніми колегами. Вам вирішать пригадати неприємні моменти, тож на тлі цього виникне словесна перепалка. Щодо особистого життя, то астрологи радять не боятися написати людині, яка вам симпатизує. Саме такий сміливий крок стане рушійною силою вашого майбутнього.

Загалом тиждень стане чудовою платформою для професійного вдосконалення. За миттєвими результатами гнатися не варто. Винагороду за пророблену роботу ви отримаєте згодом. Не переживайте, всі ваші старання керівництво обов'язково оцінить. У п'ятницю добре сплануйте свій робочий час, щоб наступного тижня не перегоріти від роботи.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил, втім не варто братися до багатьох недороблених справ. Щоб не відчувати себе втомленими, більше відпочивайте: читайте книги, дивіться фільми, гуляйте з друзями.

Сприятливий день: 30 березня

Несприятливий день: 1 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Стрільця

Тиждень для Стрільців може видатися непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми на роботі та в сім'ї. Робочі моменти вдасться владнати в досить короткі терміни, а от над проблемами в сім'ї доведеться попрацювати. Не розвивайте конфлікт, а старайтеся спокійно обговорити проблеми, які виникнули не лише через вас.

У середу зверніть увагу на своє здоров'я. Навіть за найменших симптомів застуди варто звернутися до сімейного лікаря. Самолікуванням займатися не треба. Астрологи радять не витрачати в цей період кошти у великій кількості, адже зовсім скоро вони вам знадобляться для купівлі дороговартісної техніки.

На вихідних будуть вдалими побутові експерименти. Якщо ви давно хотіли змінити інтер'єр у своїй квартирі – час діяти. Суботу присвятіть домашнім справам, а от неділю варто використати з користю: прочитайте книгу, цікавий матеріал чи перегляньте документальне відео.

Сприятливий день: 4 квітня

Несприятливий день: 30 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Козерога

Цього тижня ваші фінансові питання вийдуть на перший план. Це вдалий час для того, щоб укріпити матеріальне становище. Сміливо відкладайте гроші на машину чи квартиру. Впевненість у тому, що у вас все вийде, додасть вам наснаги та сил заробляти ще більше та старатися.

Тиждень наділить вас життєвими силами, зміцнить впевненість у собі та дозволить вам подумати про цінності і відновити внутрішню рівновагу. Ви зможете багато чого добитися, активно проявити себе та притягнути у своє життя багатьох однодумців. У вас все вийде, головне – старайтеся не піддаватися своїм слабкостям.

На вихідних займіться собою, своїм здоров'ям. Уникайте інтриг та пліток, яких буде навколо вас дуже багато. Враховуючи те, що ви взяли на свої плечі позицію лідера, не відставайте у саморозвитку: багато читайте, дізнавайтеся нове, відвідуйте театри, виставки та музеї.

Сприятливий день: 1 квітня

Несприятливий день: 3 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Водолія

На Водоліїв чекає новий і насичений тиждень у всіх сферах, тож будьте максимально сконцентрованими та уважним весь час. На роботі з'являться нові починання та проєкти, які увінчаються успіхом лише тоді, якщо ви будете достатньо часу їм приділяти.

Астрологи рекомендують переглянути своє харчування та більше часу проводити на свіжому повітрі. Більше гуляйте, провітрюйте перед сном кімнату, поповнюйте водний баланс та обмежте себе від шкідливого харчування.

На вихідних заплануйте відпочинок і забудьте на деякий час про роботу. Після відпочинку у вас з'являться нові ідеї та плани на майбутнє, ви зможете працювати краще та продуктивніше.

Сприятливий день: 4 квітня

Несприятливий день: 30 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 29 березня – 4 квітня 2021 для Риб

Риби в першій половині тижня будуть дуже активними та енергійними. У професійній сфері все буде виходити просто бездоганно, а в особистому житті вам легко даватиметься знайомство з протилежною статтю. Ймовірно, у вас навіть зав'яжеться тісне спілкування, яке згодом має всі шанси перерости у серйозні стосунки.

Серед тижня ви раптово втратите настрій, від чого будете засмученими та навіть втратите цікавість до свого життя впавши у невелику хандру. Вживайте більше фруктів, гуляйте на свіжому повітрі та читайте книги, щоб покращити свій настрій.

Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. З фінансами у Риб на цьому тижні проблем не буде. Бадьорість і енергію принесуть заняття спортом.

Сприятливий день: 2 квітня

Несприятливий день: 4 квітня