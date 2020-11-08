Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября для всех знаков Зодиака, предполагает насыщенные событиями дни и успешное завершение всех текущих дел. Читайте гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для всех знаков Зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Овна

Неделя для Овнов будет насыщена важными событиями. У вас будут неотложные дела связанные с финансами, технологиями и документами. Середина недели предвещает одиноким парам встретить человека, с которым вас будут связывать теплые отношения на протяжении долгого времени.

Не исключено, что вас будут ждать сюрпризы: на работе, дома или просто на улице. Ваше настроение будет каждый день улучшаться, вероятно, вы даже захотите выйти из своей зоны комфорта и таки запишитеся на плавание, йогу или в тренажерный зал.

Вашим стимулом к работе станет четкое планирование дня. Не игнорируйте тайм-менеджмент и тщательно составьте список дел одно за другим.

Благоприятный день: 11 ноября

Неблагоприятный день: 9 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцы будут активно завершать все свои дела. Вам стоит прислушаться к своему окружению и друзьям. Не бойтесь начать контактировать с незнакомыми и влиятельными людьми. Вы удивитесь их доброте, отзывчивости и простоте.

В середине недели контролируйте свои финансовые расходы. Не тратьте все средства, ведь вас ждут более важные расходы. Всю неделю уделите ярким эмоциям, которые будете с удовольствием вспоминать на протяжении долгого времени.

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Не бойтесь демонстрировать окружающим свои умения и знания, смело меняйте прическу или стиль одежды. В конце недели еще не очень расслабляйтесь, а по возможности ищите новых партнеров и перспектив, которые пригодятся вам в будущем.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 14 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Близнецов

Близнецам на этой неделе рекомендуется обращать внимание на все, что они делают. Постарайтесь не рисковать, ведь можете наткнуться на ловушку. Посреди недели вам придется принять важное решение. Прежде чем его озвучить, хорошо подумайте над своими словами.

Астрологи рекомендуют четко спланировать неделю. Таким образом вы сможете достичь многих дел и задач, которые поставили перед собой. Суббота принесет вам сюрприз, который вас очень удивит и тронет.

На выходных проведите время со своей любимой половинкой. Приготовьте вкусный обед, возьмитесь за чтение новых книг, или просто просмотрите фильм для хорошего настроения.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Рака

Ракам на этой неделе придется очень много общаться. Не исключено, что вы восстановите отношения со старым другом или знакомым. К тому же новые знакомства вам помогут в будущем, поэтому не избегайте их.

Вам удастся повысить свой авторитет на работе, и к вам будут относиться с большим уважением, в дальнейшем можете рассчитывать на повышение зарплаты! Но для этого стоит проявить инициативность и не браться за выполнение тех задач, в которых вы не уверены или же некомпетентны.

В конце года не стоит браться за тяжелую физическую работу и заниматься экстремальными видами спорта. Только творческая и умственная работа принесет вам ощутимый результат. Выходные стоит провести в спокойной атмосфере с книгой и чашечкой какао.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 11 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Льва

На этой неделе Львы будут собой очень довольны, ведь приложат максимум усилий, чтобы измениться и улучшить свою жизнь. Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов и спокойствия – пустите в ход свою харизму.

Постарайтесь быть честным с собой и проанализировать свои действия и мысли. Вам стоит воздержаться от непомерных нагрузок. Неделя будет удачной для планирования отпуска, хоть и кратковременного. Вам нужно сменить окружение и зарядиться новой энергией. Пригласите к себе в гости подругу с которой вы потеряли связь.

Возможна неожиданная радостная весть. Везение в течение недели на вашей стороне, впрочем в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Благоприятный день: 13 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Девы

Новая неделя Девам принесет очень много мелких проблем, которые обязательно надо решить. Возможно, вы потратите уйму сил и энергии, которые уже не вернуться. Найдите время для себя: подумайте об отдыхе, здоровье и доме. Большим утешением для вас станет ваша вторая половинка, которая будет наделять вас верой на новые свершения.

Среди недели ни в коем случае никому не одалживайте денег. Не берите на себя важные обязанности. Разделите их между друзьями или коллегами. Ваши близкие будут искать у вас поддержки и помощи, поэтому уделите им час на душевный разговор.

В конце недели позаботьтесь о своем здоровье, ведь в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не нервничать из-за всего, что будет происходить в вашей жизни. На выходных у вас может возникнуть новый роман, который очень повлияет на вашу работу.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 11 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Весов

На этой неделе Весы будут очень активны. У вас каждый день будет распланирован, а встречи с друзьями принесут вам много радости и настроения. Астрологи рекомендуют вам пересмотреть рацион питания. Установите себе марафон хотя бы на 7 дней и откажитесь от жирной пищи, газированных напитков и хлебобулочных изделий.

Также вам придется бороться со своим настроением. Если вас накрывает волна негатива, включите свою любимую музыку, новый сериал, купите книгу или встретьтесь с друзьями. Помните, ваши положительные эмоции – это залог гармонии в личной жизни.

На выходных не засиживайтесь дома. Звоните друзьям и отправляйтесь в небольшое путешествие. Обмен мнениями с теми, кто рядом, имеет большое значение. Счастье состоит в том, чтобы проводить больше времени со своей семьей и друзьями.

Благоприятный день: 13 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Скорпиона

Неделя для Скорпионов окажется на удивление удачной. Больше всего сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ожидает от вас внимания, чуткости и нежности. Не оставляйте его потребности без ответа и вы сможете построить прочные и долговременные отношения.

На работе дела пойдут вверх – ваши личные проекты очень понравятся руководству. А значит не исключено, что вас ожидает неожиданное денежное поступление.

Субботу проведите наедине со своей второй половинкой. Воскресенье проведите в кругу близких друзей. Приятное общение принесет массу удовольствий и поможет упорядочить свои мысли.

Благоприятный день: 9 ноября

Неблагоприятный день: 13 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Стрельца

На этой неделе вас, как никогда, будут окружать сплетни. Лучший способ с ними бороться – это игнорировать и абстрагироваться. В противном случае есть риск разрушить отношения с близким вам человеком. Также на этой неделе нужно проявлять выдержку в общении – вы вынуждены будете слушать не очень приятные комментарии о себе, но не воспринимайте эти слова слишком близко к сердцу и не вступайте в конфликты.

Вы будете испытывать моральное истощение, которое само собой не пройдет. Откажитесь от дополнительной работы, по возможности возьмите себе дополнительный выходной и посвятите время только себе. Избегайте общения с людьми, которые вам не нравятся или вызывают у вас негативные эмоции.

На выходных проведите время в окружении лишь самых близких вам людей. Откажитесь от дальних поездок или крупных компаний. Вам необходимо полноценно отдохнуть перед новой рабочей неделей. Иначе вы будете чувствовать усталость еще сильнее.

Благоприятный день: 15 ноября

Неблагоприятный день: 11 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Козерога

На этой неделе Козероги могут получить хорошее предложение, над которым надо хорошенько подумать и не принимать решение сгоряча. Внимательно взвесьте все за и против. Не будьте слишком эмоциональными с людьми, которые вас окружают. Наберитесь терпения и не пытайтесь всех критиковать. Сосредоточьтесь на себе и работе.

Будьте внимательны с едой – избегайте тяжелых, острых и пересоленных блюд. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и обходить напряженные разговоры.

На работе возможно приятное известие – вполне вероятно, что будет касаться оно увеличения ваших доходов. У одиноких Козерогов есть высокие шансы встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 9 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеям рекомендуется ограничить свои расходы, чтобы защитить себя от финансовых проблем. Заработать деньги будет не легко, поэтому стоит немного сэкономить. Не полагайтесь на то, что вы вложитесь во все покупки.

В планы Водолеев вмешаются незваные гости. Вам придется скорректировать свой график, чтобы все успеть сделать. Однако звезды будут благоприятными и если приложить усилия, то можно добраться туда куда хотите и с тем, с кем планировали.

Воскресенье может показаться не лучшим днем недели, но в конце концов вы закончите его с позитивным настроем. Не стоит пренебрегать возможностями, которые сегодня перед вами будут возникать.

Благоприятный день: 12 ноября

Неблагоприятный день: 15 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 9 – 15 ноября 2020 для Рыб

Рыбам рекомендуется всю неделю не быть ленивыми, ведь для вас неожиданно откроется перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро и они вас изрядно порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попытаетесь правильно расставить приоритеты – продуктивность будет значительно выше.

Изменения в вашей личной жизни также могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите никаких запретов в тяжелой и вредной пищи. От такого питания вы сможете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню по правильному питанию и ограничьте до минимума алкоголь.

Благоприятный день: 10 ноября

Неблагоприятный день: 9 ноября