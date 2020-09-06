Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку прогнозує багатьом доволі неоднозначний період. На одних чекатимуть успіхи, а інших спіткають проблеми. Читайте гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Овна

Початок тижня для Овнів буде не дуже втішним. Втім вже з середи все наладиться і ваші справи підуть в гору. Ви будете схильні до імпульсивних рішень, тож найкраще, якщо ви будете з кимось радитися. Найкращий друг чи ваш партнер допоможуть поглянути на ситуацію з іншого боку.

Середина тижня – хороший період для всіх справ, пов'язаних з законом та підписанням договірних зобов'язань. На отримання прибутку можна розраховувати в четвер і в цей же день варто робити всі покупки. На вихідних вас очікує невелика подорож, яка принесе лише позитивні емоції.

На вихідних вам потрібен відпочинок, якщо не хочете зриватись на найближчих людей та колег. Також приділіть достатньо уваги вашому здоров'ю та заняттям спорту.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Тельця

Цього тижня доля випробує на міцність ваше сімейне життя. Якщо спалахне конфлікт – шукайте компроміс. Попереду вас чекають екстрені наради та укладання договорів. Будьте уважними та не робіть ризикованих кроків.

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Як знайти внутрішню опору в собі, не впасти в бруд обличчям перед оточуючими і правильно вийти з ситуації з мінімальними втратами – ось найскладніше завдання долі.

Щоб повернути собі втрачену енергію та знову повноцінно жити – відвідуйте майстер-класи, розширюйте свій кругозір, підвищуйте кваліфікацію. Прогалини в професійних знаннях потрібно терміново усувати. Успіх буде супроводжувати високоосвічених, духовно розвинених Тельців.

Сприятливий день: 11 вересня

Несприятливий день: 10 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Близнюків

Тиждень для Близнюків буде дуже активним завдяки хорошому робочому настрою. Всі ваші проєкти завершаться успішно, а нові ідеї матимуть позитивні відгуки. Після роботи приділіть час духовним практикам, самоаналізу і медитації.

Початок тижня – ідеальний час, аби розвантажити свій організм. Обмежте себе у вживанні шкідливої їжі та більше вживайте овочів та фруктів.

На вихідних не відмовляйте друзям вийти на каву, навіть, якщо вам буде ліньки. На вас чекають приємні зустрічі та, навіть, доленосні знайомства.

Сприятливий день: 13 вересня

Несприятливий день: 7 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Рака

Цього тижня на Раків чекає багато спілкування. Вам будуть постійно надходити електронні повідомлення, телефонні дзвінки, тож вам доведеться добряче постаратися, аби приділити увагу кожному.

В загальному, період вийде надзвичайно метушливим, втім енергії у вас буде сповна, тож ви зумієте впоратися з усіма клопотами і справами. Також тиждень чудово підходить для того, щоб постаратися зрозуміти, що насправді дає вам відчуття внутрішнього умиротворення і впевненості в собі.

Вихідні ідеально підходять для того, щоб в деталях спланувати своє майбутнє. Сконцентруйте всю свою увагу на довгострокових амбітних цілях і зробіть все можливе, аби втілити їх в реальність.

Сприятливий день: 9 вересня

Несприятливий день: 10 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Лева

Цього тижня Леви будуть собою дуже задоволені, адже докладуть максимум зусиль, аби змінитися і покращити своє життя. Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів та спокою – пустіть у хід свою харизму.

Постарайтеся бути чесним з собою та проаналізувати свої дії та думки. Корисно буде після роботи прогулятися на свіжому повітрі та побути на природі.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння впродовж тижня буде на вашому боці, втім в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Сприятливий день: 11 вересня

Несприятливий день: 12 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Діви

Цього тижня не варто братися за справи, в успіху яких ви не впевнені. Краще виділіть час на те, щоб подумати про своє майбутнє та розібратися у своїх основних цілях. Після того, як ви отримаєте чітке уявлення про свої основні бажання і потреби, вам буде набагато простіше домогтися їх здійснення.

В середині тижня ви будете впевнені в собі, тож скористайтеся цим, аби знайти нових знайомих, які зможуть надати вам підтримку на кар'єрному фронті. Окрім цього, вам випаде чудова нагода покращити своє фінансове становище.

На вихідних постарайтеся вийти за рамки своєї зони комфорту та переглянути звичний вам підхід до починань та справ.

Сприятливий день: 7 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Терезів

Щоб визначити свої перспективи на майбутнє, почніть спілкуватися не лише з друзями та колегами, але й з діловими партнерами, чи конкурентами. Початок тижня – сприятливий період для інтелектуальної праці та творчості. Однак у вівторок астрологи радять не підписувати важливих документів та не здійснювати важливих операцій.

В особистому житті вас чекають зміни. Ви відчуєте, що вас люблять і цінують. Сил та натхнення вам вистачить на будь-які починання.

На вихідних спробуйте не засиджуватися вдома, тож якщо сприятиме погода – виберіться зі своєю половинкою на природу. Вам потрібно трішки перезарядитися та весело провести час.

Сприятливий день: 8 вересня

Несприятливий день: 13 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Скорпіона

Новий період для Скорпіонів якнайкраще підходить для того, аби зайнятися саморозвитком і розширити коло своїх знань. Запишіться на онлайн-курси, або почніть вивчати іноземну мову – вам буде цікаво дізнатися щось нове. В ході цих занять ви зможете познайомитися з багатьма цікавими людьми.

На цьому тижні виділіть час, щоб проаналізувати звичний вам спосіб життя. Внесіть в нього деякі корективи, щоб зробити його більш збалансованим. Намагайтеся частіше відпочивати і займатися спортом. Також вам буде корисно переглянути свій раціон.

На вихідних приділіть увагу своєму захопленню і хобі. Спробуйте свої сили в музиці, живописі чи літературі.

Сприятливий день: 7 вересня

Несприятливий день: 12 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Стрільця

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення проблемних ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

Ймовірно, що Стрільцям на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться довкола та будьте уважними, щоб не проґавити шанс. Постарайтеся взятися за активну діяльність і успіх не забариться.

Сприятливий день: 7 вересня

Несприятливий день: 8 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Козерога

Не проґавте цього тижня шанс відкрито обговорити делікатні питання і теми, яких ви намагалися уникати в спілкуванні з близькими. Після відвертої розмови у ваші стосунки повернеться взаєморозуміння.

Чітко контролюйте цього тижня свої дії. Саме від них залежить наскільки ви здатні подобатися, або викликати антипатію. Ваші двигуни цього тижня – допитливість, ерудованість та зацікавленість до всього.

Щоб уникнути перевтоми – намагайтеся чітко розподілити трудові завантаження та робіть лише те, що вам подобається. Робочий фанатизм на вихідних протипоказаний.

Сприятливий день : 10 вересня

Несприятливий день: 12 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Водолія

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. До того ж на роботі не соромтеся просити порад колег та свого керівника – це допоможе вам досягнути нових висот.

Самотні представники знаку цього тижня мають всі шанси зав'язати цікаві знайомства. На тих, хто перебуває у стосунках, чекають приємні сюрпризи від партнера.

Наприкінці тижня варто звернути увагу на своє здоров'я. Профілактичні заходи допоможуть уникнути загострення хронічних захворювань.

Сприятливий день: 7 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 7 – 13 вересня 2020 для Риб

Цього тижня на Риб чекає величезний пласт роботи, під час якої у вас може виникнути нестача досвіду, професійна неграмотність, чи невміння працювати з новою програмою.

Вам треба бути інтелектуально підкованими, проявляти творчу оригінальність та постійно рухатися в гору. Налаштуйтеся на оптимістичну хвилю і тоді всі проблеми минуться дуже швидко.

На вихідних втільте в реальність особисті бажання. Це подарує вам щастя та чудовий настрій. Також буде корисно зустрітися зі своїми старими друзями чи колегами.

Сприятливий день: 11 вересня

Несприятливий день: 13 вересня