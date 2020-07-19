Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака прогнозирует интересные события и неожиданные повороты судьбы. Не обращайте внимание на второстепенные вещи и руководствуйтесь не только сердцем, но и умом. Читайте гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Овна

Звезды советуют Овнам обращать внимание на все, что с вами происходит. Таким образом вы сможете составить целостную картину того, что вам стоит наверстать, а что наоборот, стоит делать меньше. В среду вам представится возможность принять важное решение. Прежде, чем его озвучить, хорошо посоветуйтесь со своими друзьями и близкими.

По словам астрологов, нужно хорошо спланировать неделю, чтобы не завершать все свои дела в последний день. В четверг у вас будет встреча с друзьями, которые зарядят вас энергией и позитивным настроением.

Выходные лучше провести дома со своей половинкой. Подумайте над блюдом, которое вы всегда хотели приготовить. Удивите себя и любимого человека своими кулинарными способностями. Вечером включите комедию или романтический фильм.

Благоприятный день: 25 июля

Неблагоприятный день: 22 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцам следует больше внимания уделить общению с родными и друзьями. Это важно сделать для того, чтобы не потерять с ними связь. Несколько минут разговора в день не отнимут у вас много времени, но вы всегда будете в курсе всех дел.

Неделя будет довольно эмоционально напряженной. В вашей жизни произойдут некоторые события, которых вы совсем не ожидали, соответственно – изменятся ваши планы и цели. Будьте осторожны и не наделайте глупостей, о которых будете впоследствии жалеть. Главный совет – не поддавайтесь на провокации.

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На выходных у вас будет острое желание ввязаться в авантюру, впрочем звезды категорически не рекомендуют это делать в субботу или воскресенье. Выходные уделите спокойному и неторопливому решению текущих дел.

Благоприятный день: 23 июля

Неблагоприятный день: 22 июля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Близнецов

Новая неделя благоприятна для воплощения самых сложных проектов на работе, на которые вы давно не решались. Рассчитывайте только на свои силы, если будете доверять важные задачи коллегам – они могут вас подвести. Сохраняйте на работе холодный ум и сдержанность, именно эти качества позволят достичь высот, о которых вы раньше даже не мечтали.

Пятница – не лучший день для финансовых вопросов. Не вкладывайте никуда деньги, если сомневаетесь. Также не стоит одалживать деньги, особенно друзьям, есть большая вероятность, что вы можете испортить свои отношения.

Не стоит забывать и о вашей личной жизни. Из-за вашего напряженного графика вы мало времени уделяете своим близким, потому на выходных попробуйте исправить эту ситуацию.

Благоприятный день: 20 июля

Неблагоприятный день: 24 июля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Рака

Ракам астрологи советуют взять небольшой тайм-аут и передохнуть. Вам нужно немножко разгрузиться и набраться новых сил. После восстановления к вам придет свежая идея, которая поможет неплохо продвинуться в карьере. Если не сделать такой перерыв, вас может накрыть депрессия от переутомления и профессионального выгорания.

Если ваши отношения со второй половинкой находятся не в лучшем состоянии – настало время серьезно поговорить. Обсудите все, что вас волнует, и подумайте над тем, как вы можете улучшить ситуацию. Главное – делайте это спокойно и не агрессивно.

На выходных у вас появится сильное желание изменить свою жизнь. К примеру, переехать в другой город, уволиться с работы или даже разойтись со своей второй половинкой. Астрологи советуют не рубить ничего с плеча, так как вы можете пожалеть о принятом сгоряча решении.

Благоприятный день: 26 июля

Неблагоприятный день: 25 июля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Льва

На этой неделе Львам будут трудно даваться рабочие задачи. Вы можете почувствовать злость и раздраженность на себя, поэтому вам придется просить помощи у коллег. Но если вы поверите в свои силы, то у вас все непременно получится. Главное – не сдаваться.

Если вы никогда не занимались йогой, то самое время записаться на курсы. Йога – это дисциплина, которая поможет вам достичь душевной и физической гармонии. По возможности – больше занимайтесь спортом. Физические нагрузки помогут укрепить мышцы и набраться энергии.

Если в вашей жизни кто-то будет вести себя с вами грубо и невежливо – не бойтесь ему об этом сказать, тем самым завоюете авторитет и уважение в глазах других людей.

Благоприятный день: 24 июля

Неблагоприятный день: 21 июля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Девы

На этой неделе пришло время воплощать в жизнь свои давние замыслы и планы. Будьте собой и слушайте свой внутренний голос. Однако помните об отдыхе. Если вы продолжите неустанно работать, то рискуете получить эмоциональное выгорание. Постарайтесь после работы немного откладывать дела и отправляться на прогулку по летнему парку.

Несмотря на то, что у вас будет очень удачная неделя, звезды советуют вам проявить настойчивость и целеустремленность. Желанные привилегии не заставят долго себя ждать.

На выходных пересмотрите свои взгляды на жизнь. Также звезды не советуют вам отправляться в любые поездки, особенно в субботу и воскресенье.

Благоприятный день: 22 июля

Неблагоприятный день: 23 июля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Весов

Весам стоит в свободную пору выделять время на отдых, а не нагружать себя дополнительной работой. В начале недели у вас будут немного напряженные отношения с коллегами на работе. Звезды советуют вам ко всему относиться с легкостью и не принимать все близко к сердцу.

Обратите внимание, что новая неделя – это удачное время для крупных покупок, планирования будущих путешествий и целей. Вас ожидает романтическая встреча, которую вы уже давно ждали.

В конце недели вы укрепите свой творческий потенциал, усилите оптимизм и улучшите физическую форму.

Благоприятный день: 22 июля

Неблагоприятный день: 26 июля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе астрологи советуют заняться улучшением бытовых условий. Если вы давно хотели переехать в лучшее жилье, то не ждите удачного времени для этого, а уже сейчас ищите новое жилье.

Для Скорпионов неделя не будет выделяться какими-то особыми изменениями. Вы, как всегда, будете много времени уделять работе и домашним делам. Однако астрологи советуют не забывать о себе и отдыхать.

На выходных вы упорно будете догонять тот ритм жизни, который упустили. Впрочем, обратите внимание, что некоторые дела из вашего списка уже неактуальны, так что их решать не нужно. Владельцам автомобилей следует быть осторожными на дороге, особенно в вечернее время.

Благоприятный день: 21 июля

НеБлагоприятный день: 23 июля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Стрельца

После затяжных выходных, новая неделя подарит Стрельцам тягу к новым знаниям. Вся информация будет хорошо усваиваться, а новое дело будет приносить удовольствие. Все нагрузки, которые будут падать вам на плечи, вы будете с легкостью преодолевать. Звезды будут способствовать осуществлению всех ваших желаний, поэтому запишите в блокноте все цели, которых вы хотите достичь.

Если вы находитесь в ссоре с любимым человеком, то новая неделя – замечательная возможность, чтобы понять, что именно вам нужно от этих отношений. На выходных рекомендуется активно проводить время. Постоянное движение поможет вам выйти из зоны комфорта и избавиться от моральных нагрузок.

В субботу выделите час свободного времени только на себя. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься, какие у вас есть мечты, как их достичь и что для этого нужно сделать.

Благоприятный день: 20 июля

Неблагоприятный день: 25 июля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Козерога

На этой неделе у одиноких Козерогов есть все шансы встретить любовь всей своей жизни, поэтому не сидите дома, а отправляйтесь с друзьями на прогулки. Представителям, у которых уже есть любимая половинка, – не стоит думать постоянно о негативе. Если у вас есть проблемы в отношениях, совсем скоро они исчезнут.

Чтобы иметь больше свободного времени, Козерогам нужно завершить все ранее начатые дела. Неделя для вас окажется довольно активной и продуктивной. Двигайтесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл.

На выходных астрологи советуют посвятить время собственному совершенствованию. Козерогам придется приложить сверхусилия, чтобы удержать жизненный баланс.

Благоприятный день : 20 июля

Неблагоприятный день: 23 июля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Водолея

На этой неделе у Водолеев будет довольно часто меняться настроение. Вам надо начать заниматься теми задачами, которые потребуют творческих мыслей. Водолеям нужно найти занятия, которые полностью будут направлять в приятное русло.

Также на этой неделе вам будет легко удаваться знакомство с людьми. Если вы отправитесь с друзьями после работы на кофе, то встретите интересного человека, который впоследствии повлияет на вашу жизнь.

Если вас долгий период не покидают мысли о том, что вам нужно изменить что-то в своей жизни, то найдите несколько часов для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тщательно подумайте над тем, как все можно изменить, чтобы улучшить свою ситуацию.

Благоприятный день: 20 июля

Неблагоприятный день: 25 июля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 20 – 26 июля 2020 для Рыб

Рыбы получают от жизни только то, чего осмеливаются просить. Верьте в себя и в свои силы и тогда у вас все непременно получится. Помните, что вы всегда достойны лучшего, поэтому не стоит снижать планку.

Планирование – ваше все, поэтому для того, чтобы ваша неделя получилась максимально продуктивной, постарайтесь выделить основные моменты, на которые нужно обратить больше всего внимания именно в этот период. Если вы не приведете свои мысли в порядок и не структурируете важные рабочие задачи, то можете не успеть выполнить важные проекты.

Обратите внимание на свою личную жизнь. Рядом с вами есть человек, который испытывает к вам самые нежные чувства. Позвольте этому человеку войти в вашу жизнь, и, возможно, счастливо повлиять на вашу судьбу.

Благоприятный день: 26 июля

Неблагоприятный день: 25 июля