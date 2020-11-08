Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада для всіх знаків Зодіаку, передбачає насичені подіями дні та успішне завершення всіх поточних справ. Читайте гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Овна

Тиждень для Овнів буде насичений важливими подіями. У вас будуть невідкладні справи пов'язані з фінансами, технологіями та документами. Середина тижня віщує самотнім парам зустріти людину, з якою вас будуть пов'язувати теплі стосунки впродовж довгого часу.

Не виключено, що на вас чекатимуть сюрпризи: на роботі, вдома чи просто на вулиці. Ваш настрій буде щодня покращуватися, ймовірно, ви навіть захочете вийти зі своєї зони комфорту і таки запишитеся на плавання, йогу чи тренажерний зал.

Вашим стимулом до роботи стане чітке планування дня. Не ігноруйте тайм-менеджмент і ретельно складіть список справ один за одним.

Сприятливий день: 11 листопада

Несприятливий день: 9 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Тельця

Цього тижня Тельці будуть активно завершувати усі свої справи. Вам варто прислухатися до свого оточення і друзів. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

В середині тижня контролюйте свої фінансові витрати. Не витрачайте усі кошти, адже вас чекають важливіші витрати. Увесь тиждень приділіть яскравим емоціям, які будете із задоволенням пригадувати впродовж довгого часу.

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Не бійтеся демонструвати оточуючим свої вміння та знання, сміливо змінюйте зачіску чи стиль одягу. Наприкінці тижня ще не дуже розслабляйтеся, а за можливості шукайте нових партнерів та перспектив, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 14 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Близнюків

Близнюкам цього тижня рекомендується звертати увагу на все, що вони роблять. Постарайтеся не ризикувати, адже можете натрапити на пастку. Посеред тижня вам прийдеться прийняти важливе рішення. Перш ніж його озвучити, добре подумайте над своїми словами.

Астрологи рекомендують чітко спланувати тиждень. Таким чином ви зможете досягнути багатьох справ та завдань, які поставили перед собою. Субота принесе вам сюрприз, який вас дуже здивує і розчулить.

На вихідних проведіть час зі своєю коханою половинкою. Приготуйте смачний обід, візьміться за читання нових книжок, або просто перегляньте фільм для гарного настрою.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Рака

Ракам цього тижня доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите стосунки зі старим другом або знайомим. До того ж нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тож не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитись зі значною повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати! Але для цього варто проявити ініціативність та не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені або ж некомпетентні.

Наприкінці року не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам відчутний результат. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері з книжкою та чашечкою какао.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 11 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Лева

Цього тижня Леви будуть собою дуже задоволені, адже докладуть максимум зусиль, аби змінитися і покращити своє життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів та спокою – пустіть у хід свою харизму.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізувати свої дії та думки. Вам варто утриматися від непомірних навантажень. Тиждень буде вдалим для планування відпустки, хоч і короткотривалої. Вам потрібно змінити оточення і зарядитися новою енергією. Запросіть до себе в гості подругу з якою ви втратили зв'язок.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня на вашій стороні, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Сприятливий день: 13 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Діви

Новий тиждень Дівам принесе дуже багато дрібних проблем, які обов'язково треба вирішити. Можливо, ви витратите безліч сил та енергії, які уже не повернуться. Знайдіть час для себе: подумайте про відпочинок, здоров'я та дім. Великою розрадою для вас стане ваша друга половинка, яка наділятиме вас вірою на нові звершення.

Серед тижня ні в якому випадку нікому не позичайте грошей. Не беріть на себе важливі обов'язки. Розділіть їх між друзями чи колегами. Ваші близькі шукатимуть у вас підтримки та допомоги, тож приділіть їм час на душевну розмову.

Наприкінці тижня подбайте за своє здоров'я, адже надалі у вас можуть виникнути проблеми. Постарайтеся не нервуватися через все, що відбуватиметься у вашому житті. На вихідних у вас може виникнути новий роман, який дуже вплине на вашу роботу.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 11 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Терезів

Цього тижня Терези будуть дуже активні. У вас кожен день буде розпланований, а зустрічі з друзями принесуть вам багато радості та настрою. Астрологи рекомендують вам переглянути раціон харчування. Встановіть собі марафон хоча б на 7 днів і відмовтеся від жирної їжі, газованих напоїв та хлібобулочних виробів.

Також вам доведеться боротися зі своїм настроєм. Якщо вас накриває хвиля негативу, увімкніть свою улюблену музику, новий серіал, купіть книгу чи зустріньтеся з друзями. Пам'ятайте, ваші позитивні емоції – це запорука гармонії в особистому житті.

На вихідних не засиджуйтеся вдома. Телефонуйте друзям і вирушайте в невеличку подорож. Обмін думками з тими, хто поруч, має велике значення. Щастя полягає в тому, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю та друзями.

Сприятливий день: 13листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Скорпіона

Тиждень для Скорпіонів виявиться напрочуд вдалим. Найбільше сюрпризів варто очікувати в особистому житті – ваше нещодавнє знайомство переросте у велике та світле почуття любові. Людина, яка зараз поруч з вами, очікує від вас уваги, чуйності та ніжності. Не залишайте його потреби без відповіді і ви зможете побудувати міцні та довготривалі стосунки.

На роботі справи також підуть вгору – ваші особисті проєкти дуже сподобаються керівництву. А отже не виключено, що на вас очікує несподіване грошове надходження.

Суботу проведіть наодинці зі своєю другою половинкою. Неділю проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки.

Сприятливий день: 9 листопада

Несприятливий день: 13 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Стрільця

Цього тижня вас, як ніколи, будуть оточувати плітки. Найкращий спосіб з ними боротись – це ігнорувати та абстрагуватись. В інакшому випадку є ризик зруйнувати стосунки із близькою вам людиною. Також цього тижня потрібно проявляти неабияку витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця та не вступайте в конфлікти.

Ви будете відчувати моральне виснаження, яке саме собою не мине. Відмовтесь від додаткової роботи, за можливості візьміть собі додатковий вихідний та присвятіть час лише собі. Уникайте спілкування з людьми, які вам не подобаються або викликають у вас негативні емоції.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздок чи великих компаній. Вам необхідно повноцінно відпочити перед новим робочим тиждень. Інакше ви будете відчувати втому ще сильніше.

Сприятливий день: 15 листопада

Несприятливий день: 11 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Козерога

Цього тижня Козероги можуть отримати хорошу пропозицію, над якою треба добряче подумати і не приймати рішення зопалу. Уважно зважте всі за та проти. Не будьте надто емоційними з людьми, які вас оточують. Наберіться терпіння і не намагайтеся всіх критикувати. Зосередьтеся на собі та роботі.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

На роботі можлива приємна звістка – цілком ймовірно, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів. У самотніх Козерогів є високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки.

Сприятливий день : 10 листопада

Несприятливий день: 9 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Водолія

Цього тижня Водоліям рекомендується обмежити свої витрати, щоб захистити себе від фінансових проблем. Заробити гроші буде не легко, тому варто трохи зекономити. Не покладайтеся на те, що ви вкладетеся у всі покупки.

У плани Водоліїв втрутяться непрохані гості. Вам доведеться скоригувати свій графік, щоб все встигнути зробити. Проте зорі будуть сприятливими і якщо докласти зусиль, то можна дістатися туди куди хочете і з тим, з ким планували.

Неділя може видатися не найкращим днем тижня, але зрештою ви закінчите її з позитивним настроєм. Не варто нехтувати можливостями, які сьогодні перед вами виникатимуть.

Сприятливий день: 12 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 листопада 2020 для Риб

Рибам рекомендується увесь тиждень не бути лінивими, адже для вас несподівано відкриється перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 10 листопада

Несприятливий день: 9 листопада