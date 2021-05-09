Читайте подробнее гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Овна

Овнам на этой неделе нужно уделить время своей семье и семье. Вам стоит разобраться в ситуации, которая бурлит вокруг вас. Настройтесь на позитив, и тогда все дела решатся легко.

Среди недели вас ждет день, когда все решится само собой и все станет на свои места. Все важные встречи отсрочьте, так как звезды не прогнозируют успех в рабочих вопросах именно на этой неделе.

На выходных стоит выделить время на размышления и четко понять, с кем именно вы хотите связать свою жизнь. Выходные подарят вам много энергии. Направьте ее в правильное русло.

Благоприятный день: 12 мая

Неюлагоприятный день: 14 мая

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Тельца

Астрологи советуют Тельцам на этой неделе быть внимательными за рулем и не садиться в автомобиль очень уставшими. Дома выделите время на спорт и важные дела, до которых никак не можете добраться. Все, что касается отпуска и дальних путешествий, стоит решать с понедельника по четверг. В личной жизни вы столкнетесь с некоторыми трудностями, постарайтесь не принимать их близко к сердцу.

Благодаря трудолюбию вы сможете добиться всех поставленных целей, однако для того, чтобы получить результат – не забывайте о дисциплине и утренних подъемах. Свободное время посвятите родителям и откровенным разговорам, которые помогут вам найти правильное решение в той или иной ситуации.

Читайте также Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

На выходных выделите время на размышления. Хорошо подумайте над тем, что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед. Для быстрого достижения целей вам не хватает не только веры в себя, но и поддержки. Не бойтесь просить о помощи, а также не забывайте помогать другим.

Благоприятный день: 14 мая

Неблагоприятный день: 12 мая

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Близнецов

Близнецов на этой неделе ожидает духовное очищение. Вы сможете закрыть все долговременные проекты и посвятить время только себе. У вас исчезнут все проблемы и переживания, а в пятницу у вас состоится интересное знакомство. В свободное время распланируйте себе все дни и избавьтесь от старых вещей, которыми вы давно не пользуетесь.

Также на этой неделе вам стоит отпустить прошлое. Если вы перестанете следить за жизнью бывших друзей, коллег, то уже совсем скоро почувствуете облегчение, а настроение вас будет заряжать на новые знакомства и свершения.

В субботу у одиноких представителей знака начнется новый этап романтических отношений, которые впоследствии перерастут в большую любовь. Астрологи лишь советуют не устраивать сцен ревности, так как они могут плохо для вас закончиться. Сохраняйте спокойствие и терпение.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 11 мая

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Рака

Ракам надо перестать обманывать не только себя, но и других. Если хотите, чтобы вас уважали – не бойтесь говорить правду, какой бы горькой она ни была. Чтобы не вступать в словесную перепалку с родными людьми, вам надо научиться контролировать свои эмоции. Чтобы набраться сил и восстановиться – смените обстановку и выйдите из зоны комфорта.

Невозможно вернуться в прошлое и изменить старт, но вы имеете все возможности, чтобы именно сейчас сменить финиш. Не ждите никаких знаков судьбы и помощи от других. Начинайте действовать и полагайтесь только на собственные силы. Ваша вера в собственные возможности способна творить чудеса!

На выходных идите только туда, куда вам подсказывает сердце. Если вас зовут на свидание, но ваша интуиция подсказывает вам, что эта встреча ни к чему не приведет – не бойтесь вежливо отказать. Посвятите это время лучше тем делам, которые принесут вам истинное удовольствие.

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 15 мая

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Льва

На этой неделе Львы могут достичь всего только после того, как отбросят сомнения. Вас ждет грандиозное продвижение по карьерной лестнице сразу после того, как вы сядете и четко решите для себя, чего вы хотите от жизни и в каком направлении вам нужно больше развиваться. Не бойтесь показать все свои возможности.

В течение недели Львов ждет много поездок, встреч и знакомств. Будьте осторожны со своим здоровьем и избегайте экстремальных ситуаций. Вечер четверга проведите с любимым человеком. Отложите все рабочие и домашние дела и проведите свободное время вместе.

На выходных вы можете насладиться вспышкой своей творческой энергии. Суббота идеально подходит для мозгового штурма, за которым будет наблюдаться интересная идея, которой вы будете просто гореть. Расставьте приоритеты в достижении самых заветных желаний.

Благоприятный день: 12 мая

Неблагоприятный день: 14 мая

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Девы

Для Дев неделя будет удачной в плане решения вопросов, которые связаны с капиталовложением. Можете подумать над покупкой недвижимости. В первой половине недели вы имеете все шансы натолкнуться на выгодные предложения. Со своей половинкой обсудите планы на будущее и прислушайтесь к пожеланиям родных вам людей.

В середине недели у вас возникнет желание все кардинально изменить, однако астрологи не советуют резко рубить с плеча. Сначала разберитесь в себе, а тогда уже принимайте решение. Чтобы двигаться дальше, вам надо просто отпустить из своей жизни ненужных людей.

На выходных можете отправиться в путешествие. Благодаря поездке расширится ваш круг знакомств и появятся новые идеи, которые вы сможете воплотить в жизнь. Не игнорируйте их, так как они могут круто изменить сферу вашей деятельности и наконец приведут вас к тому, о чем вы так долго мечтали.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 16 мая

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Весов

Для Весов неделя пролетит очень быстро и интересно. Вы будете максимально продуктивными и полными сил ко всему, за что возьметесь. В среду вас ждет денежное вознаграждение за все ваши старания на работе. Период будет удачным для обсуждения с руководством будущих проектов.

Астрологи советуют Весам внимательнее присмотреться к своей жизни. Рядом с вами есть человек, который хочет построить крепкие отношения, поэтому не отталкивайте его и лучше присмотритесь к нему. Вторая половина недели благоприятна для начала здорового образа жизни.

На выходных вы будете чувствовать себя очень радостно и вдохновенно. Вам захочется поделиться хорошим настроением с окружающими людьми. Свободное время посвятите саморазвитию и общению со своими близкими. Воскресенье – удачный день для возобновления контактов со старыми друзьями.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 11 мая

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Скорпиона

Скорпионов ждет благоприятная неделя. Живите полной жизнью и ни о чем не беспокойтесь. В начале недели вас ждут новые профессиональные достижения, которые повысят вас в глазах руководства и коллег. Если в личной жизни с партнером у вас есть какие-то проблемы – не бойтесь их сразу обсудить. Не переносите важные вопросы на потом, так как через некоторое время они теряют свою эффективность.

Подумайте на этой неделе над важными планами и идеями на будущее. Вам надо четко знать чего вы хотите и к чему идете. Отбросьте все домашние заботы и выделите несколько часов на планирование. Вместо того, чтобы анализировать и критиковать жизнь других, посмотрите на свою и оцените, что стоит исправить прямо сейчас.

На выходных вам нужно расслабиться и избавиться от напряжения. Ко всему относитесь спокойно и не обращайте внимания на вещи, которые проходят мимо вас. Все, что должно быть в вашей жизни, – никуда от вас не уйдет.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 12 мая

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Стрельца

Стрельцы на этой неделе будут испытывать некоторый дискомфорт. Чтобы восстановить прежний баланс и чувствовать себя комфортно, постарайтесь ограничить свое пребывание в соцсетях, посвятив себя реальной жизни.

Во вторник любовные отношения могут спровоцировать проблемы. Впрочем, чтобы не случилось, не принимайте поспешных решений и не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Беритесь за все, что откладывали на завтра. Это касается не только рабочих заданий, но и домашних дел, здоровья и хобби.

Выходные посвятите только себе. Отправьтесь на природу и восстановите свою духовную энергию. В качестве профилактики эмоционального выгорания психологи советуют "продуктивное одиночество" – время, которое вы проведете наедине с собой.

Благоприятный день: 15 мая

Неблагоприятный день: 16 мая

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Козерога

Козероги вынуждены будут на этой неделе отложить отпуск из-за срочных дел, которые возникнут совсем неожиданно. Также у вас будут наблюдаться некоторые проблемы со здоровьем, поэтому перенос отдыха только сыграет вам на руку. Принимайте вызовы, которые уготовила вам судьба, и из любой ситуации выходите с высоко поднятой головой.

Звезды советуют вам с оптимизмом относиться к любым проблемам и неприятностям. Прекратите переживать из-за мелочей, потому что они не так важны, как вы себе думаете. Лучше сосредоточьтесь на глобальных целях и планах.

На выходных вам захочется кардинальных перемен. Не ограничивайте себя ни в чем и делайте то, что подсказывает вам ваша интуиция. Скоро ваша жизнь изменится к лучшему. Вполне вероятно, что в среду вас ждет романтическое приключение.

Благоприятный день: 13 мая

Неблагоприятный день: 11 мая

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Водолея

Новая неделя для Водолеев – успешный период для финансовых операций. Составьте список всего, что вы давно планировали купить, и не откладывайте важные покупки на потом. В личной жизни у вас будет насыщенный период. Вероятно, вам надо будет принять решение относительно окончательных отношений с любимым человеком.

Работа вас приятно удивит. Вас не будут ждать тяжелые задачи и неотложные дела – все будет проходить спокойно, и больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и руководством будут протекать хорошо, однако не пытайтесь сидеть на двух стульях сразу. Не обсуждайте руководство с коллегами, а коллег с руководством.

Астрологи рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, прослушать курс медитации, заняться йогой или записаться в спортзал.

Благоприятный день: 11 мая

Неблагоприятный день: 14 мая

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 для Рыб

Рыбам стоит позаботиться о собственном здоровье. Все свои силы и энергию вы отдали работе, поэтому, если вы начали ощущать, что перегораете, возьмите отпуск или несколько дополнительных выходных.

Астрологи говорят, что отдых поможет вам настроиться на рабочий лад и приступить к выполнению дел с новой силой.

В конце недели вам лучше побыть наедине. Вы сможете достичь желаемого, если не будете суетиться, а все будете выполнять по очереди. Конец недели – подходящее время для изменения внешнего вида, а также для изменения интерьера в вашем доме.

Благоприятный день: 16 мая

Неблагоприятный день: 11 мая