Читайте детальніше гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Овна

Астрологи радять Овнам цього тижня більше прислухатися до себе. Не робіть те, що викликає у вас внутрішню тривогу. Не заставляйте себе робити те, до чого не лежить душа. Зорі кажуть, що ваша доля у ваших руках, тож від того, як ви сплануєте останні місяці року залежить ваше майбутнє.

На вас чекає доволі активний період. На початку тижня вас чекає багато робочих завдань та виконання важливих проєктів. У середині тижня вам треба вирішити питання, що пов'язані зі здоров'ям. У четвер чекайте на дзвінок людини з-за кордону, яка розповість вам приємні новини.

Овни матимуть яскраві вихідні. Ви відпочинете та проведете весело в час в колі хороших людей. Субота вдала для мандрівок та покупок, які ви давно планували. Неділю можете присвятити турботі про себе та саморозвитку.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Тельця

Тельці зможуть цього тижня позакривати всі прогалини, які накопичилися в них упродовж останнього часу. У понеділок вам треба вирішити квартирні питання, а в середу добре братися за все, що пов'язано з фінансами. Розпрощайтеся нарешті зі всіма справами, які заважають вам рухатися вперед.

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Загалом в цей період вам вдаватимуться всі робочі справи, а романтичні стосунки окрилятимуть на нові подвиги. За словами астрологів, вас чекають приємні зміни у житті, втім щоб все пройшло чудово, забудьте про страх перед невідомістю. Все найкраще для вас станеться тоді, коли ви перестанете боятися ризикувати.

У суботу Тельців чекають завдання, які не дадуть максимально розслабитися, а от у неділю можете дозволити собі полінуватися. Проведіть день з улюбленою книжкою, або перегляньте фільм, який давно хотіли подивитися.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Близнюків

Близнюкам треба цього тижня максимально обережно спілкуватися з надто емоційними людьми, які можуть провокувати вас на конфлікти. Зрештою, якщо обидві сторони проявлять тактовність, то гострих непорозумінь вдасться уникнути.

Візьміть цього тижня на себе роль лідера та почніть ділитися своїми амбітними задумами з потрібними вам людьми. Ви будете сповнені щирого бажання зробити своє життя кращим. Не треба надіятись ні на кого, окрім себе. Подумайте над тим, що буде приносити вам найбільше задоволення та якою справою в житті ви хочете займатися найбільше.

На вихідних намагайтеся не обтяжувати себе ніякими терміновими та важливими справами. Розслабтеся та проведіть суботу і неділю у своє задоволення. Якщо ви шукаєте друзів, то в ці дні вам випаде шанс знайти хорошу подругу.

Сприятливий день: 11 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Рака

Робочий тиждень для Раків пройде у дуже складному та напруженому графіку. Вам доведеться вирішити чимало питань. Поставте перед собою чітку мету та зробіть все для того, щоб досягнути її до кінця тижня. Вівторок, четвер та п'ятниця найбільше підходять для реалізації плану.

Ви будете багато спілкуватися з малознайомими людьми, які розкажуть вам багато чого цікавого. Середа – вдалий день для наведення порядку в будинку та своїх думках. Астрологи радять відкинути з думок минуле та більше ніколи до нього не повертатися, якщо воно навіює вам погані спогади.

На вихідних робіть так, як буде підказувати вам ваш внутрішній голос. Складіть план на найближче майбутнє, відкинувши все старе та непотрібне.

Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 10 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Лева

Левам треба запастися терпінням, адже на горизонті вас чекає багато важливих справ. На початку тижня ви можете вирішити складну справу на роботі, але після цього на відпочинок очікувати не варто. Беріться за важливі проєкти без зволікання. Головне завдання тижня – позбутися мотлоху в оселі та своїй голові.

Попри метушливий та насичений період, можете не боятися приймати важливі рішення та чекати якогось кращого часу. Ваша успішність може залежати від наведення порядку у справах та побуті. У п'ятницю ймовірні нові корисні знайомства, які можуть відкрити перед вами хороші перспективи.

На вихідних ваші плани можуть змінитися під впливом зовнішніх обставин, але все складеться на краще. Від вашого настрою буде залежати самопочуття навколишніх, тому зберігайте спокій та випромінюйте посмішку.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 14 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Діви

Зовнішні обставини змусять Дів наполегливо і стрімко рухатися до своєї мети. Крім бажання досягнути успіху у фінансовій сфері, для вас важливим виявиться думка близького оточення.

Цього тижня ви можете легко образитися, якщо хтось з ваших близьких вважатиме вас невдалими або неуспішними, але разом з цим власна об'єктивна оцінка своїх досягнень стане вирішальною. У будь-якому випадку, тиждень буде дуже насиченим і Діви зроблять усе, аби бути задоволеними собою.

Самотнім представникам знаку астрологи радять не зациклюватися на пошуку кохання, а зайнятися краще саморозвитком. Довіртеся долі та постарайтеся шукати радість в дрібницях.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 11 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Терезів

Новий тиждень для Терезів буде дуже плідним у сфері співпраці з іншими людьми. Саме в цей період ви маєте чудову можливість об'єднати свої сили з коханою людиною, друзями чи колегами, щоб взятися за важливий проєкт. Результати спільної праці вас потішать зовсім скоро.

Терези цього тижня будуть енергійно прагнути до поставлених цілей та захочуть втілити в життя свої найсміливіші ідеї. Зорі будуть допомагати вам в усьому, за що ви візьметеся. У другій половині тижня можна записуватися на різноманітні курси, обирати нове житло чи автомобіль.

На вихідних вся ваша увага буде присвячена відносинам з близькими вам людьми. Контролюйте свої емоції та не говоріть рідним нічого такого, що може їх образити. Краще уважніше прислухайтеся до того, що вони будуть говорити вам.

Сприятливий день: 15 серпня

Несприятливий день: 9 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони будуть сповнені відчуття глибокої задоволеності своїм життям. Ви нарешті зумієте розкласти по поличках всі найважливіші справи та завдання, а на роботі докладатимете максимум зусиль, аби зробити свій пласт завдань найкращим чином.

Попри те, що вам ще належить підкорити багато вершин, внутрішньо ви будете відчувати, що вам немає куди спішити, адже все йде саме так, як має бути. Брати на себе нові проєкти в цей період не рекомендовано.

На вихідних будьте обережні під час використання різної техніки, водіння автомобіля, дослідів та експериментів. Субота вдала для романтичних стосунків та складання подальших спільних планів на життя зі своїм обранцем.

Сприятливий день: 14 серпня

Несприятливий день: 10 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Стрільця

На Стрільців чекає відносно спокійний період. Тиждень підходить для залагодження суспільних та фінансових справ. Ви можете сміливо розраховувати на матеріальну допомогу, ідейну підтримку керівника. У самотніх представників знаку може зав'язатися службовий роман.

Цього тижня вам доведеться проявити дипломатію у стосунках з іншими людьми. Завдяки цьому власні ідеї ви можете привести в дію та наблизитися до реалізації своїх цілей. Ваші зусилля допоможуть налагодити гармонію у взаєминах.

На вихідних вас чекають позитивні події в амурних справах. Намагайтеся більше часу приділяти людям, яких ви любите. Довіряйте своєму внутрішньому голосу, який підкаже вам правильний шлях та кроки на зустріч щастю.

Сприятливий день: 11 серпня

Несприятливий день: 9 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Козерога

Астрологи попереджають Козерогів про те, що в житті все треба робити вчасно. Те, що вчора було зарано, завтра вже може бути запізно, тому добре прорахуйте все, за що ви беретеся. Дійте тут і зараз, не чекайте вдалого періоду, правильних людей поруч чи наснаги. Вона у вас обов'язково з'явиться, якщо ви будете йти на зустріч своїм мріям.

Все буде у вас проходити чудово, якщо душа і тіло будуть в гармонії. Спробуйте зайнятися на цьому тижні йогою, медитацією або тренуванням, щоб підтримати баланс між роботою та особистим життям. Гармонія всередині вас допоможе створити гармонію в зовнішньому середовищі.

На вихідних зверніть увагу на своє здоров'я та енергетику. Постарайтеся дбайливіше до себе ставитися та ретельно спланувати завдання для нового тижня.

Сприятливий день : 14 серпня

Несприятливий день: 13 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Водолія

Водолії цього тижня мають шанс кардинально змінити своє життя. Для вас настає ідеальний час для нових починань, шопінгу та фінансової активності. У першій половині тижня можливі знайомства з важливими людьми. Приділіть тиждень власному зростанню: читанню, навчанню чи вивченню мов.

Фінансова сфера вийде на перший план, але не варто очікувати великої продуктивності. У середу позбудьтеся від всього зайвого. Варто почистити будинок від мотлоху та непотрібних речей. У романтичній сфері вас чекають приємні та несподівані сюрпризи.

На вихідних постарайтеся більше спілкуватися з позитивними людьми, вибирайте від них необхідні знання та прагнення. Цей досвід вам стане в нагоді у майбутньому. Вплутуватися в суперечки та негативні ситуації категорично заборонено.

Сприятливий день: 12 серпня

Несприятливий день: 10 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 9 – 15 серпня 2021 для Риб

Цього тижня Риби можуть мріяти, планувати майбутнє та досягати успіху у фінансах та любовній сфері. Повірте в себе та свої сили і тоді у вас все вийде. На початку тижня у вас з'явиться бажання побути на самоті, щоб подумати над своїм подальшим життям. Відмовляти собі в цьому не треба, оскільки наодинці ви можете звернути увагу на дрібні знаки долі.

У середині тижня будуть вдалими невеликі поїздки, а от від довготривалих відряджень варто відмовитися. Будь-яка ініціатива у любовних справах гарантує вам успіх. Друга половина тижня буде вдала для дорогих витрат. Ви можете оплатити відпустку, купити техніку чи меблі в квартиру.

На вихідних можливий енергетичний спад, який негативно вплине на самопочуття та продуктивність.

Сприятливий день: 10 серпня

Несприятливий день: 12 серпня