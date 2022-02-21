Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Скорпіонам вдалий тиждень. На Козерогів чекає позитивна звістка. Читайте гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Овна

Цього тижня на Овнів чекає багато різноманітних подій та приємних зустрічей. Астрологи не радять вам засмучуватися, якщо щось піде у справах не так, як ви хотіли. Чим більше ви будете старатися, тим більше на вас чекає успіх. Середа – чудовий день для реалізації давніх задумів. Ви будете натхненними, тож зможете зробити більше, ніж зазвичай.

Вихідні корисно провести зі своєю сім'єю. Вам варто обговорити чимало важливих питань, тому за можливості перенесіть зустрічі з друзями. У неділю присвятіть час особистим стосункам. Присвятіть з коханою половинкою день спокійно та розслаблено у своє задоволення.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Тельця

Тельцям треба віднайти у собі позицію лідера та дотримуватися цього статусу увесь тиждень, якщо хочуть провести його з користю. Вам треба не лише вміло працювати в команді, але й знаходити оригінальні вирішення проблем та брати на себе відповідальність. Ймовірно, що початок тижня буде дещо напруженим, втім ви зумієте взяти себе в руки та налагодити творчий процес.

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Субота і неділя – вдалі дні для роздумів. Не варто будувати грандіозні плани на цей період. Вам треба приділити собі достатньо часу та подумати над важливими питаннями, від яких залежить ваше подальше життя. Астрологи не радять вам слухати когось, прислухайтеся насамперед до свого серця та інтуїції.

Сприятливий день: 23 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Близнюків

Близнюки цього тижня будуть вчитися на своїх помилках. Ви вже неодноразово намагалися змінити в житті деякі речі, які вилазять вам боком, втім все одно продовжуєте "наступати на ті самі граблі". Астрологи кажуть, що неприємна ситуація з вами буде повторюватися доти, доки ви не засвоїте урок.

Загалом тиждень вдалий для спілкування та саморозвитку. Не лінуйтеся приділяти час собі та власним потребам. Ви зможете знайти правильні відповіді на питання, які вас давно хвилюють. Близнюкам треба проявити завзятість та активніше працювати над своїм майбутнім. Починайте вже робити перші кроки для здійснення своєї цілі.

Сприятливий день: 23 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Рака

На Раків чекає непростий тиждень. Астрологи радять не підкорюватися обставинам, які можуть згубно позначитися на вашому майбутньому. Загалом Ракам треба знайти у своєму щільному графіку більше часу для власних потреб. Ви занадто сильно завантажуєте себе робочими завданнями, зовсім не залишаючи часу на те, що ви по-справжньому любите.

При правильній побудові планів Раки зможуть швидко досягнути успіху. Цього тижня виконуйте такі завдання, які не вимагатимуть від вас посидючості. Від поспішних рішень варто відмовитися, адже нічого хорошого вони не принесуть. Дайте собі стільки часу на роздуми, скільки буде потрібно.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 24 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Лева

Перед початком будь-якої справи запитайте себе, чи варто її починати і чи будуть виправдані витрачені зусилля в кінцевому результаті. Лише тоді, коли ви бачите успіх в тому, за що беретеся, можете не сумніватися в тому, що щось піде не так. Віра – ваш ключ до здійснення всіх бажань та цілей.

Увімкніть цього тижня свою силу волі наповну. Відмовтеся від того, що краде вас час, натомість приділяйте більше уваги чомусь важливому. Астрологи кажуть, що самотні представники знаку мають шанс зустріти хорошу людину, а закоханих пар чекає новий рівень стосунків.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Діви

Дівам на початку тижня варто прислухатися до порад оточуючих. Погодьтеся, що ви не завжди можете правильно оцінити ситуацію, тож думка інших лише вбереже вас від небажаних наслідків. Вам доведеться чимось пожертвувати, аби досягнути більшого, та в кінцевому результаті це буде того варте.

Не виключено, що Дівам захочеться відкласти на деякий час справи на користь відпочинку. Астрологи лише підтримують таке бажання та зазначають, що ви зможете відновити втрачені сили, набратися більше енергії, натхнення та продукувати надалі цікаві ідеї.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Терезів

На Терезів чекає сприятливий період в любовній сфері. Позитивні вібрації будуть добре впливати на романтичні почуття. Вам та вашому партнеру захочеться більше часу проводити разом. А от самотнім представникам знаку буде комфортно проводити час наодинці з собою. У розмові з друзями будьте обережними та старайтеся не говорити зайвого, адже можете про це зовсім скоро пожаліти.

Вихідні – вдалий час для тих, хто захоче зайнятися своїм здоров'ям та фігурою. Субота і неділя ідеально підходять для занять спортом. Також Терезам треба відновити здоровий раціон харчування. Не забувайте про свіжі прогулянки, які допоможуть вам тримати організм в тонусі.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Скорпіона

Скорпіонів чекає вдалий тиждень. Астрологи радять вам бути в центрі всіх подій, щоб не пропустити нічого важливого. Вільний час присвячуйте собі, аби зайнятися самоаналізом та скласти план на майбутнє. Нові знайомства для вас виявляться корисними. Цього тижня відкиньте геть свою злопам'ятність, адже вона принесе вам лише розчарування.

Загалом у вас намічається сприятливий період для просування вгору в багатьох сферах життя – в особистому житті, в бізнесі, на роботі. Астрологи прогнозують вам казкові вихідні. На вас чекає приємне спілкування з рідними, незабутні емоції та повне перезавантаження.

Сприятливий день: 26 лютого

Несприятливий день: 24 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Стрільця

Астрологи радять Стрільцям цього тижня бути стриманими. Ваш запальний характер може не лише зіпсувати стосунки з вашими рідними, але й погано позначитися на вашому настрої та здоров'ї. На початку тижня ви з головою поринете в роботу. На вас чекає багато важливих справ, які доведеться виконати в максимально короткий період.

Астрологи кажуть, що якщо ви будете старатися все зробити вчасно, то часу у вас вистачить і на особисті справи. Стрільцям доведеться цього тижня нагадувати членам сім'ї про їхні обов'язки, і це принесе позитивні результати. Фінансових проблем в цей період не передбачається, всі покупки будуть вдалими.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 21 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Козерога

На початку тижня Козероги отримають чудову звістку. Ймовірно, керівництво нарахує вам премію до зарплати. Зверніть увагу на власне здоров'я. Більше відпочивайте та не забувайте про повноцінний сон. Також астрологи радять вам займатися спортом, щоб підтримувати організм в тонусі. За можливості, почніть більше гуляти свіжим повітрям.

Якщо ви будете дотримуватися всіх правил, то будете сповнені енергії та відчуєте, що можете звернути гори. Використовуйте її раціонально лише на найважливіші справи. Від дріб'язкових завдань, які не принесуть жодної користі, краще відмовитися.

Сприятливий день: 22 лютого

Несприятливий день: 24 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Водолія

Для Водоліїв настає ідеальний час, аби вирватися зі звичної рутини та довести всім та собі насамперед, що ви можете досягнути всього, чого бажаєте. Не бійтеся будувати плани на майбутнє. Цього тижня ви зустрінете нових людей, які згодом можуть стати вашими хорошими друзями. Астрологи радять вам цього тижня бути ощадливими та не витрачати гроші на зайві покупки.

Попереду вас чекають невеликі зміни, але це не означає, що вони будуть негативними. Доля підкине вам завдання, над якими ви будете довго думати. Поспішати не варто, але прислухайтеся лише до себе, не варто питати порад у близьких людей.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 лютого 2022 для Риб

Цього тижня на Риб чекає багато роботи, але ваша праця буде винагороджена премією. Позитивні емоції ви будете отримувати від спілкування з близькими друзями. Покупки цього тижня найкраще здійснювати у середу або неділю. Астрологи радять вам серйозніше відноситися до своїх обов'язків та не нехтувати домашніми справами, які треба обов'язково виконати.

На вихідних вільний час варто присвятити вивченню чогось нового. Остерігайтеся далеких поїздок. Краще проведіть час вдома з сім'єю. У вас є всі шанси досягнути успіху в тій справі, якій ви приділяєте багато часу.

Сприятливий день: 23 лютого

Несприятливий день: 24 лютого