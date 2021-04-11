Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку, буде досить вдалий. Багатьох чекають нові знайомства, фінансова стабільність та високий енергетичний потенціал. Читайте гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Овна

Цього тижня Овни матимуть багато робочих завдань, до яких додасться чимало домашніх справ. Астрологи радять писати чіткий список того, що ви маєте терміново зробити. Загалом цього тижня вас буде супроводжувати успіх, адже з будь-яких ситуацій ви будете виходити з високо піднятою головою.

У середу можете братися за складний проєкт, на який довго не наважувалися. Вам буде все під силу. Розраховуйте лише на власні сили, довіряти важливі справи комусь не варто, навіть близьким вам людям, адже в них є чимало своїх проблем та клопотів.

На вихідних не забувайте про особисте життя. Через напружений графік ви мало часу приділяєте своїй половинці. Постарайтеся влаштувати для своєї коханої людини сюрприз, або ж провести разом час за спільним заняттям. У неділю проведіть облік своїх витрат та постарайтеся виділити певну суму, яку зможете відкласти.

Сприятливий день: 14 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Тельця

Тельці цього тижня можуть витрачати кошти на великі покупки, які мають всі шанси пройти вдало. Якщо ви планували укласти угоду щодо нерухомості, придбати автомобіль чи побутову техніку – сміливо вкладайте кошти в дороговартісні товари.

На будь-яких сумнівах цього тижня зациклюватися не варто, постарайтеся розвинути впевненість в собі. Якщо немає натхнення та відчуваєте занепад сил – послухайте мотиваційні лекції, почитайте поради психологів, або ж почніть займатися спортом. Фізична активність помітно покращує настрій.

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Вихідні у вас пройдуть насичено. В суботу ви проведете час за важливими справами, які собі заздалегідь запланували, а в неділю зможете зайнятися тим, що розслабить вас та подарує вам цікаві ідеї, які ви захочете втілити в життя.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 18 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Близнюків

Тиждень Близнюкам може принести чимало неприємних моментів на роботі. Новий проєкт змусить вас відкинути всі справи та присвятити увагу лише йому. Зорі радять не виконувати все самостійно, а попросити допомоги в компетентних колег. Навчіться зберігати спокій та адекватно оцінювати ситуацію.

Середина тижня подарує вам цікаве знайомство з людиною, за якою ви слідкуєте в соціальних мережах. Ймовірно, доля невдовзі подарує вам шанс на спільну колаборацію якоїсь справи, яка змінить ваше майбутнє.

Вихідні присвятіть домашнім справам. Якщо ви давно планували переїзд в іншу квартиру, чи ніяк не наважувалися на купівлю автомобіля – зорі радять прийняти радикальні кроки. Для того, щоб щось змінити, треба почати діяти, адже, як свідчить народна мудрість: "Під лежачий камінь вода не тече".

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 12 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Рака

Цього тижня Ракам рекомендовано звертати увагу на потреби оточуючих. Ви не вмієте слухати та прислухатися до думок та бажань своїх рідних, другої половинки та партнерів по бізнесу. Приділіть за можливості більше часу своїй сім’ї.

Серед тижня вам корисно буде зробити генеральне прибирання та дрібний ремонт по дому. Ймовірно, ви давно хотіли переклеїти шпалери, викинути непотріб, чи замінити старий диван на новий. Всі ваші задуми матимуть успіх.

У суботу Раки матимуть важливі робочі завдання, які не вдасться відкласти на наступний тиждень. Ввечері переключіться від робочих думок за допомогою перегляду улюбленого серіалу. У неділю вас чекатиме дорога та знайомство з приємними людьми, які своїм прикладом дадуть вам поштовх до нових звершень.

Сприятливий день: 17 квітня

Несприятливий день: 18 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Лева

Новий тиждень для Левів буде не надто простим, однак, якщо ви проявите терпіння та витримку, то зможете подолати чимало перешкод. Будьте до себе вимогливими, не дозволяйте розслаблятися тоді, коли треба працювати на повну. Тиждень вдалий для постановки цілей та реалізації своїх амбіцій.

Середина тижня сприятлива для навчання. Якщо ви цікавитеся модою чи мистецтвом – присвятіть вільний час цим напрямкам. У вільний час надихайтеся книгами, фільмами та музикою. Зовсім скоро всі знання вам дуже знадобляться.

Будьте акуратними до дрібниць. Вам не завадить акуратність та дисципліна. Тримайте дім в чистоті, справляйте гарне враження на людей, більше спілкуйтеся та не закривайтеся в собі. Нові знайомства надихнуть вас на трудові подвиги, зміну діяльності, чи відкриття власної справи.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 15 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Діви

Діви цього тижня матимуть багато дрібних проблем, які треба обов’язково вирішити. Вам доведеться витратити безліч сил та енергії, але це вартуватиме затрачених зусиль. Також вам варто знайти час для себе. Подумайте про відпочинок, здоров’я та дім.

Особисті стосунки будуть на високому рівні. Ваша друга половинка стане для вас розрадою та наділятиме вірою на нові звершення. Астрологи не радять позичати нікому цього тижня гроші.

На вихідних ви отримаєте величезний прилив сил. Ви захочете записатися на навчальні курси, про які так довго мріяли. Не перекладайте справи на потім, а одразу зателефонуйте куратору та повідомте про свої наміри. Неділю варто провести зі своїми рідними.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 16 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Терезів

Терези цього тижня ретельно контролюватимуть своє життя. Ви нарешті зможете зняти з себе рожеві окуляри та почати діяти так, як давно хотіли, але ніяк не наважувалися через боязливість. Конструктивна критика від рідних послугує для вас певним поштовхом до масштабних змін.

Вівторок – вдалий день для фізичної активності. Якщо сприятимуть погодні умови, можете відправитися на пробіжку. Слідкуйте за своїм раціоном харчування та не допускайте шкідливі продукти. Тим, хто хоче схуднути, не варто їсти за 4 години до сну.

Вихідні Терези проведуть з друзями. Ваша запланована мандрівка видасться напрочуд веселою та багатою на події. Цілком ймовірно, що на вас там очікуватимуть нові знайомства, які принесуть у ваше життя нові можливості.

Сприятливий день: 18 квітня

Несприятливий день: 13 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде сприятливим. Добре запланувати в цей період важливі справи та робочі моменти, які треба довести до кінця. Вас чекають приємні несподіванки. Астрологи передбачають нові фінансові надходження, які будуть дуже доречними.

Тиждень подарує вам тягу до нових знань. Будь-яка інформація буде чудово засвоюватися, а нова справа принесе вам величезне задоволення. Зорі радять піти на примирення з людиною, яка дуже багато років була вам близькою, але раптово перестала з вами спілкуватися. Час дізнатися причину і розставити всі крапки над "і".

На вихідних можна влаштувати активний спосіб життя. Це допоможе спрямувати енергію в потрібне русло і позбутися від моральних навантажень.

Сприятливий день: 15 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Стрільця

Астрологи радять Стрільцям розумно використовувати свої кошти. Не витрачайте гроші на необов’язкові речі. Ваше фінансове становище буде стабільне, але зовсім скоро на вас чекають великі витрати. Будьте готові цього тижня до того, що керівництво вам висуне вам нові вимоги щодо вашої роботи.

У вівторок можете піти на ризик заради майбутнього успіху. Життєві події дозволять вам реалізувати давно намічені плани. Четвер – час практичних і конкретних дій, що дозволять максимально конструктивно вирішити всі питання. Про особисте життя доведеться забути. Приділіть час собі.

Вихідні розкриють творчий потенціал Стрільців. У вас з’явиться цікаве хобі та вподобання. Ви захочете більше часу присвятити навчанню та пізнанню чогось нового.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 12 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Козерога

Козероги цього тижня мають всі шанси покращити свої житлові умови. Тиждень відзначиться інтер’єрними змінами, або комерційними операціями з нерухомістю. В середині тижня вас чекає плідний шопінг та коротка поїздка по роботі.

Якщо у вас є таємні недоброзичливці чи конкуренти на любовному фронті, то цього тижня вони можуть себе розкрити. Не піддавайтеся на маніпуляції, зберігаючи холодний розум. В перепалки встрявати не варто.

На вихідних більше уваги приділіть своєму зовнішньому вигляду. Жінки можуть відвідати косметолога чи стиліста, а чоловіки можуть оновити свій гардероб, або почати вести здоровий спосіб життя. У неділю вам може надійти запрошення на якесь святкування. Там ви познайомитеся з цікавими особистостями.

Сприятливий день : 16 квітня

Несприятливий день: 13 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Водолія

Водоліям не варто очікувати цього тижня великого успіху на роботі. Ймовірно, у вас може виникнути з колегами навіть конфлікт. Якщо правда виявиться на стороні опонента, вмійте це визнати і принесіть йому свої вибачення.

В особистому житті вам належить прийняти дуже важливе і відповідальне рішення, від якого надалі буде залежати ваше особисте життя. Вам потрібно зрозуміти наскільки вам підходить людина, і чи зможете ви з нею побудувати стосунки назавжди. Право вибору буде за вами.

На вихідних у вас буде пригнічений настрій, однак вам варто прикласти максимум зусиль для того, щоб самостійно вийти зі стану депресії. Гармонію у ваше життя принесуть ваші близькі, від яких ви почуєте гарні новини.

Сприятливий день: 15 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 12 – 18 квітня 2021 для Риб

Для Риб тиждень буде успішним в особистому житті і у фінансовій сфері. Вівторок і середа – найкращий час для плідної роботи. Однак не захоплюйтеся дуже роботою, зверніть увагу на своє здоров'я. Вам потрібно вилікувати хронічну хворобу, яка турбує вас дуже довгий час.

Ваше фінансове становище покращиться, однак затрати збільшаться. Тиждень обіцяє зміни в багатьох сферах, тож у довготривалій перспективі вони виявляться до кращого.

Зірки радять не купувати нічого значного, адже всі покупки виявляться не практичними. Приймаючи рішення, завжди слухайте свою інтуїцію, а не чужі поради.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 14 квітня