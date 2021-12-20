Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку, обіцяє Козерогам успішний період. Риби неочікувано для себе можуть знайти нове хобі. Читайте гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Овна

Новий тиждень буде сприятливим у фінансовому плані. Ви зможете вчасно закрити борг, оплатити кредит та навіть придбати те, що дуже давно хотіли. Ваші близькі люди потішать вас своєю добротою та щирістю. Представники знаку, які очолюють керівні посади, можуть розраховувати на премію.

Спілкування в ці дні буде проходити досить приємно. Вам буде легко знайти спільну мову з колегами та навіть незнайомими людьми. Важливі дзвінки варто здійснювати в першій половині дня.

Вихідні для вас будуть дуже активними та насиченими. На Овнів чекає багато переїздів, але ближче до вечора ви зможете повністю розслабитися та присвятити свій час родині. Неділя вдала для планування нового року.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 23 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Тельця

Цього тижня Тельцям треба виділити час на те, аби навести порядок у всіх сферах свого життя. Ваше особисте життя покращиться та вийде на новий рівень. Стосунки з коханою половинкою під кінець року зможуть набути нових фарб.

Читайте також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

У сім'ї можуть виникнути короткотривалі труднощі, але ви зможете їх швидко уникнути. Астрологи радять не розслаблятися та активно працювати над тим, що ви недавно розпочали. Ближче до вихідних зорі обіцяють Тельцям позитивні емоції та карколомні зміни.

Навіть попри те, що ви будете сильно зайняті – не відмовляйтеся від прогулянок з друзями. Вам потрібно виділяти час на відпочинок, інакше робота вас може повністю виснажити. Ваше життя почне покращуватися вже зараз, лише не намагайтеся все зіпсувати самокритикою.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 21 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня варто бути обережними з розповідями про свої плани та цілі. Є ймовірність того, що один із недоброзичливців, якого ви вперто не помічаєте, може підступно вкрасти ваші ідеї собі.

Якщо у вас є важливі питання, які ви ніяк не можете вирішити, – покладайтеся на свою інтуїцію. Цього разу вона вам допоможе, як ніколи. Знайдіть цього тижня скласти план на майбутній рік та визначити свої цілі, адже ближче до кінця року вам буде просто ніколи цим зайнятися.

Астрологи кажуть, що у Близнюків настає чудовий період у житті, коли зміниться абсолютно все. Спочатку розпочніть з себе і тоді поступово все налагодиться так, як ви цього хотіли. Неділя вдала для тісного спілкування з рідними.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Рака

Цього тижня Раки будуть дуже продуктивними. За короткий період ви зможете вирішити всі питання, які хвилювали вас за останній час та зробити те, на що дуже довгий період не наважувалися. Як тільки ви вийдете зі своєї зони комфорту, перед вами відкриються нові можливості та горизонти.

Астрологи радять слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо відчуваєте занедужання – звертайтеся до лікарів, аби вчасно уникнути негараздів. У цей період починати щось нове не варто, останні дні в році ідеально підходять для закриття всіх гештальтів.

Вихідні вдалі для благодійності. За можливості, допоможіть іншим одягом, їжою чи грошима. Проявляйте любов і турботу до інших, і тоді ваша щедрість повернеться до вас сторицею.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 20 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Лева

На Левів чекає сприятлвий період. Вдома та на роботі все буде спокійно, без особливих навантажень. У ці дні ви зможете повністю завершити всі завдання, відпустити минуле та підготувати себе до початку нового року.

В особистих стосунках Левів чекає гармонія. Разом з коханою половинкою ви віднайдете те, чого так довго вам не вистачало і почнете заново закохуватися одне в одного. Також в цей час ви матимете змогу зустрітися з найближчими друзями, яких ви давно не бачили через певні обставини.

Вихідні підходять для активних дій. Проведіть останню суботу та неділю в році так, як завжди хотіли. Можете зранку відправитися на сніданок в улюблений заклад та прогулятися улюбленими місцями, а ввечері навідатися в гості до родичів.

Сприятливий день: 25 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Діви

Дівам треба в цей тиждень особливу увагу приділити духовному вдосконаленню. Будь-які практики та медитації допоможуть вам віднайти гармонію та по-новому подивитися на себе. Понеділок – вдалий день для покупок.

Загалом тиждень буде сприятливим для підбиття підсумків та вирішення старих проблем. Постарайтеся не входити в новий рік з невирішеними справами. Не відкладайте все до останнього дня, адже в останній момент ви не зможете вирішити водночас кілька питань.

Вихідні будуть яскравими і творчими. Ви зможете полегшено видихнути, адже найактивніший час цього місяця буде позаду. Тепер можете спокійно братися за свої улюблені заняття, які приносять вам задоволення.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 26 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Терезів

Постарайтеся наприкінці року не жити завтрашнім днем, а сьогоденням. Всі в очікуванні чогось нового у своєму житті, але не варто всі дні зводити нанівець. Проживайте кожен день так, як ви робили це раніше.

Успішними в цей період будуть лише ті представники знаку, які виділяються на тлі інших своєю працьовитістю та креативністю. Викладайтеся на роботі максимально, і тоді ваше керівництво з гідністю оцінить ваші вміння.

Вихідні у Терезів будуть активними. На вас чекає багато зустрічей та передноворічної метушні. Самотні представники знаку на корпоративі мають всі можливості познайомитися з цікавою людиною, яка нещодавно почала працювати у вашій компанії.

Сприятливий день: 21 грудня

Несприятливий день: 25 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів – останній час в році, коли вони можуть досягнути максимальних результатів. Залучіть всю свою харизму та вміння і починайте рухатися вперед. Цей період найкраще підходить для вирішення всіх справ, які у вас накопичилися.

Середина тижня вдала для зміни іміджу. Якщо ви давно хотіли змінити стрижку або свій стиль в одязі – сміливо втілюйте свої мрії в реальність. У поспіху не забувайте знаходити час для дзвінків батькам, адже їм останнім часом не вистачає спілкування з вами.

Ваша друга половинка стане для вас надійною опорою. Разом ви зможете вирішити, чого хочете досягнути в новому році та поставити перед собою одну масштабну ціль. Астрологи кажуть, щоб досягнути бажаного, починайте робити перші кроки навіть зараз.

Сприятливий день: 20 грудня

Несприятливий день: 21 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Стрільця

Наприкінці року Стрільці зможуть підняти свою самооцінку та впевнитися у своїх можливостях. Ви нарешті зрозумієте, що все насправді не так страшно, як виглядає. Ваше керівництво може запропонувати вам підвищення, тому сміливо погоджуйтеся на таку пропозицію.

У цей період приділяйте увагу не лише робочим питанням, але й своєму зовнішньому вигляду. Середина тижня вдала для будь-яких перевтілень. Зміна зовнішності дуже вдало відобразиться на вашому самопочутті.

Ваше бажання записатися в зал "з нового року" не зовсім правильне. Астрологи кажуть, що Стрільцям варто приділяти достатньо часу спорту та фізичному навантаженню, щоб тримати себе у формі. Також варто налагодити своє харчування та відмовитися від солодкого та мучного.

Сприятливий день: 23 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Козерога

Цей тиждень винагородить Козерогів за всі їхні старання впродовж року. Ви отримаєте те, чого так довго чекали та зможете нарешті відпустити ситуацію, яка довгий період не давала вам спокою. Керівництво підвищить вам зарплату та навіть запропонує взяти на себе кілька проєктів, які принесуть вам непогані кошти.

Самотні представники знаку можуть зустріти свою другу половинку. Спочатку стосунки будуть перетікати дуже плавно, їх буде важко відрізнити від дружби, але згодом ви зрозумієте, що поруч з вами саме та людина, про яку мріяли.

На вихідних постарайтеся більше відпочивати, правильно харчуватися та не забувати приділяти час спорту. Також субота і неділя вдала для прогулянок на свіжому повітрі, занять йогою та медитацій.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Водолія

На Водоліїв чекає сприятливий тиждень. У вас з'явиться можливість реалізувати чимало своїх бажань. Працьовитих представників знаку буде супроводжувати успіх на кожному кроці. Гармонійний та щасливий період вас чекає в особистому житті.

Тиждень вдалий для знайомств. Не бійтеся першими йти на контакт та починати розмову, спілкування не лише покращить ваш настрій, але й подарує можливість розширити своє коло знайомств, яке згодом стане вам у нагоді.

Водолії можуть раптово зіткнутися з фінансовими труднощами, однак ваша близька людина прийде вам на допомогу. Погоджуватися на ризиковані справи та авантюри в цей період не варто, адже вони не принесуть нічого доброго.

Сприятливий день: 26 грудня

Несприятливий день: 24 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 грудня 2021 для Риб

Цього тижня Риби неочікувано можуть знайти для себе нове хобі. Захоплення забере у вас багато цінного часу, але зовсім скоро воно може стати основним джерелом вашого заробітку. Період вдалий для підсумків року та постановки нових цілей.

Всі дні ви будете гіперактивні та зможете виконати чимало важливих завдань. Ваша впертість та сміливість приведе вас туди, де ви маєте бути. Чекайте на похвалу за ваші досягнення від рідних та близьких.

Вихідні вдалі для культурного збагачення. Виділіть час на виставу в театрі або зберіться з друзями на концерт чи в кінотеатр на новий фільм. Субота і неділя чудово підійдуть для тісного спілкування з найріднішими людьми.

Сприятливий день: 20 грудня

Несприятливий день: 21 грудня