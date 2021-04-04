Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку, обіцяє плідний період, який подарує багато позитивних емоцій. Читайте гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Овна

На початку тижня Овнам треба запастися не лише амбіціями, але й цілеспрямованістю та позитивом. Тиждень буде насиченим багатьма подіями, які матимуть на вас добрий вплив. Ви відчуєте приплив натхнення від того, що вам все вдаватиметься, а успішне виконання справ дозволить вам відчути впевненість в собі.

Не забувайте про свої власні потреби. Увечері знаходьте час на відпочинок та хобі, а також на розмови з рідними. Запитайтеся, як у них справи та як пройшов їхній день.

Цього тижня в Овнів будуть проблеми зі спиною. Слідкуйте за своєю поставою та робіть лікувальні вправи, які позбавлять вас від болю. Додавайте до свого розпорядку дня ранкову гімнастику. За декілька днів після вправ, ви відчуєте значне полегшення.

Астрологи радять провести вихідні вдома. Насолодіться спокійним відпочинком, який подарує вам гарний настрій та бадьорість на наступний тиждень.

Сприятливий день: 7 квітня

Несприятливий день: 5 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Тельця

Тиждень для Тельців виявиться вдалим у всіх сферах життя. Ви будете активно спілкуватися з цікавими людьми, які допоможуть вам по-новому подивитися на важливі вам речі. Ймовірно, дехто з них навіть підштовхне вас на реалізацію цікавої ідеї. Щоб завоювати авторитет у керівництва, покажіть на роботі свою принципову позицію та відстоюйте свої інтереси.

В особистому житті не бійтеся поговорити серйозно зі своєю половинкою. Вам необхідно вирішити питання, які давно чекають відповіді. За можливості, вдайтеся до романтичного вчинку, який лише покращить ваші стосунки, які останнім часом трохи погасли.

Читайте також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Не забувайте про своє здоров'я. Якщо у вас буде вільний час, обов’язково влаштуйте будь-яке фізичне навантаження. Це може бути похід в тренажерний зал або ж просто довга прогулянка. З алкоголем на вихідних – будьте дуже обачними, адже це може принести негативні наслідки.

Сприятливий день: 7 квітня

Несприятливий день: 10 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Близнюків

Зорі рекомендують Близнюкам присвятити тиждень робочим процесам. Візьміться за виконання плану на місяць, чи доведіть розпочату раніше справу до кінця. Ймовірно, вам навіть вдасться придумати декілька цікавих ідей, які знайдуть позитивне одобрення вашого керівника.

За можливості, проявляйте обережність в словах та діях, щоб не сказати зайвого. У середу ви можете взятися за якусь незвичну справу, або ж записатися на курси пов’язані з графікою, дизайном, чи програмуванням. Нові заняття допоможуть вам відкрити приховані таланти.

На вихідних зорі пророчать успіх в експериментах із зовнішністю. Якщо ви давно хотіли змінити зачіску чи стиль одягу – сміливо втілюйте задумане. У неділю не виключена доленосна зустріч, спалах справжньої любові чи офіційна пропозиція.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 8 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Рака

На Раків чекає бентежний тиждень. Ваші переживання будуть тісно пов’язані з особистим життям. Вам доведеться зробити складний вибір, від якого залежатиме ваша подальша доля. Покладайтеся на власне серце та інтуїцію, яка підкаже вам, як треба вчинити правильно. Намагайтеся вирішити питання спокійно, без будь-яких поспішних висновків. Це допоможе вам дійти до того рішення, яке влаштує вас обох.

Покращити настрій вам зможе активний спосіб життя. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та тому виду творчості, який вам найбільше подобається.

На вихідних астрологи радять зайнятися фінансовими питаннями. Постарайтеся підрахувати свої витрати за тиждень та зрозуміти, куди саме пішли ваші гроші. Якщо не згадаєте й половини витрат – значить ці гроші були потрачені даремно, і без цих покупок ви б могли обійтися. З наступного тижня пильно слідкуйте за тим, на що саме ви витрачаєте кошти.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 7 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Лева

Цього тижня Леви будуть організованими та зібраними. Вашу працьовитість та завзятість помітять не лише колеги, але й керівництво. Висока активність робочого процесу піде вам на користь. Ви будете з великим ентузіазмом братися до домашніх справ та виконувати монотонні заняття.

Самотні представники знаку в середині тижня можуть очікувати на цікаве знайомство з протилежною статтю. Ви нарешті зустрінете людину, яку так довго чекали. Вільний час присвятіть самоосвіті та духовним пошукам. На всі питання ви знайдете розгорнуті відповіді, якщо будете пильно шукати.

На вихідних добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом, адже будь-яка робота спрямована на творчість та пізнання даватиметься легко. За можливості, поговоріть з друзями, які є для вас наставниками. Вони зможуть вам дати цінну пораду. У неділю візьміться за створення плану, який наблизить вас до вашої мрії.

Сприятливий день: 9 квітня

Несприятливий день: 5 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Діви

Дівам не варто погоджуватися цього тижня на ділові пропозиції. Заголом, нічого поганого вони собою не несуть, однак принесуть вам багато клопоту та заберуть ваш вільний час. З людьми, які вас оточують постарайтеся стримувати свої емоції. Вгамуйте свій запал наговорити їм зайвого, адже в цій ситуації ви себе поставите у незручне становище.

Слідкуйте за своїм харчуванням: відмовтеся від гострих та пересолених страв, солодкого, мучного, а також пізніх прийомів їжі. Творчим представникам знаку рекомендовано поповнювати свій енергетичний баланс музикою, читанням та малюванням.

Вихідні у вас пройдуть дещо ліниво. Змушувати себе взятися хоча б за якусь роботу не варто, адже ви собі зробите лише гірше. Відпустіть ситуацію та спробуйте відчути себе в моменті. Забудьте про всі справи і плани, слідуйте поклику серця.

Сприятливий день: 10 квітня

Несприятливий день: 4 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Терезів

Терези цього тижня можуть зовсім випадково потрапити в епіцентр конфлікту, який забере у вас енергію та настрій. Вже до середини тижня вам вдасться відновити позитивний настрій та з новими силами продовжити виконувати заплановані справи. Зорі радять в особистих питанням не залучати друзів, а вирішувати все самостійно.

Якщо прикласти зусиль, у вас може з`явитися додатковий заробiток або нове джерело доходу. У четвер можливi фiнансовi надходження. Зароблені кошти рекомендовано відкласти, адже зовсім скоро вони вам знадобляться.

На вихідних варто бути обережними у справах пов'язаних з будинком. Не витрачайте енергію на розв'язання проблем оточуючих, краще сконцентруйтеся на собі. Складіть план на майбутнє та впевнено йдіть до мети. Вірте собі та своїй інтуїції, оскільки вона вас не підведе.

Сприятливий день: 5 квітня

Несприятливий день: 9 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Скорпіона

Упродовж тижня у вас часто виникатимуть сумніви щодо правильності ваших дій. Без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використайте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу. Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням.

Самотнім Скорпіонам цього тижня нових любовних історій краще не починати, адже ваша надмірна впертість може показати вас у не найкращому світлі.

Вихідні варто провести з рідними, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Займіться роботою по дому, кулінарією чи просто перегляньте хороший серіал. Корисною буде прогулянка на свіжому повітрі та спілкування з природою.

Сприятливий день: 10 квітня

Несприятливий день: 11 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Стрільця

Цей тиждень несприятливий для з'ясувань стосунків із керівництвом. Навіть якщо вас щось не влаштовує, залиште цю розмову на кращий час. Здоров'я буде міцним, тож ви можете сміливо займатися будь-якими видами спорту. Особливу увагу зверніть на біг – це саме те, що вам зараз потрібно.

Також представникам знаку рекомендують зайнятися духовним розвитком та дослідити власні можливості. За можливості, складіть план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх цілей.

Вихідні принесуть у ваше життя кардинальні зміни, однак не сперечайтесь з долею і з вдячністю відносьтесь до чогось нового, адже воно вам дається не просто так. Зміни будуть мати лише позитивні наслідки.

Сприятливий день: 4 квітня

Несприятливий день: 5 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Козерога

У Козерогів новий тиждень має усі шанси видатися чудовим. У вівторок представники знаку отримають можливість позбутися від старих згубних звичок і завдань, які не приносять прибутку – ані морального, ані фінансового. Цього тижня вам буде простіше, аніж завжди відкинути усе непотрібне.

Четвер буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

На вихідних відчутний результат принесуть заняття, спрямовані на самопізнання. Виділіть трохи часу для роздумів про життя та медитації, самозаглиблення піде на користь.

Сприятливий день : 7 квітня

Несприятливий день: 8 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Водолія

Для Водоліїв настав сприятливий час для змін в абсолютно всіх сферах діяльності, як у романтичних стосунках, так і в ділових. Вдалими будуть переїзди, поїздки, зміни виду діяльності.

Посеред тижня Козерогам може настигнути дуже слушна думка, яка у майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших та вашій інтуїції.

Уникайте інтриг та пліток – це лише забере ваш дорогоцінний час та енергію. Вихідні проведіть за читанням цікавої книги чи за переглядом надихаючих тревел-влогів.

Сприятливий день: 9 квітня

Несприятливий день: 11 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 5 – 11 квітня 2021 для Риб

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих. Тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані. Найактуальнішими на цьому тижні для вас стануть питання налагодження стосунків з партнерами – це стосується й роботи й сім'ї.

Тиждень підходить для навчання і самовдосконалення. Перші результати та успіх не змусять себе довго чекати. До того ж, вам варто розглянути пропозиції щодо зміни місця роботи. Пропозиції можуть видатися дуже вигідними та привабливими.

Період цього тижня самотнім Рибам подарує романтичні зустрічі та нові стосунки. Другу половину тижня потрібно присвятити зміцненню імунітету.

Сприятливий день: 6 квітня

Несприятливий день: 7 квітня