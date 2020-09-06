Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для всех знаков Зодиака прогнозирует многим весьма неоднозначный период. Одних будут ждать успехи, а других постигнут проблемы. Читайте гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Овна

Начало недели для Овнов будет не очень утешительным. Впрочем, уж со среды все наладится и ваши дела пойдут в гору. Вы будете склонны к импульсивным решениям, поэтому лучше всего, если вы будете с кем-то советоваться. Лучший друг или ваш партнер помогут взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Середина недели – хороший период для всех дел, связанных с законом и подписанием договорных обязательств. На получение прибыли можно рассчитывать в четверг и в этот же день стоит делать все покупки. На выходных вас ожидает небольшое путешествие, которое принесет только положительные эмоции.

На выходных вам нужен отдых, если не хотите срываться на самых близких людях и коллегах. Также уделите достаточно внимания вашему здоровью и занятиям спортом.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 9 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Тельца

На этой неделе судьба испытает на прочность вашу семейную жизнь. Если вспыхнет конфликт – ищите компромисс. Впереди вас ждут экстренные совещания и заключение договоров. Будьте внимательны и не предпринимайте рискованных шагов.

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Как найти внутреннюю опору в себе, не упасть в грязь лицом перед окружающими и правильно выйти из ситуации с минимальными потерями – вот самая сложная задача судьбы.

Чтобы вернуть себе утраченную энергию и снова полноценно жить – посещайте мастер-классы, расширяйте свой кругозор, повышайте квалификацию. Пробелы в профессиональных знаниях нужно срочно устранять. Успех будет сопутствовать высокообразованным, духовно развитым Тельцам.

Благоприятный день: 11 сентября

Неблагоприятный день: 10 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Близнецов

Неделя для Близнецов будет очень активной благодаря хорошему рабочему настроению. Все ваши проекты завершатся успешно, а новые идеи будут иметь положительные отзывы. После работы уделите время духовным практикам, самоанализу и медитации.

Начало недели – идеальное время, чтобы разгрузить свой организм. Ограничьте себя в употреблении вредной пищи и больше употребляйте овощей и фруктов.

На выходных не отказывайте друзьям во встрече за чашкой кофе, даже если вам будет лень. Вас ждут приятные встречи и даже судьбоносные знакомства.

Благоприятный день: 13 сентября

Неблагоприятный день: 7 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Рака

На этой неделе Раков ждет много общения. Вам будут постоянно поступать электронные сообщения, телефонные звонки, поэтому вам придется хорошенько постараться, чтобы уделить внимание каждому.

В общем, период получится чрезвычайно суетливым, впрочем, энергии у вас будет много, так что вы сумеете справиться со всеми хлопотами и делами. Также неделя прекрасно подходит для того, чтобы постараться понять, что на самом деле дает вам ощущение внутреннего умиротворения и уверенности в себе.

Выходные идеально подходят для того, чтобы в деталях спланировать свое будущее. Сконцентрируйте все свое внимание на долгосрочных амбициозных целях и сделайте все возможное, чтобы воплотить их в реальность.

Благоприятный день: 9 сентября

Неблагоприятный день: 10 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Льва

На этой неделе Львы будут собой очень довольны, ведь приложат максимум усилий, чтобы измениться и улучшить свою жизнь. Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов и спокойствия – пустите в ход свою харизму.

Постарайтесь быть честным с собой и проанализировать свои действия и мысли. Полезно будет после работы прогуляться на свежем воздухе и побыть на природе.

Возможна неожиданная радостная весть. Везение в течение недели будет на вашей стороне, впрочем, в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Благоприятный день: 11 сентября

Неблагоприятный день: 12 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Девы

На этой неделе не стоит браться за дела, в успехе которых вы не уверены. Лучше выделите время на то, чтобы подумать о своем будущем и разобраться в своих основных целях. После того, как вы получите четкое представление о своих основных желаниях и потребностях, вам будет гораздо проще добиться их осуществления.

В середине недели вы будете уверены в себе, поэтому воспользуйтесь этим, чтобы найти новых знакомых, которые смогут оказать вам поддержку на карьерном фронте. Кроме этого, вам представится прекрасная возможность улучшить свое финансовое положение.

На выходных постарайтесь выйти за рамки своей зоны комфорта и пересмотреть привычный вам подход к начинаниям и делам.

Благоприятный день: 7 сентября

Неблагоприятный день: 9 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Весов

Чтобы определить свои перспективы на будущее, начните общаться не только с друзьями и коллегами, но и с деловыми партнерами или конкурентами. Начало недели – благоприятный период для интеллектуального труда и творчества. Однако во вторник астрологи советуют не подписывать важных документов и не совершать важных сделок.

В личной жизни вас ждут перемены. Вы почувствуете, что вас любят и ценят. Сил и вдохновения вам хватит на любые начинания.

На выходных попробуйте не засиживаться дома, поэтому если будет способствовать погода – выберитесь со своей половинкой на природу. Вам нужно немного перезарядиться и весело провести время.

Благоприятный день: 8 сентября

Неблагоприятный день: 13 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Скорпиона

Новый период для Скорпионов как нельзя лучше подходит для того, чтобы заняться саморазвитием и расширить круг своих знаний. Запишитесь на онлайн-курсы или начните изучать иностранный язык, вам будет интересно узнать что-то новое. В ходе этих занятий вы сможете познакомиться со многими интересными людьми.

На этой неделе выделите время, чтобы проанализировать привычный вам образ жизни. Внесите в него некоторые коррективы, чтобы сделать его более сбалансированным. Старайтесь чаще отдыхать и заниматься спортом. Также вам будет полезно пересмотреть свой рацион.

На выходных уделите внимание своему увлечению и хобби. Попробуйте свои силы в музыке, живописи или литературе.

Благоприятный день: 7 сентября

Неблагоприятный день: 12 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Стрельца

Связь, налаженная в этот период, продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор избегайте, значительно эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.

Рекомендовано быть осторожным в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение проблемных ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.

Вероятно, что Стрельцам может выпасть появление новых возможностей для карьерного роста. Хорошо посмотрите вокруг и будьте внимательными, чтобы не упустить шанс. Постарайтесь взяться за активную деятельность и успех не замедлит себя ждать.

Благоприятный день: 7 сентября

Неблагоприятный день: 8 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Козерога

Не упустите на этой неделе шанс открыто обсудить деликатные вопросы и темы, которых вы старались избегать в общении с близкими. После откровенного разговора в ваши отношения вернется взаимопонимание.

Четко контролируйте на этой неделе свои действия. Именно от них зависит насколько вы способны нравиться или вызвать антипатию. Ваши двигатели на этой неделе – любознательность, эрудированность и интерес ко всему.

Чтобы избежать переутомления старайтесь четко распределить трудовые нагрузки и делайте только то, что вам нравится. Рабочий фанатизм на выходных противопоказан.

Благоприятный день: 10 сентября

Неблагоприятный день: 12 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Водолея

Любые задания этой недели вам будут даваться очень легко. К тому же на работе не стесняйтесь просить советов у коллег и своего руководителя – это поможет вам достичь новых высот.

Одинокие представители знака этой недели имеют все шансы завязать интересные знакомства. Тех, кто находится в отношениях, ждут приятные сюрпризы от партнера.

Профилактические меры помогут избежать обострения хронических заболеваний.

Благоприятный день: 7 сентября

Неблагоприятный день: 9 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 7 – 13 сентября 2020 для Рыб

На этой неделе Рыб ждет огромный пласт работы, на которой может сказаться нехватка опыта, профессиональная неграмотность или неумение работать с новой программой.

Вам надо быть интеллектуально подкованными, проявлять творческую оригинальность и постоянно двигаться вперед. Настройтесь на оптимистическую волну и тогда все проблемы пройдут очень быстро.

На выходных воплотите в реальность личные желания. Это подарит вам счастье и отличное настроение. Также будет полезно встретиться со своими старыми друзьями или коллегами.

Благоприятный день: 11 сентября

Неблагоприятный день: 13 сентября