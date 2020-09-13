Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає багато цікавих подій. Майже на всіх чекає чудовий період на роботі, гарний період в особистому житті та реалізація давніх планів та задумів. Читайте гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам варто приділити час своєму навчанню. Запишіться в автошколу, якщо ви про це давно мріяли та не відкладайте на потім. Це можуть бути також курси іноземної мови, чи навчання в танцювальній школі.

Сприятливо почати роботу над собою. Подумайте, чи все правильно ви робите та чи прямуєте до тих цілей, які поставили собі на початку року. Однак не варто в жодному випадку погоджуватися на авантюрні пропозиції.

Вихідні – сприятливий час, аби побути нарешті з родиною. Поговоріть душевно зі своїми рідними та насолодіться часом, який випадає у вашому житті вкрай рідко.

Сприятливий день: 19 вересня

Несприятливий день: 20 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Тельця

Цього тижня Тельці будуть собою дуже задоволені. В максимально короткі терміни ви зможете зробити всі справи, які не могли ніяк доробити вже дуже довгий період часу. Ви зможете винятково грамотно організувати робочий процес і створите чудову обстановку в колективі.

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В період, коли все вам буде вдаватися, ви зможете зробити крок до здійснення свого заповітного бажання. Ваші проєкти виявляться затребуваними і принесуть вам досить непоганий прибуток.

В особистому житті очікуються приємні зміни й поповнення в сімействі. Можете просто розслабитися і отримувати задоволення.

Сприятливий день: 18 вересня

Несприятливий день: 20 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Близнюків

Тиждень для Близнюків виявиться непростим, втім буде вдалим. Ділове навантаження може створити деяку напругу. Астрологи не радять перевтомлюватися, краще вільний час приділіть своїй сім'ї.

Не бійтеся розлучатися з неприємними для вас людьми, чи речами, які нагадують вам про якісь події в житті. Не тримайтеся за минуле. Все, що вас чекає – це майбутнє, тому нехай минуле залишається в минулому.

На вихідних варто зробити певне перезавантаження. Спробуйте вимкнути телефон та присвятити час тиші та спокою. Подумайте над майбутніми планами, над тим, що вдалося вам реалізувати, а що ні. Неділя – день самоаналізу та налагодження душевної рівноваги.

Сприятливий день: 14 вересня

Несприятливий день: 15 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Рака

Зорі радять Ракам забути про всі свої страхи і побоювання та рухатися тільки вперед. На вас чекає новий, захоплюючий рівень. Вам треба бути конкретними у своїх мріях і бажаннях.

В середині тижня можуть відбутися серйозні зміни не лише у ваших планах, але й долі. З вами можуть трапитися події, про які ви раніше б навіть не задумалися. Деякі представники знаку захочуть переїхати в іншу країну, або змінити сферу діяльності.

На вихідних ви нарешті отримаєте те, до чого так довго йшли. Окрім цього, Раки матимуть чудову нагоду весело провести час з рідними та близькими друзями. Відкиньте робочі питання на другий план та просто насолоджуйтеся процесом.

Сприятливий день: 17 вересня

Несприятливий день: 16 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Лева

Головні союзники Левів цього тижня – обережність і терпіння. Не дозволяйте втягнути себе в конфлікти. Перевтома на роботі може зробити вас дратівливими і нетерплячими. Постарайтеся утриматися від критики навколишніх.

Найбільшим успіхом завершаться справи, якими ви займатиметеся з друзями. Постарайтеся максимально себе проявляти та долучатися до виконання навіть найдрібніших моментів.

Вихідні корисно наповнити інтелектуальним змістом. Якщо в розпал робочого тижня вам ніколи сісти за книжку, чи відвідати картинну галерею – зробіть це на вихідних. Враження, які ви отримаєте залишаться з вами назавжди.

Сприятливий день: 18 вересня

Несприятливий день: 17 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Діви

Діви цього тижня можуть відчути якусь нестабільність на роботі, але згодом ви зрозумієте, що керівництво насправді вами задоволене. Першу половину тижня доведеться присвятити паперам та нудній, монотонній роботі.

Друга половина тижня виявиться більш розміреною та спокійною. Можливі цікаві зустрічі та нові знайомства, які вселять у вас дух успішності.

На вихідних ви відчуєте, що ваше життя легке та веселе. Вас оточуватимуть люди, які близькі вашому серцю. За можливості, зробіть вдома генеральне прибирання та позбудьтеся тих речей, які ви давно не використовували.

Сприятливий день: 15 вересня

Несприятливий день: 20 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Терезів

Новий тиждень Терезам варто присвятити повсякденним обов'язкам та поточним справам. Прийдеться брати на себе відповідальність, адже знайти вихід із ситуації буде під силу лише вам.

Все буде сприяти здійсненню давніх планів і задумів. Не відмовляйтеся виходити з друзями на прогулянку, є високі шанси завести потрібні зв'язки.

У вихідні проведення часу вашої сім'ї буде залежати від ваших організаторських здібностей. Постарайтеся провести суботу і неділю натхненно. Вам варто набратися сил та заряду енергії для наступного тижня.

Сприятливий день: 19 вересня

Несприятливий день: 17 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Скорпіона

Поспішайте завершити намічені плани, адже потім буде важко надолужити упущене. Зберігайте спокій і критичне мислення, не будьте надто довірливими. Ваша витримка і холоднокровність дозволять уникнути конфліктних ситуацій.

Ваша чарівність, бажання співпрацювати і почуття гумору помітно змінять існуючий стан речей на краще. Період вдалий для обміну корисною інформацією, також можна здійснювати поїздки.

На вихідних вас чекають позитивні події, пов'язані з особистими потребами. У ці дні ви станете більш чутливими до тих, хто потребуватиме підтримки.

Сприятливий день: 16 вересня

Несприятливий день: 17 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Стрільця

Ваші підвищені потреби та мінливість настрою можуть принести шкоду відносинам з партнером. Можливі необдумані витрати, тож візьміть на себе відповідальність. Астрологи радять записувати всі витрати у фінансовий щоденник.

Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладання угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами доставить клопотів та переживань, але завершиться вдало.

На вихідних сприятливий час для вирішення особистих справ, задоволення своїх потреб та інтересів. У суботу підвищиться ваша розсудливість і практичність.

Сприятливий день: 19 вересня

Несприятливий день: 20 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Козерога

Цього тижня вас будуть переповнювати сили та енергія, тож ви зумієте впоратися з усіма запланованими справами. Можливі певні фінансові негаразди, з якими ви зможете розібратися до кінця тижня.

В якийсь момент ви зможете відчути брак сил і натхнення. Спробуйте взяти себе в руки й почати працювати – вже зовсім скоро відчуєте полегшення. Після роботи займайтеся приємними справами, які приносять вам радість.

На вихідних відпочиньте з усією родиною десь за містом. Цінуйте кожну мить, яку проводите зі своїми найріднішими. Пам'ятайте, що ваша домівка – це тиха гавань, де можна завжди знайти спокій та затишок.

Сприятливий день : 14 вересня

Несприятливий день: 15 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Водолія

Виконуйте свої звичні обов'язки та не розслабляйтеся. Якщо накопичилося багато серйозних справ, спробуйте їх розбити на декілька складових. Таким чином ви впораєтеся з ними швидше, а якість виконання не постраждає.

Аби не втрачати правильний темп – вчасно лягайте спати, раціонально харчуйтеся та пийте достатню кількість води. Не намагайтеся стрибнути вище своєї голови – спокійно працюйте і вчасно відпочивайте.

Краще відмовтеся від пропозицій, які вам не під силу. Пам'ятайте, що всіх грошей не заробити, тож вмійте вчасно зупинитися та просто насолоджуватися життям і навколишнім світом.

Сприятливий день: 20 вересня

Несприятливий день: 14 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 14 – 20 вересня 2020 для Риб

Цього тижня ваші професійні інтереси та особисте життя будуть тісно переплітатися, а в ділових проєктах участь можуть брати ваші друзі або рідні люди. Рекомендовано тримати в таємниці свої плани та задуми.

Середина тижня – вдалий час для вирішення деяких проблем в особистому житті, які викликають певні труднощі. Уникнути зайвих непорозумінь вам допоможе мудрість, тактовність і навіть поступливість.

У реалізації своїх ідей дійте рішуче і швидко, а винагорода не забариться. На вихідних ви можете зробити важливий крок, щоб змінити своє життя на краще. Вдалими будуть поїздки, навчання і будь-яка інтелектуальна діяльність.

Сприятливий день: 16 вересня

Несприятливий день: 17 вересня