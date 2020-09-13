Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для всех знаков Зодиака предусматривает много интересных событий. Почти всех ждет замечательный период на работе, хороший период в личной жизни и реализация давних планов и замыслов. Читайте гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Овна

На этой неделе Овнам стоит уделить время своему обучению. Запишитесь в автошколу, если вы об этом давно мечтали, и не откладывайте на потом. Это могут быть также курсы иностранного языка или обучение в танцевальной школе.

Благоприятно начать работу над собой. Подумайте, все ли правильно вы делаете или направляетесь к тем целям, которые поставили себе в начале года. Однако не стоит ни в коем случае соглашаться на авантюрные предложения.

Выходные – благоприятное время, чтобы побыть наконец с семьей. Поговорите душевно со своими родными и насладитесь временем, которое выпадает в вашей жизни крайне редко.

Благоприятный день: 19 сентября

Неблагоприятный день: 20 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцы будут собой очень довольны. В максимально короткие сроки вы сможете сделать все дела, которые не могли никак доделать уже очень долгий период времени. Вы сможете исключительно грамотно организовать рабочий процесс и создадите прекрасную обстановку в коллективе.

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В период, когда все вам будет удаваться, вы сможете сделать шаг к осуществлению своего заветного желания. Ваши проекты окажутся востребованными и принесут вам достаточно неплохую прибыль.

В личной жизни ожидаются приятные изменения и пополнения в семействе. Вы можете просто расслабиться и получать удовольствие.

Благоприятный день: 18 сентября

Неблагоприятный день: 20 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Близнецов

Неделя для Близнецов окажется непростой, впрочем будет удачной. Деловые нагрузки могут создать некоторое напряжение. Астрологи не советуют переутомляться, лучше свободное время уделите своей семье.

Не бойтесь расставаться с неприятными для вас людьми или вещами, которые напоминают вам о каких-то событиях в жизни. Не держитесь за прошлое. Все, что вас ждет, – это будущее, поэтому пусть прошлое остается в прошлом.

На выходных стоит сделать определенные перезагрузки. Попробуйте выключить телефон и посвятить время тишине и покою. Подумайте над будущими планами, о том, что удалось вам реализовать, а что нет. Воскресенье – день самоанализа и налаживания душевного равновесия.

Благоприятный день: 14 сентября

Неблагоприятный день: 15 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Рака

Звезды советуют Ракам забыть обо всех своих страхах и опасениях и двигаться только вперед. Вас ждет новый, захватывающий уровень. Вам нужно быть конкретными в своих мечтах и ​​желаниях.

В середине недели могут произойти серьезные изменения не только в ваших планах, но и судьбе. С вами могут случиться события, о которых вы раньше бы даже не задумались. Некоторые представители знака захотят переехать в другую страну или сменить сферу деятельности.

На выходных вы наконец получите то, к чему так долго шли. Кроме этого, Раки будут иметь прекрасную возможность весело провести время с родными и близкими друзьями. Отбросьте рабочие вопросы на второй план и просто наслаждайтесь процессом.

Благоприятный день: 17 сентября

Неблагоприятный день: 16 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Льва

Главные союзники Львов на этой неделе – осторожность и терпение. Не позволяйте втянуть себя в конфликты. Переутомление на работе может сделать вас раздражительными и нетерпеливыми. Постарайтесь воздержаться от критики окружающих.

Наибольшим успехом завершатся дела, которыми вы будете заниматься с друзьями. Постарайтесь максимально себя проявлять и участвовать в выполнении даже самых мелких моментов.

Выходные полезно наполнить интеллектуальным содержанием. Если в разгар рабочей недели вам некогда сесть за книгу или посетить картинную галерею – сделайте это на выходных. Впечатления, которые вы получите, останутся с вами навсегда.

Благоприятный день: 18 сентября

Неблагоприятный день: 17 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Девы

Девы на этой неделе могут почувствовать какую-то нестабильность на работе, но впоследствии вы поймете, что руководство на самом деле вами довольно. Первую половину недели придется посвятить бумагам и скучной, монотонной работе.

Вторая половина недели окажется более размеренной и спокойной. Возможны интересные встречи и новые знакомства, которые вселят в вас дух успешности.

На выходных вы почувствуете, что ваша жизнь легка и весела. Вас будут окружать люди, которые близки вашему сердцу. По возможности, сделайте дома генеральную уборку и избавьтесь тех вещей, которые вы давно не использовали.

Благоприятный день: 15 сентября

Неблагоприятный день: 20 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Весов

Новую неделю Весам стоит посвятить повседневным обязанностям и текущим делам. Придется брать на себя ответственность, ведь найти выход из ситуации будет под силу только вам.

Все будет способствовать осуществлению давних планов и замыслов. Не отказывайтесь выходить с друзьями на прогулку, есть высокие шансы завести нужные связи.

В выходные времяпрепровождение вашей семьи будет зависеть от ваших организаторских способностей. Постарайтесь провести субботу и воскресенье вдохновенно. Вам стоит набраться сил и заряда энергии для следующей недели.

Благоприятный день: 19 сентября

Неблагоприятный день: 17 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Скорпиона

Спешите завершить намеченные планы, ведь потом будет трудно наверстать упущенное. Сохраняйте спокойствие и критическое мышление, не будьте слишком доверчивыми. Ваша выдержка и хладнокровие позволят избежать конфликтных ситуаций.

Ваше обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора заметно изменят существующее положение вещей к лучшему. Период удачен для обмена полезной информацией, можно совершать поездки.

На выходных вас ждут позитивные события, связанные с личными потребностями. В эти дни вы станете более чувствительными к тем, кто будет нуждаться в поддержке.

Благоприятный день: 16 сентября

Неблагоприятный день: 17 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Стрельца

Ваши повышенные потребности и изменчивость настроения могут принести вред отношениям с партнером. Возможны необдуманные траты, поэтому возьмите на себя ответственность. Астрологи советуют записывать все расходы в финансовый дневник.

Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами доставит хлопоты и переживания, но завершится удачно.

На выходных благоприятное время для решения личных дел, удовлетворения своих потребностей и интересов. В субботу повысится ваша рассудительность и практичность.

Благоприятный день: 19 сентября

Неблагоприятный день: 20 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Козерога

На этой неделе вас будут переполнять силы и энергия и вы сумеете справиться со всеми запланированными делами. Возможны определенные финансовые трудности, с которыми вы сможете разобраться до конца недели.

В какой-то момент вы сможете ощутить нехватку сил и вдохновения. Попробуйте взять себя в руки и начать работать – уже совсем скоро почувствуете облегчение. После работы занимайтесь приятными делами, которые приносят вам радость.

На выходных отдохните со всей семьей где-то за городом. Цените каждое мгновение, которое проводите со своими родными. Помните, что ваш дом – это тихая гавань, где можно всегда найти покой и уют.

Благоприятный день: 14 сентября

Неблагоприятный день: 15 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Водолея

Выполняйте свои привычные обязанности и не расслабляйтесь. Если накопилось много серьезных дел, попробуйте их разбить на несколько составляющих. Таким образом вы справитесь с ними быстрее, а качество исполнения не пострадает.

Чтобы не терять правильный темп – вовремя ложитесь спать, правильно питайтесь и пейте достаточное количество воды. Не пытайтесь прыгнуть выше своей головы – спокойно работайте и вовремя отдыхайте.

Лучше откажитесь от предложений, которые вам не под силу. Помните, что всех денег не заработать, поэтому умейте вовремя остановиться и просто наслаждаться жизнью и окружающим миром.

Благоприятный день: 20 сентября

Неблагоприятный день: 14 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября 2020 для Рыб

На этой неделе ваши профессиональные интересы и личная жизнь будут тесно переплетаться, а в деловых проектах участие могут принять ваши друзья или родные люди. Рекомендуется держать в тайне свои планы и замыслы.

Середина недели – удачное время для решения некоторых проблем в личной жизни, которые вызывают определенные трудности. Избежать лишних недоразумений вам поможет мудрость, тактичность и даже уступчивость.

В реализации своих идей действуйте решительно и быстро, а вознаграждение не заставит себя ждать. На выходных можно сделать важный шаг, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Удачными будут поездки, обучение и любая интеллектуальная деятельность.

Благоприятный день: 16 сентября

Неблагоприятный день: 17 сентября