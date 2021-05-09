Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує успіх всім, хто буде чітко йти до своєї мети, попри всі труднощі та перепони. Читайте гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Овна

Овнам цього тижня треба приділити час своїй сім'ї і родині. Вам потрібно розібратися у ситуації, яка вирує навколо вас. Налаштуйтеся на позитив і тоді всі справи вирішаться легко.

Серед тижня на вас чекає день, коли все вирішиться само собою і все стане на свої місця. Усі важливі зустрічі відтермінуйте, адже зірки не прогнозують успіху в робочих питаннях саме цього тижня.

На вихідних варто виділити час на роздуми і чітко зрозуміти, з ким саме ви хочете пов'язати своє життя. Вихідні подарують вам багато енергії. Спрямуйте її у правильне русло.

Сприятливий день: 12 травня

Несприятливий день: 14 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Тельця

Астрологи радять Тельцям цього тижня бути уважними за кермом та не сідати в автомобіль дуже втомленими. Вдома виділіть час на спорт та важливі справи, до яких ніяк не можете дійти. Все, що стосується відпустки та далеких мандрівок варто вирішувати з понеділка по четвер. В особистому житті ви зіткнетеся з деякими труднощами, постарайтеся не брати їх близько до серця.

Завдяки працьовитості ви зможете досягнути всіх поставлених цілей, однак для того, щоб отримати результат – не забувайте про дисципліну та ранкові підйоми. Вільний час присвятіть батькам та відвертим розмовам, які допоможуть вам зрозуміти знайти правильне рішення в тій чи іншій ситуації.

Читайте також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

На вихідних виділіть час на роздуми. Добре подумайте над тим, що вас мотивує та змушує рухатися вперед. Для швидкого досягнення цілей вам не вистачає не лише віри в себе, але й підтримки. Не бійтеся просити про допомогу, а також не забувайте допомагати іншим.

Сприятливий день: 14 травня

Несприятливий день: 12 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Близнюків

На Близнюків цього тижня очікує духовне очищення. Ви зможете закрити всі довготривалі проєкти та присвятити час лише собі. У вас зникнуть всі проблеми та переживання, а в п’ятницю у вас відбудеться цікаве знайомство. У вільний час розплануйте собі всі дні та позбудьтеся від старих речей, якими ви давно не користуєтеся.

Також цього тижня вам варто відпустити минуле. Якщо ви перестанете слідкувати за життям колишніх друзів, колег, то вже зовсім скоро відчуєте полегшення, а настрій вас буде заряджати на нові знайомства та звершення.

У суботу в самотніх представників знаку розпочнеться новий етап романтичних стосунків, які згодом переростуть у велике кохання. Астрологи лише радять не влаштовувати сцен ревності, адже вони можуть погано для вас закінчитися. Зберігайте спокій і терпіння.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 11 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Рака

Ракам треба перестати обманювати не лише себе, але й інших. Якщо хочете, щоб вас поважали – не бійтеся казати правду, якою б гіркою вона не була. Щоб не вступити в словесну перепалку з рідними людьми, вам треба навчитися контролювати свої емоції. Щоб набратися сил та відновитися – змініть обстановку та вийдіть із зони комфорту.

Неможливо повернутися в минуле і змінити старт, але ви маєте всі можливості, щоб саме зараз змінити фініш. Не чекайте ніяких знаків долі та допомоги від інших. Починайте діяти та покладайтеся лише на власні сили. Ваша віра у власні можливості здатна творити чудеса!

На вихідних йдіть лише туди, куди вам підказує серце. Якщо вас кличуть на побачення, але ваша інтуїція підказує вам, що ця зустріч ні до чого не приведе – не бійтеся ввічливо відмовити. Присвятіть цей час краще тим справам, які принесуть вам справжнє задоволення.

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 15 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Лева

Цього тижня Леви можуть досягнути всього лише після того, як відкинуть сумніви. Вас чекає грандіозне просунення кар’єрними сходами одразу після того, як ви сядете і чітко вирішите для себе, чого ви хочете від життя та в якому напрямку вам треба більше розвиватися. Не бійтеся показати всі свої можливості.

Впродовж тижня на Левів чекає багато поїздок, зустрічей та знайомств. Будьте обережні зі своїм здоров’ям та уникайте екстремальних ситуацій. Вечір четверга проведіть з коханою людиною. Відкладіть всі робочі та домашні справи та проведіть вільний час разом.

На вихідних ви можете насолодитися спалахом своєї творчої енергії. Субота ідеально підходить для мозкового штурму, за яким спостерігатиметься цікава ідея, якою ви будете просто горіти. Розставте пріоритети в досягненні найзаповітніших бажань.

Сприятливий день: 12 травня

Несприятливий день: 14 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Діви

Для Дів тиждень буде вдалим у плані вирішення питань, які пов’язані з капіталовкладенням. Можете подумати над купівлею нерухомості. В першій половині тижня ви маєте всі шанси натрапити на вигідні пропозиції. Зі своєю половинкою обговоріть плани на майбутнє та прислухайтеся до побажань рідних вам людей.

В середині тижня у вас виникне бажання все кардинально змінити, однак астрологи не радять різко рубати з плеча. Спочатку розберіться в собі, а тоді вже приймайте рішення. Щоб рухатися далі, вам треба просто відпустити зі свого життя непотрібних людей.

На вихідних можете відправитися в подорож. Завдяки поїздці розшириться ваше коло знайомств та з’являться нові ідеї, які ви зможете втілити в життя. Не ігноруйте їх, адже вони можуть круто змінити сферу вашої діяльності та нарешті приведуть вас до того, про що ви так довго мріяли.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 16 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Терезів

Для Терезів тиждень пролетить дуже швидко та цікаво. Ви будете максимально продуктивними та сповненими сил до всього, за що візьметеся. У середу на вас чекає грошова винагорода за всі ваші старання на роботі. Період буде вдалим для обговорення з керівництвом майбутніх проєктів.

Астрологи радять Терезам уважніше придивитися до свого життя. Поруч з вами є людина, яка хоче побудувати міцні стосунки, тож не відштовхуйте її та краще придивіться до неї. Друга половина тижня сприятлива для початку здорового способу життя.

На вихідних ви почуватимете себе дуже радісно та натхненно. Вам захочеться поділитися гарним настроєм з оточуючими людьми. Вільний час присвятіть саморозвитку та спілкуванню зі своїми близькими. Неділя – вдалий день для відновлення контактів зі старими друзями.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 11 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Скорпіона

На Скорпіонів чекає сприятливий тиждень. Живіть повним життям та ні про що не турбуйтеся. На початку тижня вас чекають нові професійні досягнення, які підвищать вас в очах керівництва та колег. Якщо в особистому житті з партнером у вас є якісь проблеми – не бійтеся їх одразу обговорити. Не переносьте важливі питання на потім, адже через деякий час вони втрачають свою ефективність.

Подумайте цього тижня над важливими планами та ідеями на майбутнє. Вам треба чітко знати чого ви хочете та до чого йдете. Відкиньте всі домашні турботи та виділіть декілька годин на планування. Замість того, щоб аналізувати і критикувати життя інших, подивіться на своє і оцініть, що варто виправити прямо зараз.

На вихідних вам треба розслабитися та позбавитися від напруги. До всього ставтеся спокійно та не зважайте на речі, які проходять повз вас. Все, що має бути у вашому житті – нікуди від вас не піде.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 12 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Стрільця

Стрільці цього тижня відчуватимуть деякий дискомфорт. Щоб відновити колишній баланс та почуватися комфортно, постарайтеся обмежити своє перебування в соцмережех, присвятивши себе реальному життю.

У вівторок любовні стосунки можуть спровокувати проблеми. Втім, щоб не сталося, не приймайте поспішних рішень та не дозволяйте ситуації вийти з-під контролю. Беріться за все, що відкладали на завтра. Це стосується не лише робочих завдань, але й домашніх справ, здоров’я та хобі.

Вихідні присвятіть лише собі. Відправтеся на природу та відновіть свою духовну енергію. У якості профілактики емоційного вигорання психологи радять "продуктивну самотність" – час, який ви проведете наодинці з собою.

Сприятливий день: 15 травня

Несприятливий день: 16 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Козерога

Козероги змушені будуть цього тижня відкласти відпустку через термінові справи, які виникнуть зовсім неочікувано. Також у вас спостерігатимуться деякі проблеми зі здоров’ям, тож перенесення відпочинку лише зіграє вам на руку. Приймайте виклики, які підготувала вам доля та з будь-якої ситуації виходьте з високо піднятою головою.

Зорі радять вам з оптимізмом ставитися до будь-яких проблем і неприємностей. Припиніть переживати за дрібниці, адже вони не такі важливі, як ви собі думаєте. Краще зосередьтеся на глобальних цілях та планах.

На вихідних вам захочеться кардинальних змін. Не обмежуйте себе ні в чому та робіть те, що підказує вам ваша інтуїція. Скоро ваше життя зміниться на краще. Цілком ймовірно, що у середу на вас чекає романтична пригода.

Сприятливий день: 13 травня

Несприятливий день: 11 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Водолія

Новий тиждень для Водоліїв – успішний період для фінансових операцій. Складіть список усього, що ви давно планували купити і не відкладайте важливі покупки на потім. В особистому житті у вас буде насичений період. Ймовірно, вам треба буде прийняти рішення щодо остаточних стосунків з коханою людиною.

Робота вас приємно здивує. На вас не чекатимуть важкі завдання та невідкладні справи – все буде проходити спокійно і великих сюрпризів очікувати не варто. Стосунки з колегами та керівництвом протікатимуть добре, однак не намагайтеся сидіти на двох стільцях поспіль. Не обговорюйте керівництво з колегами, а колег з керівництвом.

Астрологи рекомендують зайнятися ефективними дихальними практиками, прослухати курс медитації, зайнятися йогою чи записатися у спортзал.

Сприятливий день: 11 травня

Несприятливий день: 14 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 для Риб

Рибам варто попіклуватись про власне здоров'я. Усі свої сили та енергію ви віддали роботі, тож, якщо ви почали відчувати, що перегораєте, візьміть відпустку або декілька додаткових вихідних.

Астрологи кажуть, що відпочинок допоможе вам налаштуватись на робочий лад і взятися до виконання справ з новою силою.

Наприкінці тижня вам краще побути наодинці. Ви зможете досягнути бажаного, якщо не будете метушитися, а все будете виконувати по черзі. Кінець тижня – вдалий час для зміни зовнішнього вигляду, а також для зміни інтер'єру у вашому помешканні.

Сприятливий день: 16 травня

Несприятливий день: 11 травня