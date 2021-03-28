Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака предполагает интересный и насыщенный период. Многих ждут приятные сюрпризы и увеличение финансов. Читайте гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Овна

Для Овнов новая неделя будет немного напряженной. Впрочем ваша любимая половинка поможет вам преодолеть невзгоды и даже подскажет, как правильно выйти из той или иной ситуации. Ни в чем не сомневайтесь и ничего не бойтесь, ведь эта неделя – отличное время для начинаний. От каждого вашего шага зависит ваше будущее.

Рабочая область потребует от вас точности и аккуратности. Не спешите и все четко отчитывайте в документах, чтобы не допустить важных ошибок. Астрологи советуют отложить отдых и запланировать отпуск на другой период. Сейчас вам не время куда-то отправляться. В конце недели у вас улучшится финансовое положение. Вероятно, вы даже познакомитесь с интересными людьми.

На выходных у вас могут быть проблемы со здоровьем. Даже обычная простуда заставит вас лежать весь день в постели и отбросить все дела, которые вы запланировали сделать в субботу и воскресенье. Пейте много жидкости – теплые чаи, овощные и фруктовые соки и хорошо питайтесь.

Благоприятный день: 29 марта

Неблагоприятный день: 30 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Тельца

Звезды подготовили для Тельцов спокойную неделю. Можете не спешить в делах, ведь разумно подходя к каждому заданию, вы сможете все выполнить все без дедлайнов. Астрологи советуют среди недели уделить день планированию. Составьте четко план действий, которые вы хотите выполнить этой весной.

По возможности, избегайте разговоров на острые темы и не ведитесь на провокации от окружающих. Обращайте внимание только на себя и свои желания. Одиноких представителей знака ждет пора обновления чувств. Это хорошее время для пересмотра своих взглядов на романтический союз.

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После напряженной недели позвольте себе полноценный отдых на выходных. Займитесь шопингом, посетите книжный магазин и купите книгу, которую давно хотели прочитать.

Благоприятный день: 29 марта

Неблагоприятный день: 30 марта

Близнюки (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Близнецов

Новый неделю Близнецам стоит посвятить наведением порядка в своем жилище. Приобретите новые предметы интерьера и сделайте свой дом уютнее. Наведя порядок в квартире, пересмотрите свои отношения с теми, кто вас окружает. Измените свой режим работы и отдыха. Вам надо сделать все для того, чтобы освободить место для нового.

В личной жизни Близнецов ждут приятные перемены. Человек, который долгий период не решался сделать первый шаг, наконец будет проявлять к вам знаки внимания и даже сможет удивить вас сюрпризом. Ваши отношения выйдут на новый уровень и вам удастся повысить доверие к своему партнеру.

На выходных вам надо посвятить время рабочим проектам, за которые вы сможете получить дополнительное денежное вознаграждение. После проделанных дел, позвольте себе отдохнуть и полностью расслабиться.

Благоприятный день: 1 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Рака

Ракам на этой неделе стоит набраться терпения и показать всем, что они сильнее обстоятельств. Покажите окружающим, что все силы и усилия вы прилагаете к тому, что вам действительно важно, чтобы через некоторое время показать впечатляющий результат.

В середине недели найдите время для перезарядки от рабочего процесса. Вам надо вдохновиться новыми идеями, чтобы не потерять энергию и настроение. Больше думайте над своей жизнью, планами на будущее, прислушайтесь к своей интуиции и делайте то, что подсказывает вам ваше сердце.

На выходных ожидайте приятные новости издалека. Также в этот период вы решитесь на серьезный разговор в любовной сфере. У семейных представителей знака возможно охлаждение чувств. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

Благоприятный день: 29 марта

Неблагоприятный день: 30 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Льва

Неделя для Львов пройдет в бешеном темпе, а события потребуют от вас решительности и принятия быстрых решений. Избавляйтесь от лишней работы, которую вам будет кто-то навязывать, и выполняйте лишь то, что является важным. С партнерами по бизнесу спорить не стоит. Если вы будете неуверены в каких-то вопросах, не бойтесь проконсультироваться с коллегами.

В четверг займитесь вопросом недвижимости. Это время благоприятно для заключения договоров, переезда, аренды и тому подобное. Вероятно, даст о себе знать давнее хроническое заболевание. Стоит провести профилактические мероприятия или же сходить на консультацию к врачу.

На выходных усилится потребность в уединении – не отказывайте себе в этом. Именно в такие моменты вы сможете взглянуть на свою жизнь со стороны и определиться с планами на будущее.

Благоприятный день: 3 апреля

Неблагоприятный день: 29 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Девы

Девам на этой неделе надо спланировать время так, чтобы все успеть. Чтобы в течение дня успевать больше, нужно быть осторожным с тем, как вы проводите свое время. Просыпайтесь пораньше, занимайтесь спортом, составляйте список дел, которые необходимо сделать. Эти действия будут способствовать правильному использованию каждой минуты.

Среда – хороший день для нахождения нового источника доходов и улучшения материального положения. В этот день вы можете встретить хорошие скидки. Смело делайте желаемые покупки, ведь деньги у вас будут.

На выходных запланируйте встречу с друзьями, родственниками или близкими. Свободное время посвятите чтению, подкастам, художественным и документальным фильмам. В субботу запишитесь на учебный курс, который впоследствии пригодится вам.

Благоприятный день: 31 марта

Неблагоприятный день: 1 апреля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Весов

На этой неделе для Весов откроется перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро и они вас изрядно порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попытаетесь правильно расставить приоритеты – производительность будет значительно выше.

В личной жизни вас будут ожидать кардинальные изменения. Вероятно, ваш избранник предложит вам сменить жилье и переехать даже в другой город. Прежде чем принимать такое предложение, хорошо подумайте над тем, готовы ли вы к таким радикальным изменениям в своей жизни.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы сможете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню по правильному питанию.

Благоприятный день: 2 апреля

Неблагоприятный день: 4 апреля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Скорпиона

Для Скорпионов неделя начнется с незначительных выяснений отношений между давними коллегами. Вам решат вспомнить неприятные моменты, поэтому на фоне этого возникнет словесная перепалка. Что касается личной жизни, то астрологи советуют не бояться написать человеку, который вам симпатизирует. Именно такой смелый шаг станет движущей силой вашего будущего.

В целом неделя станет отличной платформой для профессионального совершенствования. За мгновенными результатами гнаться не стоит. Вознаграждение за проделанную работу вы получите позже. Не переживайте, все ваши старания руководство обязательно оценит. В пятницу хорошо спланируйте свое рабочее время, чтобы на следующей неделе не перегореть от работы.

На выходных вы получите огромный прилив сил, впрочем не стоит браться за многие недоделанныхе дела. Чтобы не чувствовать себя уставшими, больше отдыхайте: читайте книги, смотрите фильмы, гуляйте с друзьями.

Благоприятный день: 30 марта

Неблагоприятный день: 1 апреля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Стрельца

Неделя для Стрельцов может показаться непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы на работе и в семье. Рабочие моменты удастся решить в достаточно короткие сроки, а вот над проблемами в семье придется поработать. Не развивайте конфликт, а старайтесь спокойно обсудить проблемы, которые возникли не только из-за вас.

Даже при малейших симптомах простуды стоит обратиться к семейному врачу. Самолечением заниматься не надо. Астрологи советуют не тратить в этот период средства в большом количестве, ведь совсем скоро они вам понадобятся для покупки дорогостоящей техники.

На выходных будут удачными бытовые эксперименты. Если вы давно хотели изменить интерьер в своей квартире – время действовать. Субботу посвятите домашним делам, а вот воскресенье стоит использовать с пользой: прочитайте книгу, интересный материал или посмотрите документальное видео.

Благоприятный день: 4 апреля

Неблагоприятный день: 30 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Козерога

На этой неделе ваши финансовые вопросы выйдут на первый план. Это подходящее время для того, чтобы укрепить материальное положение. Смело откладывайте деньги на машину или квартиру. Уверенность в том, что у вас все получится, придаст вам сил зарабатывать еще больше и стараться.

Неделя наделит вас энергией, укрепит уверенность в себе и позволит вам подумать о ценности и восстановить внутреннее равновесие. Вы сможете многого добиться, активно проявить себя и привлечь в свою жизнь многих единомышленников. У вас все получится, главное – старайтесь не поддаваться своим слабостям.

На выходных займитесь собой, своим здоровьем. Избегайте интриг и сплетен, которых будет вокруг вас очень много. Учитывая то, что вы взяли на свои плечи позицию лидера, не отставайте в саморазвитии: много читайте, узнавайте новое, посещайте театры, выставки и музеи.

Благоприятный день : 1 апреля

Неблагоприятный день: 3 апреля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Водолея

Водолеев ждет новая и насыщенная неделю во всех сферах, поэтому будьте максимально сконцентрированными и внимательными все время. На работе появятся новые начинания и проекты, которые увенчаются успехом лишь тогда, если вы будете достаточно времени им уделять.

Астрологи рекомендуют пересмотреть свое питание и больше времени проводить на свежем воздухе. Больше гуляйте, проветривайте перед сном комнату, пополняйте водный баланс и ограничьте себя от вредного питания.

На выходных запланируйте отдых и забудьте на некоторое время о работе. После отдыха у вас появятся новые идеи и планы на будущее, вы сможете работать лучше и продуктивнее.

Благоприятный день: 4 апреля

Неблагоприятный день: 30 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 29 марта – 4 апреля 2021 для Рыб

Рыбы в первой половине недели будут очень активными и энергичными. В профессиональной сфере все будет получаться просто безупречно, а в личной жизни вам легко будет даваться знакомство с противоположным полом. Вероятно, у вас даже завяжется тесное общение, которое впоследствии имеет все шансы перерасти в серьезные отношения.

Среди недели вы внезапно потеряете настроение, от чего будете расстроенными и даже потеряете интерес к своей жизни упав в небольшую хандру. Употребляйте больше фруктов, гуляйте на свежем воздухе и читайте книги, чтобы улучшить свое настроение.

Приятные эмоции принесут покупки, встречи со старыми друзьями и домашние хлопоты. С финансами у Рыб на этой неделе проблем не будет. Бодрость и энергию принесут занятия спортом.

Благоприятный день: 2 апреля

Неблагоприятный день: 4 апреля