Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає успішний та позитивний період для багатьох. А ті, в кого очікуються невдачі – швидко з ними впораються. Читайте гороскоп на тиждень 5 – 21 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Овна

Нові знайомства для Овнів цього тижня можуть виявитися корисними. Ймовірно, від них залежить ваша майбутня професія. Загалом тиждень сприятливий для покупок та вирішення багатьох важливих питань. Всі рішення щодо роботи призведуть до збільшення матеріального стану.

В особистому житті очікується покращення. Ваша кохана людина змінить своє ставлення, почне вам більше приділяти уваги та разом з вами проводити свій вільний час. За можливості, поговоріть про плани на майбутнє. Зорі радять вам рухатися в одному напрямку.

Вихідні – хороший період, щоб відмовитися від шкідливих звичок. Пийте менше чашок кави в день та відмовтеся від калорійної та жирної їжі. Також добре б було зайнятися спортом. У неділю відвідайте родичів з якими давно не бачилися.

Сприятливий день: 20 лютого

Несприятливий день: 21 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Тельця

На початку тижня Тельцям вдасться вирішити проблему, над якою ви дуже довго думаєте. Тиждень загалом сприятливий для нових починань. Особливо це стосується тих, хто планує опанувати водіння транспортними засобами.

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Цей тиждень варто присвятити плануванню своїх майбутніх звершень, а от від активних кроків краще утриматись. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

У вихідні вас чекають хороші новини та цікаві події. Субота сприяє вашим творчим успіхам. Ви зможете нарешті отримати визнання і завоювати довіру якоїсь важливої ​​персони. Будьте в доброму гуморі і частіше посміхайтеся.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 20 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Близнюків

Близнюки цього тижня отримають хорошу зарплатню. Кошти можете сміливо витрачати на дорогу техніку, або гаджет. Завдяки вашій доброзичливості, ви зможете допомогти близькій людині. Зроблене вами добро повернеться до вас сторицею. Вдома намагайтеся уникати гострих дискусій на складні теми.

Не занурюйтеся цього тижня в роботу з головою, знаходьте час на відпочинок. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, то середа – найкращий день для відвідування лікаря. Тиждень сприятливий для навчання та вивчення чогось нового.

У романтичній сфері на вихідних можливі приємні несподіванки. Приділяйте більше часу своїй коханій половинці та якомога більше часу проводьте разом. На самотніх Близнюків чекають великі та грандіозні зміни. Ви відчуватимете легкий страх та побоювання, але зміни в особистому житті матимуть позитивний характер.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Рака

На Раків цього тижня очікує розчарування від швидкого успіху, тож вам особливо знадобиться розсудливість і терпіння. Акуратно заповнюйте документи, особливо, якщо вони стосуються банківських карток. Ретельно перевіряйте всі цифри та рахунки.

Зі всіма справами ви впораєтеся дуже легко. Раки будуть почувати себе комфортно у всіх сферах життя. Проблем зі здоров'ям бути не повинно, а фінансове становище буде стабільним. Приймайте все з вдячністю та не відмовляйте собі у задоволенні відсвяткувати власні досягнення.

Вихідні проведіть вдома без жодного поспіху та вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал. Не поспішайте у суботу чи неділю приймати серйозні рішення.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 19 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Лева

Цього тижня особливу увагу приділіть роботі. Вам треба скласти план усіх своїх дій та чітко їх дотримуватися. Проявляйте обережність у своїх словах та діях, коли вам доведеться взятися за незвичну справу. Не переживайте, ви все зробите на високому рівні.

У другій половині тижня зірки пророчать успіх у зміні зовнішності чи іміджу. Якщо ви давно мріяли про стрижку та оновлення свого гардеробу, то саме цей тиждень стане чудовим періодом для перевтілень. У вільний від роботи час використовуйте свої сили та енергію раціонально.

На вихідних надмірне навантаження зможе лише погіршити ваше психологічне здоров'я. Тому зорі радять добре відпочити та набратися сил на наступний тиждень. Самотнім Левам вихідні припіднесуть неочікуваний сюрприз.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 15 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Діви

Цього тижня від вашої відповідальності залежить ваш успіх. Зорі обіцяють прилив сил і натхнення у творчості. Атмосфера душевного комфорту наштовхне вас на чудові ідеї. Якщо ви втілите їх у життя, то зможете реалізуватися.

На цьому тижні ви будете перебувати в гарному настрої, завдяки чому все намічене виходитиме практично з першого разу. Якщо ви докладете певних зусиль, то перешкод в досягненні цілей не виникне. Це стосується і професійної, і особистої сфери.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте. Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 17 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Терезів

Тиждень для Терезів буде вдалим. Більше спілкуйтеся з друзями та колегами, адже ви зможете таким чином налагодити стосунки та покращити свій власний імідж. Цього тижня варто відмовитися від фізичних навантажень.

У спілкуванні з коханою людиною будьте м'якшими, зважайте на її думку, інакше ваші відносини неминуче зіпсуються. Не допускайте втручання у ваші стосунки чужих людей та родичів. Зайве обговорення вашого життя може лише поглибити конфлікти та загострити їх.

Кінець тижня присвятіть відпочинку зі своєю половинкою чи родиною. Якщо давно не бачилися з батьками, то навідайтеся до них у гості. Виключіть всі гаджети та спробуйте насолодитися приємною атмосферою зі своїми рідними.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 21 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів виявиться дуже романтичним, тож використайте цей час по максимуму. Проводьте більше часу з коханою людиною. Від активного відпочинку варто відмовитися, краще надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де ви будете багато говорити наодинці.

У фінансових справах можливі позитивні зміни на краще. Не виключено, що вас очікує підвищення на роботі, але для цього потрібно буде проявити ініціативність та наполегливість на початку тижня.

Кінець тижня сприятливий для хобі та втілення давніх бажань. У суботу можете запровадити генеральне прибирання та оновлення інтер'єру, а от в неділю можете відправитися на шопінг. Всі зроблені покупки будуть вдалими.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 18 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Стрільця

Тиждень для Стрільців вдалий для масштабних покупок. Це може бути довгоомріяна купівля квартири, автомобілю чи побутової техніки. Документи з банками найкраще підписувати в першій половині дня з понеділка по четвер. Цього тижня доведеться взяти на себе обов'язки, з якими ви раніше не мали справи.

Приділіть багато уваги своєму здоров'ю та профілактиці хронічних захворювань. Перегляньте своє харчування та більше часу проводьте на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути проблем в майбутньому та убереже вас від великих витрат.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок у сімейній обстановці, чи в колі близьких друзів. Заплануйте зі своєю половинкою подорожі та майбутні поїздки. Вечір неділі буде наповнений позитивними подіями.

Сприятливий день: 15 лютого

Несприятливий день: 16 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Козерога

Для Козерогів тиждень почнеться напружено, адже доведеться виконати великий пласт роботи. Привести думки до ладу та заспокоїти нерви допоможе спорт та довгі прогулянки на свіжому повітрі. Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчання.

Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності.

Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити вихідні лише собі та будь-якому виду творчості. Не виключено, що з нового тижня від ваших старань у вас з'явиться нове джерело заробітку або ж вам підвищать заробітну плату.

Сприятливий день: 18 лютого

Несприятливий день: 15 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Водолія

Цей тиждень сприятливий для переговорів, роботи з інформацією і документами, навчання і поїздок. Всі ідеї та плани будуть втілені в життя, а інтуїція підкаже, де зараз найвигідніше проявити свої здібності. Задоволення принесе також заняття танцями чи спортом.

На побутовому рівні потрібно позбавлятися від старих речей – зробіть генеральне прибирання вдома та передивіться свій гардероб. Проявляйте турботу і піклування про близьких.

На вихідних час сприятливий для далекострокового планування життя. Поставте цілі та завдання і впевнено їх дотримуйтеся. Не соромтесь просити допомогу у близьких чи друзів, вони допоможуть та підтримають вас у будь-яких починаннях.

Сприятливий день: 17 лютого

Несприятливий день: 19 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 лютого 2021 для Риб

Цього тижня вам необхідно сконцентруватись на дрібних завданнях на роботі та по дому. Саме ці справи принесуть успіх, а от від глобальних планів краще відмовитись, адже є великий ризик невдачі. На роботі у вас будуть кипіти справи, не виключена термінова поїздка у службових справах. Наприкінці тижня очікується суттєве грошове надходження.

Цей тиждень сприятливий також і для вашого здоров'я. Приділіть більше часу спорту, проводьте більше часу на свіжому повітрі і ваше самопочуття покращиться в рази.

Постарайтеся до кожної справи, яку ви робите – підходити з позитивом. Зорі радять вирішити за вихідні всі незавершені справи. У неділю змініть трохи обстановку. Зустріньтеся з друзями чи просто вирушіть на прогулянку зі своєю сім'єю.

Сприятливий день: 19 лютого

Несприятливий день: 15 лютого