Редакція LifeStyle24 з’ясувала в астрологів, чого чекати різним знакам Зодіаку в стосунках, кого чекає романтичне побачення з партнером, а кого – нова сварка. Як складуться ваші стосунки – читайте любовний гороскоп на тиждень.

Важливо Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку



Любовний гороскоп для Овна на тиждень 3 по 9 січня 2022

Цього тижня любовне життя Овнів буде складатися якнайкраще. У найближчі дні ви разом з партнером складете спільні плани на 2022 рік. Ви також зможете обговорити ті питання, які вас турбують, і разом знайдете компроміси. Тож ваше щастя у ваших руках.

А самотні Овни познайомляться цього тижня з новими приємними людьми. Хтось із них може в майбутньому стати вашою другою половиною. Але поки просто розважайтеся і робіть те, чого бажає ваше серце.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп для Тельця на тиждень 3 по 9 січня 2022

Любовне життя Тельців цього тижня вимагатиме більше вашої уваги. Якщо ви сумніваєтесь у своєму партнерові, то спробуйте про це поговорити. Швидше за все, це просто якесь непорозуміння. Вихідні проведіть разом у святковій романтичній атмосфері.

Водночас одиноким Тельцям треба бути пильними, тому що людина з вашого близького кола друзів може зізнатися вам у коханні. Відповідати взаємністю чи відхилити пропозицію на стосунки – вирішувати вам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп для Близнюків на тиждень 3 по 9 січня 2022

Близнюки цього тижня можуть почуватися невпевнено у своєму особистому житті. Але не дозволяйте конфліктам створювати напругу чи псувати ваші стосунки. Будьте більш відкритими більше довіряйте один одному. А краще про все поговоріть з коханою людиною про стосунки.

А самотнім Близнюкам варто частіше знайомитися з новими людьми, лише так ви зможете знайти кохання. Тож, не бійтеся фліртуватися та зізнаватися у почуттях.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп для Рака на тиждень 3 по 9 січня 2022

Любовне життя Раків буде вдосконалюватися, якщо ви будете дослухатися до партнера. Не змушуйте вашу другу половинку до сумнівів чи ревнощів, бо це може зіпсувати стосунки. Краще влаштуйте романтичне побачення та зізнайтеся у своїх справжніх почуттях.

Одиноким Ракам вихідні принесуть нове та захоплююче знайомство. Можливо, з цією людиною ви зможете побудувати романтичні стосунки. Але не поспішайте, все має бути поступово.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп для Лева на тиждень 3 по 9 січня 2022

Це буде чудовий тиждень для любовного життя Левів. Ви переживете багато романтичних моментів, гарних емоцій та щастя. Це виведе ваші стосунки на новий рівень. Зосередьтеся на коханій людині і забудьте про інші свої проблеми. І проводьте більше часу разом.

А одиноким Левам варто зробити перший крок на зустріч своєму коханню. Зізнайтеся у почуттях людині, до якої давно це відчуваєте, і нехай все буде так, як ви хочете.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп для Діви на тиждень 3 по 9 січня 2022

У любовне життя Дів цього тижня прийдуть важливі події, і це будуть позитивні новини. Проте до кінця тижня ваші стосунки можуть трохи зіпсуватися через ревнощі та чергову сварку. Спробуйте відпустити негатив і просто побути разом.

Натомість до самотніх Дів повернеться партнер з минулих стосунків. І ви, швидше за все, знову будете разом або захочете почати все знову. Але чи правильне це рішення – вирішувати вам.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп для Терезів на тиждень 3 по 9 січня 2022

Цього тижня Терези будуть сповнені чуттєвості та впевненості, і це покращить ваші стосунки. Окрім того, вас чекає пристрасний період – ви проведете кілька днів разом з партнером в романтичній атмосфері. Астролроги радять уникати побутової рутини.

А самотнім Терезам треба припинити засмучуватися через свою самотність та переконувати себе, як вам погано без стосунків. Краще повеселіться з друзями. А любов вас незабаром знайде, і це буде доволі неочікувано.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп для Скорпіона на тиждень 3 по 9 січня 2022

Любовне життя Скорпіонів цього тижня залишатиметься стабільним, але з деякою невизначеністю. Не вирішуйте проблеми у стосунках самостійно, бо це ще більше ускладнить ситуацію. Спробуйте бути більш розуміючими та відкритими для обговорення, адже вирішити конфлікт ви зможете лише разом.

А одиноким Скорпіонам треба бути більш відкритими до нових людей та знайомств. Адже лише так ви зможете знайти свою любов. І головне – будьте собою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп для Стрільця на тиждень 3 по 9 січня 2022

Цього тижня Стрільці будуть мати чудові стосунки, де пануватиме чуттєвість та пристрасть. Також вас чекають нові любовні пригоди. Влаштуйте романтичний вечір та покажіть своєму партнерові, як сильно ви його/її кохаєте.

Водночас самотнім Скорпіонам треба нарешті зізнатися у коханні тому, хто вам давно подобається. Цього тижня вам все вдасться. І повірте – ваші почуття взаємні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп для Козерога на тиждень 3 по 9 січня 2022

Несподівані події цього тижня змінять любовне життя Козерогів. Вас чекає суперечка з партнером, і це може зашкодити вашим стосункам. Але залишайтеся спокійними та розсудливими, якщо ви хочете продовжити стосунки. Вихідні проведіть разом та обговоріть цю ситуацію.

А одинокі Козероги зможуть у найближчі дні зустріти цікаву людину. Ви разом будете насолоджуватися побаченням та новими відчуттями закоханості. І не бійтеся висловити свої почуття, якщо вони справжні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп для Водолія на тиждень 3 по 9 січня 2022

Любовне життя Водоліїв незабаром значно покращиться, і це ще більше зблизить вас та вашого партнера. І не забувайте зізнаватися один одному у коханні. На вихідних варто провести час разом десь за містом.

А самотні Водолії матимуть теж гарний тиждень. Зірки прихильні до вас, тож ви отримаєте нові знайомства та зустрінете чарівних людей. Будьте пильними, якщо хочете знайти справжнє кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп для Риб на тиждень 3 по 9 січня 2022

Любовне життя Риб, здається, щохвилини покращується. Ваші стосунки поступово стають такими, про які ви завжди мріяли. Вони принесуть вам щастя та подарують приємні моменти, сповнені любові та пристрасті. І це лише робить вас і вашого партнера щасливими.

А чарівність і чуттєвість самотніх Риб приверне увагу багатьох людей. Можливо, серед них буде кандидат на ваше серце. Тож, не відхиляйте пропозиції на знайомство.