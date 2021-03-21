Гороскоп на тиждень 22 –28 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає плідний та насичений період, який подарує багато щирих та радісних емоцій. Читайте гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Овна

Новий тиждень подарує Овнам зміни в житті. Слухайте себе та робіть все, що вам підказує серце. Знайдіть час подумати над тим, ким ви є насправді та що ви найбільше у своєму житті хочете робити. Не дивіться на інших та не намагайтеся всім сподобатися. Ви живете лише одне життя, тому робіть все для того, щоб прожити його так, як подобається вам.

Розвивайте свої таланти і здібності. Навіть якщо вам здається, що ви нічого не вмієте та не володієте талантами – це не так. Ймовірно, ваші здібності десь далеко заховані, і ви ще не встигли їх побачити в собі та відкрити. Цей тиждень – вдалий час для пізнання себе та своїх можливостей.

На вихідних спробуйте зробити те, що ніколи не робили раніше.Запросіть на прогулянку людину, з якою ви давно знайомі, але ніколи не наважувалися першими написати. Нові враження та цікава розмова подарує вам неймовірний заряд енергії та натхнення.

Сприятливий день: 22 березня

Несприятливий день: 23 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Тельця

Новий тиждень для Тельців – ідеальний час для наведення порядку у справах. Також приділіть більше уваги сімейним справам та спілкуванню з близькими. У фінансовому плані тиждень обіцяє бути сприятливим. Не виключено, що вам випаде нагода заробити додаткові кошти.

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Тиждень подарує вам багато спілкування з колегами та друзями. Виходьте частіше з дому та гуляйте на свіжому повітрі. Навчіться реалізовувати всі свої бажання і не відкладайте нічого на потім. На самотніх представників знаку чекають значні зміни в особистому житті. Якщо ви побачите в об'єкті закоханого ту людину, про яку завжди мріяли, то у вас можуть зав'язатися міцні та довготривалі стосунки.

На вихідних попри безліч дрібних справ, які накопичились впродовж тижня – знайдіть час для себе. Візьміть до рук книгу, яку давно хотіли прочитати, або перегляньте документальний чи пізнавальний фільм.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 27 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Близнюків

Тиждень вимагає від Близнюків впевненості у власних силах. Складіть собі чіткий план дій, які ви маєте виконати і слідуйте за ними. Якщо ви все будете робити добре і вчасно, то вже наприкінці тижня відчуєте значне полегшення та задоволення від того, що ви знайшли час на дійсно важливі речі.

Перегляньте свій список мрій та цілей, які ви складали напередодні Нового року та простежте за тим, чи рухаєтеся ви в правильному напрямку. Якщо ж у вас такого списку немає, то обов'язково знайдіть серед тижня декілька вільних годин, коли в тиші та спокої ви зможете визначити для себе головні бажання, яких хочете досягнути.

Вихідні приділіть інтелектуальному розвитку. Вам добре даватиметься навчання, тож можете записатися на мовні курси, або ж записатися в автошколу. Зорі будуть сприяти вашим успіхам.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 27 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Рака

Для Раків цього тижня відкриється перспектива у кар'єрному зростанні. Сміливо беріться за нові та складні проєкти на роботі, і вже зовсім скоро побачите результати своєї праці. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

В особистому житті самотніх Раків можуть очікувати кардинальні зміни. Не виключено, що через нову обраницю ви навіть переїдете в інше місто та зміните сферу своєї діяльності. Стежте за своїм харчуванням, адже незбалансований раціон може призвести до браку основних поживних речовин, яких потребує ваш організм.

Вихідні чудово підходять для невеликих мандрівок. Зберіть компанію друзів та відправляйтеся в цікаві місця своєї області. Зорі передбачають веселе та незабутнє проведення часу.

Сприятливий день: 22 березня

Несприятливий день: 25 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Лева

Для Левів новий тиждень почнеться трохи витратно. Вам доведеться значну частину своєї зарплати віддати на комунальні послуги та ремонт квартири. Не переживайте, втрачені кошти зовсім скоро до вас повернуться. Спробуйте переглянути свій гардероб та продати речі в гарному стані, які ви вже давно не одягаєте.

Астрологи радять цього тижня вирішити особисті питання. Ймовірно, вам потрібно поговорити зі своїм обранцем про ваше спільне майбутнє. Не розпочинайте розмову зопалу, добре до неї підготуйтеся та назвіть чіткі аргументи, чому ця розмова є важливою для вас обох.

На вихідних складіть план реалізації ваших справ. Чим більше ви заплануєте для себе завдань, тим більше щастя та радості ви відчуєте, коли все виконаєте. Під час виконання поставлених цілей на вас чекають приємні знайомства та незабутні емоції. Проживайте своє життя насичено!

Сприятливий день: 22 березня

Несприятливий день: 23 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Діви

Цього тижня Дів трохи виснажать робочі завдання, яких буде надто багато. Не бійтеся просити в колег допомоги та не беріть до уваги те, що не є важливим. Ввечері розслабитися вам допоможуть музика, медитації та щирі розмови з рідними.

Сімейним парам варто переглянути свої стосунки, щоб оновити згаслі почуття. Вам варто зосередитися на теперішньому та майбутньому і не згадувати одне одному минулі проблеми. Розмова тет-а-тет обов'язково принесе вам позитивні зміни у життя. У спілкуванні з коханою людиною будьте добрішими, зважайте на її думку.

Власникам автомобілів варто бути обережними та добре слідкувати за дорогою. Під час їзди не беріть до рук телефон та не відволікайтеся на другорядні речі. Неділю присвятіть відпочинку та відмовтеся від надмірних фізичних навантажень.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 27 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Терезів

Якщо цього тижня Терези будуть доводити всі розпочаті справи до кінця, то на вас чекає успіх. Керівництво буде задоволене вашою роботою, а всі ваші старання та працьовитість принесуть чудові результати та навіть премію. Тиждень буде сприятливим для тих, хто матиме потребу в друзях. На вас чекають приємні знайомства, які переростуть у міцну дружбу.

Середина тижня буде вдалою для покупок. Ймовірно, ви давно хотіли придбати техніку для дому чи нові меблі. У середу ви натрапите на хорошу знижку та зможете зекономити чимало коштів. У п'ятницю ви будете себе трішки погано почувати, тож спробуйте відкласти всі справи та просто відпочити. Робочий тиждень дасться взнаки, тому переключіть свою увагу на щось інше.

Вихідні – гарний час, щоб взятися до вивчення іноземної мови чи записатися в зал. Якщо матимете наснагу та бажання покулінарити – приготуйте якусь страву, яку ще ніколи не готували. Потіште себе та рідних смачною трапезою.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 23 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам треба більше часу приділити своїм близьким та коханій людині. Якщо ви перебуваєте в шлюбі, то серйозно обговоріть плани на майбутнє та вирішіть всі конфлікти. Всі суперечки вирішуйте негайно, не чекаючи їхньої загостреності.

Новий тиждень для Скорпіонів – час для змін, і вам не треба їх боятися! У вас буде багато зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Відтак сміливо йдіть на контакт та не відмовляйтесь від запрошень на будь-які заходи. Не ухиляйтесь від додаткових завдань – це принесе свої плоди вже найближчим часом.

На вихідних краще зосередитись на своїй зовнішності – запишіться до косметолога або змініть зачіску. Також ці дні сприятливі для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 27 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Стрільця

Новий тиждень для Стрільців прогнозує успіх та благополуччя. Однак не встрявайте ні з ким у словесні перепалки, адже вам буде важко відновити свій емоційний стан та почувати себе гармонійно. На роботі справи йтимуть добре, з колегами вас очікує плідна співпраця, а тиждень загалом пролетить швидко та яскраво.

Присвятіть увесь тиждень любові до себе. Ваше життя кардинально зміниться, якщо ви даватимете собі необхідну увагу, турботу і підтримку, будете займатися улюбленою справою, знайдете для себе захоплення, яке принесе вам радість та будете дякувати собі за всі пророблені справи.

На вихідних приведіть в порядок свої думки, дім, особисте життя і здоров'я. Нікуди не поспішайте та насолоджуйтеся моментами. За можливості, поїдьте в гості до родичів. Проведення часу зі своїми рідними зарядить вас позитивом та радістю.

Сприятливий день: 24 березня

Несприятливий день: 26 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Козерога

Цього тижня не витрачайте багато фінансів та сил на те, чого ви так сильно бажаєте. Астрологи застерігають, що вам варто трішки почекати зі швидкими рішеннями. Невдовзі вас чекає приємна зустріч з цікавими людьми, які стануть вашими хорошими друзями. Увесь тиждень для вас буде легким та насиченим.

У другій половині тижня будьте уважні з грошима. Слідкуйте за своїм гаманцем та кредитними картками, адже через розгубленість ви можете їх загубити. Впродовж робочого тижня спробуйте приділити час фізичним навантаженням, які подарують вам гарний настрій.

Вихідні сприятливі для навчання та відкриття чогось нового. Зверніть увагу на самостійне навчання, яке сприяє розширенню кругозору та особистісному розвитку. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Сприятливий день : 28 березня

Несприятливий день: 23 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Водолія

Новий тиждень принесе Водоліям успіх, процвітання та чудовий настрій. У понеділок вас чекатимуть цікаві зустрічі, а середа принесе вам задоволення від вдалого проєкту, над яким ви дуже довго працювали. У четвер добре присвятити свій час реалізації давніх задумів. Все чому ви будете приділяти максимум часу – принесе вам результат.

Астрологи радять викинути зі свого життя плітки та обговорення когось зі знайомих. Чим менше ви будете перейматися чужим життям, тим більше зміниться ваш внутрішній стан, покращиться самопочуття, посилиться внутрішня енергія та бадьорість.

На вихідних потіште себе масажем, косметичними процедурами, перукарськими послугами, заняттям спортом та просто релаксуючим відпочинком. Якщо сприятиме погода – прогуляйтеся своїми улюбленими місцями.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 23 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 березня 2021 для Риб

Астрологи радять Рибам на початку тижня скласти план на увесь тиждень. З понеділка на вас чекає новий приплив сил та енергії, який допоможе втілити всі ваші бажання в реальність. Усі справи йтимуть швидко та цікаво, а результат від проробленої роботи вас неабияк заохотить на звершення інших завдань.

Середина тижня – ідеальний час для того, щоб зробити вдома порядок: помийте вікна, підлогу, акуратно поскладайте речі в поличках, викиньте або роздайте старі речі. Це допоможе вам почистити не тільки квартиру, але і очиститися внутрішньо.

Весна сприяє будь-яким починанням, тож сміливо змінюйте свій стиль та зачіску. Результати неабияк потішать не лише вас, але й ваших рідних та знайомих. В неділю вирушіть на самостійне побачення. Цю техніку радять запроваджувати у своє життя психологи. Прогуляйтеся улюбленими місцями в повній самотності, наодинці з собою та своїми думками. Прислухайтеся до свого внутрішнього "я".

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 27 березня