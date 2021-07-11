Читайте детальніше гороскоп на тиждень 12 – 18 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Овна

Не бійтеся ризикувати в професійній сфері – цього тижня вам пощастить і ви відчуєте позитивні результати. Ваші нестандартні ідеї принесуть вам неабияке задоволення. Додаткових зобов'язань на себе брати не варто.

Цього тижня астрологи радять Овнам змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб вести здоровий спосіб життя. Якщо ви скоригуєте його, то зможете в досить короткі терміни схуднути та довести свою фігуру до ідеалу. Не забувайте переключатися на звичайні радощі життя, які подарують вам натхнення та силу.

Ймовірно, на вихідних ви помиритеся з людиною, з якою довгий період перебуваєте у сварці, станеться це все зовсім випадково. Ці дні обіцяють вам зміни в багатьох сферах, які в довготривалій перспективі виявляться до кращого.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 14 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Тельця

Астрологи радять Тельцям цього тижня обмежити свої витрати. Постарайтеся відкладати деяку частину своєї зарплати на мрію, до прикладу, на купівлю машини чи квартири. Якщо вам не подобається середовище в якому ви працюєте, новий тиждень – ідеальний час для пошуків нової роботи.

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Вам треба скласти чіткий план роботи на тиждень включно з вихідними. Якщо ви цього не зробите, маєте всі шанси провести дні в хаосі не виконавши до кінця жодного завдання. Вам доведеться скоригувати графік, щоб все встигнути зробити.

Вихідні вам треба провести з користю для себе. Зберіться зі своєю другою половинкою в улюблений заклад на сніданок, в обід візьміться за читання книжки, а ввечері можете здійснити прогулянку цікавими місцями.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 12 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Близнюків

Тиждень для Близнюків буде доволі цікавим на насиченим. Вже з понеділка ви налаштуєтеся на позитивну хвилю, а всі робочі та домашні справи ви будете виконувати супершвидко та якісно. В середині тижня добре зайнятися благодійністю. Усі ваші хороші вчинки повернуться до вас сторицею.

Відслідковуйте свій настрій та емоції, щоб розуміти надалі, які справи приносять вам найбільше задоволення. Якщо відчуватимете наприкінці дня втому – не варто змушувати себе щось допрацьовувати, оскільки зранку маєте всі шанси прокинутися виснаженими та невиспаними.

На вихідних вам спаде на думку чудова ідея, яку якнайшвидше треба реалізовувати в житті. Мотивація та впевненість в собі дозволять вам рухатися вперед. Астрологи рекомендують інвестувати гроші у навчання, яке допоможе вам у майбутньому.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 17 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Рака

У Раків цього тижня відбудуться кардинальні зміни. Самотні представники знаку познайомляться з людиною, яка повністю змінить ваше життя. Не виключено, що зовсім скоро ви заплануєте переїзд на нову квартиру або навіть в іншу країну. Слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки ви останнім часом вживаєте багато шкідливої та жирної їжі.

Тиждень стане одним із найспокійніших за довгий період. Усі ваші проблеми владнаються самі собою. Ваше завдання на цей період – не лише приймати виклики долі, але й отримувати задоволення від подій, які з вами відбуватимуться.

На вихідних спробуйте зробити якомога більше корисних справ, навіть якщо у вас виникатимуть труднощі. Неділю присвятіть відпочинку з родичами. Сімейний затишок наділить вас натхненням та настроєм на новий тиждень.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 15 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Лева

На початку тижня Левам не варто братися за сотню справ водночас, навіть попри те, що ви попереднього тижня багато що опустили. Такий поспіх зробить вас неорганізованими та розбитими. Вам треба чітко йти до своєї мрії, втілюючи її в реальність з найменших кроків. Якщо ви довгий час думаєте над купівлею машини, то не чекайте якогось вдалого часу для запису в автошколу – дійте тут і зараз.

Вільний час присвятіть самоосвіті. Ви зможете досягнути успіху в навчанні та розширити свій кругозір. Фінансове становище Левів значно покращиться, вам підвищать зарплату та запропонують додатковий заробіток.

На вихідних зосередьтеся на справах, які будуть пов'язані з домашніми справами. Покупки для дому будуть особливо вдалими.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 16 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Діви

У всі ваші справи доведеться вкласти максимум сил та енергії. Намагайтеся не втручатися в хід подій, які не стосуються вас прямо: зараз розуміння й терпіння – це реальний ключ до успіху. Зможете реалізувати певні ідеї, які виношували вже давно.

Ви легкі на підйом, рішучі та енергійні, і ці якості є запорукою успіху. Саме час зайнятися здійсненням задуманого, тоді відразу зростуть ваші шанси на успіх. Намагайтеся не зривати на домашніх напругу, накопичену на роботі.

На вихідних постарайтеся змінити на краще стосунки з батьками. Постарайтеся приділити рідним свій час та увагу. У неділю ви відчуєте небувалий підйом сил, підвищиться ваша працездатність.

Сприятливий день: 13 липня

Несприятливий день: 14 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Терезів

У всіх справах дотримуйтеся порядку. На роботі вас чекають більші успіхи, якщо не будете розмінюватися на дрібниці. Багато проблем розв’яжуться самі собою. Сміливо беріться за нові справи.

На роботі ймовірні зміни на краще, з’являться нові можливості для професійного зростання та значного зміцнення матеріального благополуччя. Не варто відкривати своїх планів навіть близьким друзям.

У вихідні прийде допомога, якої ви так очікуєте. Доведеться її прийняти. Крім того, зірки радять приділити увагу рідним та провести вільний час із сім’єю. Близькі підтримають усі ваші проєкти, а на всіляких заздрісників навіть не звертайте уваги.

Сприятливий день: 18 липня

Несприятливий день: 12 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Скорпіона

Астрологи радять Скорпіонам докладати зусилля до кожної справи, за яку вони беруться, щоб успіх міцно закріпився на вашому боці. Прислухайтеся до думки навколишніх і не сперечайтеся з людьми старшими за віком. Цього тижня займайтеся не лише робочими, але й побутовими справами. Постарайтеся виконати все, що ви запланували.

Не бійтеся нових починань цього тижня, однак добре розраховуйте свої сили. П'ятниця – вдалий день для втрачених зв'язків. Пліткам, які будуть оточувати вас з усіх боків – вірити не варто.

Вихідні проведіть для себе. Забудьте про роботу та незавершені справи. У суботу добре зайнятися фізичною роботою, а в неділю – духовними практиками та саморозвитком.

Сприятливий день: 14 липня

Несприятливий день: 15 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Стрільця

На початку тижня Стрільці усвідомлять, що їхні звичні методи і підходи вже застарілі, тож прийшла пора їх переглянути. Наше життя постійно змінююється і ми повинні також змінюватися разом з ним. Можливо, вам слід скоригувати свій режим дня, систему цінностей або просто зробити перестановку меблів вдома.

Будьте відкритими до змін, особливо у вівторок та четвер. Не треба їх боятися, адже вони безумовно підуть вам на користь. Ближче до ко кінця тижня ви отримаєте те, на що так довго чекали.

На вихідних всі ваші думки будуть присвячені особливій для вас людині. Згодом ви зможете повною мірою насолодитися спілкуванням з нею. У неділю постарайтеся зменшити обороти і відпочити.

Сприятливий день: 17 липня

Несприятливий день: 18 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів буде максимально плідним. Для того, щоб завжди бути в ресурсі, складіть на початку тижня чіткий план на який будете орієнтуватися. У середу ви будете вирішувати важливі домашні справи, тож вам треба докласти всіх зусиль, аби швидко завершити розпочате.

Робота в середині тижня вимагатиме від вас терпіння, точності та концентрації. Якщо буде виконувати всі пункти зі свого плану, то незабаром побачите плоди власної наполегливої праці. Окрім цього, астрологи радять не забувати про романтичні стосунки. Приділіть належну увагу своїй другій половинці.

Астрологи застерігають не планувати жодних подорожей чи активного відпочинку. Вам наразі треба ще доробити деякі проєкти. Відпустка на кінець липня чи початок серпня навіть більше піде вам на користь.

Сприятливий день : 13 липня

Несприятливий день: 14 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Водолія

На Водоліїв чекає щасливий період їхнього життя. Тиждень буде сповнений несподіваних приємних подій, з'являться багато нових знайомих, які зможуть змінити ваше життя. На перший план у вас вийдуть сімейні справи, особливо стосунки з близькими.

Піднесення в особистому житті позитивно вплине на ваш успіх. У середу ваш хороший настрій допоможе вам продукувати свіжі ідеї, які будуть корисними для подальшої кар'єри. Ідеальна сфера застосування сил – ваша оселя.

На вихідних не плануйте нічого, що стосується фінансових справ. Не варто підписувати в ці дні договори чи оформлення кредитів. Час на фільми та серіали не витрачайте, оскільки у вас є безліч інших завдань, які ви з дня на день відкладаєте у довгий ящик.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 15 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 12 –18 липня 2021 для Риб

Цього тижня Риби черпатимуть енергію зі своєї роботи. Вам буде все вдаватися, ви будете продукувати нові ідеї, а також у вас покращаться стосунки з колегами. Ви часто переключаєтеся з однієї справи на іншу, втім астрологи радять вам зосередитися лише на чомусь одному.

Четвер вдалий день для зустрічей з друзями. Самотні представники знаку навіть можуть зустріти свою другу половинку. Не бійтеся знайомитися, однак уникайте зайвої балакучості під час першого знайомства.​

Вихідні присвятіть відпочинку. У ці дні вам добре було б відновити сили після насичених подій у житті. Допоможуть налаштуватися на правильну хвилю очищення простору планування, постановка цілей та щира розмова з рідними.

Сприятливий день: 12 липня

Несприятливий день: 14 липня