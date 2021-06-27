Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку прогнозує Терезам поганий настрій та форс-мажорні ситуації. У Водоліїв тиждень пройде спокійно та легко. Читайте гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Овна

Овни на початку тижня відчуватимуть апатію та брак сил. Розвантажитися від поганих думок та переживань вам допоможе щира розмова з рідними та друзями. Вже у другій половині тижня ваш настрій різко зміниться на кращий. Вас потішить знайома людина позитивною розповіддю, яка матиме безпосередній вплив на ваше життя.

Астрологи радять дотримуватися правильного харчування та уникати важкої їжі, бо можуть бути проблеми з травною системою. На роботі постарайтеся ні з ким не сваритися, адже непорозуміння швидко вирішиться, а поганий слід від перепалки залишиться ще на довго.

Неділя пройде весело та енергійно. Якщо ви проведете вихідні з друзями, то чудовий настрій та позитив вам точно забезпечений.

Сприятливий день: 28 червня

Несприятливий день: 29 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Тельця

Цього тижня на Тельців чекають і злети, і падіння. Можливі невеликі фінансові труднощі. Ви зустрінете людей, які захочуть зіпсувати вам настрій своєю поведінкою, втім вестися на їхні провокації не варто. В середині тижня будьте рішучими і не бійтеся помилитися. Середа вдала для початку нових проєктів.

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Самотні представники знаку можуть зустріти цікаву людину, з якою закрутять романтичні стосунки. Ваше самопочуття нарешті прийде в норму, однак деякі невирішені питання вам ще доведеться владнати.

На вихідних не забувайте про відпочинок, навіть попри велику кількість справ та ранній підйом. Постарайтеся викроїти собі хоча б годину на день тільки на себе та власні потреби. У суботу вам треба задуматися над реалізацією давніх планів.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 1 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Близнюків

Близнюки увесь тиждень будуть заклопотані домашніми турботами. Під час генерального прибирання викиньте з квартири увесь непотріб, яким ви вже давно не користуєтеся. Також вам не завадить змінити свій розпорядок дня та перейти на здорове харчування.

В середині тижня у вас буде неабияке натхнення та бажання кардинально змінити своє життя. Якщо ви зможете позбутися від спогадів свого минулого життя, то у вас все неодмінно вийде.

На вихідних складіть собі список справ, які приносять вам задоволення. Це може бути приготування нових страв, складання планів, зміна інтер'єру чи власного іміджу. Сонячна погода сприятиме потоку чудового настрою.

Сприятливий день: 3 липня

Несприятливий день: 28 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Рака

Ракам цього тижня пора перестати лише планувати. Нарешті настав час діяти та реалізовувати давні задуми. Не бійтеся вийти зі своєї зони комфорту та почати робити щось нове у своєму житті. У цей період ви знайдете гармонію та радість від того, чим займаєтеся.

Після того, як відчуєте в собі нові сили, можете братися до справ, які раніше викликали у вас сумніви. Ваша зосередженість і енергія принесуть вам чималий прибуток. Виділіть час на спілкування з близькими вам людьми та друзями, яких ви давно не бачили.

У вихідні ви знайдете відповіді на питання, які давно вас турбували. Неділя розкладе все на свої місця, тож рухайтеся вперед. Астрологи радять провести вільний час з користю: відвідайте музей, театр, прочитайте мотивуючу книгу або подивіться цікавий фільм.

Сприятливий день: 30 червня

Несприятливий день: 29 червня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Лева

Левам не варто цього тижня зациклюватися на проблемах. Почніть отримувати задоволення від роботи, від спілкування з друзями чи від стосунків з коханою людиною. Пам'ятайте, що всі негаразди рано чи пізно закінчуються, тож вам треба просто пережити непростий період у житті.

Вам буде важко дати собі раду і на роботі, і вдома. Не віддавайтеся на повну всім покладеним завданням, адже зможете швидко вигоріти. Давайте собі час на відпочинок, щоб перезавантажитися і з новими силами приступити до справ.

На вихідних займіться генеральним прибиранням своєї оселі. Порядок у вашій оселі покращить ваш настрій та створить затишну атмосферу.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 2 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Діви

Діви цього тижня матимуть насичене та повноцінне життя. Ви будете насолоджуватися роботою і робити правильні кроки. Внутрішня гармонія допоможе вам добре проявити себе у бізнесі або на роботі. Доведіть керівництву свою майстерність.

Ввічливість та легкість у спілкуванні допоможе вам розв'язати всі питання. Якщо у вас з'явиться бажання зайнятися ремонтом – повністю зануртеся в процес проявляючи свій творчий підхід. Гроші позичати комусь цього тижня астрологи категорично забороняють, адже можете віддати всю свою позитивну енергетику.

На вихідних відправтеся зі своєю другою половинкою на вікенд за місто. Якщо цьому не сприятиме погода, тоді вдома займіться самоосвітою та розвитком. Ймовірно, ви навіть надумаєте відкрити справу чи вкласти в щось гроші, тож прислухайтеся до своєї інтуїції.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 30 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Терезів

У Терезів увесь тиждень буде поганий настрій, краще не сваритися ні з ким, щоб не зробити ще гірше. Вам доведеться зіткнутися з форс-мажорними ситуаціями. Плекайте в собі мужність і не здавайтеся. Ваше бажання і можливості покращать загальний стан.

Ви можете отримати фінансову винагороду за справу, якою давно займалися. Будьте обережні з витратами – є велика ймовірність придбати неякісний товар. Якщо є можливість – відкладіть покупку на наступний тиждень. У п'ятницю постарайтеся довести до кінця всі домашні справи.

Вихідні найкраще провести на природі, чи на дачі. Якщо маєте можливість – навідайтеся в гості до своїх батьків. Вже у неділю ви відчуєте радість та впевненість в собі, симпатію та потяг до навколишнього світу.

Сприятливий день: 4 липня

Несприятливий день: 29 червня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони побачать на що вони насправді здатні. Ваша зосередженість на робочих завданнях дасть хороші результати. Рішення, які ви приймете принесуть вам прибуток вже у найближчому майбутньому. Намагайтеся реалізувати всі свої ідеї, але будьте обережними з ризикованими планами.

На роботі вас чекають великі перспективи та багато активностей. Керівництво гідно оцінить позитивні зміни на роботі та відмітить ваші цінні ідеї. В кінці тижня можете очікувати на підвищення зарплати або премію.

У стосунках з коханою людиною вас очікує емоційний підйом. Ваші почуття одне до одного посиляться, тож ви почнете краще розуміти одне одного. Субота чи неділя – сприятливий період для будь-яких починань.

Сприятливий день: 29 червня

Несприятливий день: 28 червня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Стрільця

На початку тижня Стрільці можуть відчути себе виснаженими в емоційному, психологічному та фізичному плані. Відпочиньте від усіх поточних планів та турбот, влаштуйте собі невеликий відпочинок.

Намагайтеся оточувати себе тими, хто розділяє з вами основні життєві цінності та ідеали. Виділіть час на те, щоб проаналізувати ситуацію в галузі фінансів. Цілком ймовірно, що ви зумієте відкрити перед собою можливості підвищення свого доходу.

Субота і неділя – сприятливий період для освоєння чогось нового. Ваші творчі ідеї дадуть непоганий результат. Фортуна посміхнеться вам у найнесподіваніший момент.

Сприятливий день: 3 липня

Несприятливий день: 1 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів – гарний період для вивчення духовних практик. Старайтеся частіше бути на самоті та спокійно обдумувати все, що вас турбує. Перша половина тижня сприятлива для налагодження стосунків.

Зірки радять взяти під контроль фінансові витрати. На роботі тримайте всі документи в порядку, адже до кінця тижня можлива неочікувана перевірка. Зробіть всі важливі справи до вихідних, адже потім вам просто буде ніколи виділити час на завдання. Попереду вас чекають розваги та відпочинок.

Зорі радять позбутися цього тижня від шкідливої звички. Також варто поставити крапку минулим стосункам, які не дають розвиватися вам далі. Залишіть минуле в минулому і більше не повертайтеся до цих подій.

Сприятливий день: 1 липня

Несприятливий день: 3 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Водолія

У Водоліїв новий тиждень пройде досить спокійно та легко. Всі складні питання ви зможете швидко вирішити, тож у вас з'явиться час на себе та на вивчення чогось нового. У вівторок можуть виникнути фінансові труднощі та затримка зарплати, але це не привід конфліктувати з керівництвом, оскільки ситуація зміниться в кращу сторону.

В середині тижня зосередьтеся на своєму здоров'ї та прислухайтеся до свого організму. Сімейним представникам знаку варто більше часу приділити своїм дітям, а також провести разом час зі своєю коханою половинкою.

На вихідних відмовтеся від фізичних навантажень, навіть, якщо регулярно займаєтеся спортом. Краще приділіть час комфортному відпочинку, медитації чи прогулянці на свіжому повітрі.

Сприятливий день: 30 червня

Несприятливий день: 28 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 28 червня – 4 липня 2021 для Риб

Риби цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко зачіпатимуть оточуючих. На початку тижня ви будете поступати необдумано, втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Ваша домашня атмосфера буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання, зробити усі справи, які у вас накопичилися та закрити усі гештальти. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день: 2 липня

Несприятливий день: 30 червня