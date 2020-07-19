Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує цікаві події та неочікувані повороти долі. Не звертайте увагу на другорядні речі та керуйтеся не лише серцем, але й розумом. Читайте гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Овна

Зірки радять Овнам звертати увагу на все, що з вами відбувається. Таким чином, ви зможете скласти цілісну картину того, що вам варто надолужити, а що навпаки, варто робити менше. У середу вам випаде нагода прийняти важливе рішення. Перш, ніж його озвучити, добре порадьтеся зі своїми друзями та близькими.

За словами астрологів, треба добре спланувати тиждень, щоб не завершувати усі свої справи в останній день. У четвер у вас буде зустріч з друзями, які зарядять вас енергією та позитивним настроєм.

Вихідні краще провести вдома зі своєю половинкою. Подумайте над стравою, яку ви завжди хотіли приготувати. Здивуйте себе і кохану людину своїми кулінарними здібностями. Ввечері увімкніть комедію чи романтичний фільм.

Сприятливий день: 25 липня

Несприятливий день: 22 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Тельця

Цього тижня Тельцям треба більше уваги приділити спілкуванню з рідними та друзями. Це важливо зробити для того, аби не втратити з ними зв'язок. Декілька хвилин розмови на день не заберуть у вас багато часу, але ви завжди будете в курсі всіх справ.

Тиждень буде доволі емоційно напруженим. У вашому житті стануться деякі події, яких ви зовсім не очікували, відповідно – зміняться ваші плани та цілі. Будьте обережними та не наробіть дурниць про які будете згодом жаліти. Головна порада – не піддавайтеся на провокації.

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На вихідних у вас буде гостре бажання вплутатися в авантюру, втім зорі категорично не рекомендують це робити в суботу чи неділю. Вихідні приділіть спокійному та неквапливому вирішенню поточних справ.

Сприятливий день: 23 липня

Несприятливий день: 22 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Близнюків

Новий тиждень сприятливий для втілення найскладніших проєктів на роботі, на які ви давно не наважувались. Розраховуйте лише на свої сили, якщо будете довіряти важливі завдання колегам – вони можуть вас підвести. Зберігайте холодний розум, стриманість на роботі, саме ці якості дозволять досягнути висот, про які ви раніше навіть не мріяли.

П'ятниця – не найкращий день для фінансових питань. Не вкладайте нікуди гроші, якщо сумніваєтесь. Також не варто позичати гроші, особливо друзям, є велика ймовірність, що ви можете зіпсувати свої стосунки.

Не варто забувати і про ваше особисте життя. Через ваш напружений графік ви мало часу приділяєте своїм близьким, тож на вихідних спробуйте виправити цю ситуацію.

Сприятливий день: 20 липня

Несприятливий день: 24 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Рака

Ракам астрологи радять взяти невеличкий тайм-аут і перепочити. Вам потрібно трошки розвантажитися та набратися нових сил. Після відновлення до вас прийде свіжа ідея, яка допоможе непогано просунутися в кар'єрі. Якщо не зробити таку перерву, вас може накрити депресія від перевтоми і професійне вигорання.

Якщо ваші стосунки з другою половинкою перебувають не в найкращому стані – настав час серйозно поговорити. Обговоріть все, що вас хвилює та подумайте над тим, як ви можете покращити ситуацію. Головне – робіть це спокійно та не агресивно.

На вихідних у вас з'явиться сильне бажання змінити своє життя. До прикладу, переїхати в інше місто, звільнитися з роботи, чи навіть розійтися зі своєю другою половинкою. Астрологи радять не рубати нічого з плеча, адже ви можете пошкодувати про прийняте зопалу рішення.

Сприятливий день: 26 липня

Несприятливий день: 25 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Лева

Цього тижня Левам будуть важко даватися робочі завдання. Ви можете відчути злість і роздратованість на себе, тож вам прийдеться просити допомоги в колег. Але якщо ви повірите у свої сили, то у вас все неодмінно вийде. Головне – не здаватися.

Якщо ви ніколи не займалися йогою, то саме час записатися на курси. Йога – це дисципліна, яка допоможе вам досягнути душевної та фізичної гармонії. За можливості – більше займайтеся спортом. Фізичні навантаження допоможуть зміцнити м'язи та набратися енергії.

Якщо у вашому житті хтось буде поводитися з вами грубо та не ввічливо – не бійтеся йому про це сказати, тим самим, завоюєте авторитет та повагу в очах інших людей.

Сприятливий день: 24 липня

Несприятливий день: 21 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Діви

Цього тижня настав час втілювати в життя свої давні задуми та плани. Будьте собою та слухайте свій внутрішній голос. Однак пам'ятайте про відпочинок. Якщо ви продовжите невпинно працювати, то ризикуєте отримати емоційне вигорання. Постарайтеся після роботи трохи відкладати справи та вирушати на прогулянку літнім парком.

Попри те, що у вас буде надзвичайно вдалий тиждень зірки радять вам проявити наполегливість та цілеспрямованість. Омріяні привілеї не змусять довго на себе чекати.

На вихідних перегляньте свої погляди на життя. Також зірки не радять вам вирушати в будь-які поїздки, особливо в суботу і неділю.

Сприятливий день: 22 липня

Несприятливий день: 23 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Терезів

Терезам варто у вільну пору виділяти час на відпочинок, а не навантажувати себе додатковою роботою. На початку тижня у вас будуть трохи напружені стосунки з колегами на роботі. Зірки радять вам до всього ставитися з легкістю і не брати все близько до серця.

Зверніть увагу, що новий тиждень – це вдалий час для великих покупок, планування майбутніх подорожей та цілей. Вас очікує романтична зустріч, на яку ви вже давно чекали.

Наприкінці тижня ви зміцните свій творчий потенціал, посилите оптимізм і покращите фізичну форму.

Сприятливий день: 22 липня

Несприятливий день: 26 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня астрологи радять зайнятися покращенням побутових умов. Якщо ви давно хотіли переїхати в краще помешкання, то не чекайте вдалого часу для цього, а вже з відтепер шукайте нове житло.

Для Скорпіонів тиждень не буде вирізнятися якимись особливими змінами. Ви, як завжди, будете багато часу приділяти роботі та домашнім справам. Однак астрологи радять не забувати про себе та відпочивати.

На вихідних ви вперто будете наздоганяти той ритм життя, який опустили. Втім зверніть увагу, що деякі справи з вашого списку вже неактуальні, тож їх вирішувати не потрібно. Власникам автомобілів варто бути обережними на дорозі, особливо у вечірній час.

Сприятливий день: 21 липня

Несприятливий день: 23 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Стрільця

Після затяжних вихідних, новий тиждень подарує Стрільцям тягу до нових знань. Уся інформація буде добре засвоюватися, а нова справа буде приносити задоволення. Усі навантаження, які будуть падати вам на плечі ви будете з легкістю долати. Зірки будуть сприяти здійсненню всіх ваших бажань, тож занотуйте в блокноті всі цілі, яких ви хочете досягнути.

Якщо ви перебуваєте у сварці з коханою людиною, то новий тиждень – чудова нагода, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно від цих стосунків. На вихідних рекомендується активно проводити час. Постійний рух допоможе вам вийти із зони комфорту і позбутися від моральних навантажень.

У суботу виділіть годину вільного часу лише на себе. Подумайте, чим би ви хотіли займатися, які у вас є мрії, як їх досягнути та що для цього треба зробити.

Сприятливий день: 20 липня

Несприятливий день: 25 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Козерога

Цього тижня у самотніх Козерогів є всі шанси зустріти кохання всього свого життя, тож не сидіть вдома, а вирушайте з друзями на прогулянки. Представникам у яких вже є кохана половинка – не варто думати постійно про негатив. Якщо у вас є проблеми в стосунках, зовсім скоро вони зникнуть.

Щоб мати більше вільного часу, Козерогам треба завершити всі попередньо розпочаті справи. Тиждень для вас видасться доволі активним та продуктивним. Рухайтеся не до того, щоб досягнути успіху, а до того, щоб ваше життя мало сенс.

На вихідних астрологи радять присвятити час власному вдосконаленню. Козерогам доведеться докласти надзусиль, щоб утримати життєвий баланс.

Сприятливий день : 20 липня

Несприятливий день: 23 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Водолія

Цього тижня у Водоліїв буде доволі часто змінюватися настрій. Вам треба почати займатися тими завданнями, які вимагатимуть творчих думок. Водоліям потрібно знайти заняття, які повністю будуть направляти вас у приємне русло.

Також цього тижня вам буде легко вдаватися знайомство з людьми. Якщо ви відправитеся з друзями після роботи на каву, то зустрінете цікаву людину, яка згодом вплине на ваше життя.

Якщо вас довгий період не покидають думки про те, що вам потрібно змінити щось у своєму житті – то знайдіть декілька годин для того, аби переглянути своє життя. Ретельно подумайте над тим, як все можна змінити, аби покращити свою ситуацію.

Сприятливий день: 20 липня

Несприятливий день: 25 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 липня 2020 для Риб

Риби отримують від життя лише те, на що наважуються просити. Вірте в себе та в свої сили і тоді у вас все неодмінно вийде. Пам'ятайте, що ви завжди гідні кращого, тож не варто понижувати планку.

Планування – ваше все, тож для того, аби ваш тиждень вийшов максимально продуктивним, постарайтеся виділити основні моменти, на які треба найбільше звернути увагу саме в цей період. Якщо ви не доведете свої думки до ладу та не структуруєте важливі робочі завдання, то можете не встигнути виконати важливі проєкти.

Зверніть увагу на своє особисте життя. Поруч з вами є людина, яка відчуває до вас найніжніші почуття. Дозвольте цій людині увійти у ваше життя, та, можливо, щасливо вплинути на вашу долю.

Сприятливий день: 26 липня

Несприятливий день: 25 липня