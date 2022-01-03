Редакция LifeStyle24 выяснила у астрологов, чего ждать разным знакам Зодиака в отношениях, кого ждет романтическое свидание с партнером, а кого-то – новая ссора. Как сложатся ваши отношения – читайте любовный гороскоп на неделю.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп для Овна на неделю с 3 по 9 января 2022

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет складываться как нельзя лучше. В ближайшие дни вы вместе с партнером составите совместные планы на 2022 год. Вы также сможете обсудить те вопросы, которые вас беспокоят, и вместе найдете компромисс. Так что ваше счастье в ваших руках.

А одинокие Овны познакомятся на этой неделе с новыми приятными людьми. Кто-то из них может в будущем стать вашей второй половиной. Но пока просто развлекайтесь и делайте то, чего желает ваше сердце.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю с 3 по 9 января 2022

Любовная жизнь Тельцов на этой неделе потребует больше вашего внимания. Если вы сомневаетесь в своем партнере, то попробуйте об этом поговорить. Скорее всего, это просто какое-то недоразумение. Выходные проведите вместе в праздничной романтической атмосфере.

В то же время одиноким Тельцам надо быть бдительными, потому что человек из вашего близкого круга друзей может признаться вам в любви. Отвечать взаимностью или отклонить предложение на отношения – решать вам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю с 3 по 9 января 2022

Близнецы на этой неделе могут чувствовать себя неуверенно в своей личной жизни. Но не позволяйте конфликтам создавать напряжение или портить ваши отношения. Будьте более открытыми больше доверяйте друг другу. А лучше поговорите с любимым человеком об отношениях.

А одиноким Близнецам стоит чаще знакомиться с новыми людьми, лишь так вы сможете найти любовь. Поэтому, не бойтесь флиртовать и признаваться в чувствах.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю с 3 по 9 января 2022

Любовная жизнь Раков будет совершенствоваться, если вы будете прислушиваться к партнеру. Не заставляйте вашу вторую половинку сомневаться или ревновать, потому что это может испортить отношения. Лучше устройте романтическое свидание и признайтесь в своих настоящих чувствах.

Одиноким Ракам выходные принесут новое и увлекательное знакомство. Возможно, с этим человеком вы сможете построить романтические отношения. Но не торопитесь, все должно быть постепенно.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю с 3 по 9 января 2022

Это будет отличная неделя для любовной жизни Львов. Вы переживете много романтических моментов, хороших эмоций и счастья. Это выведет ваши отношения на новый уровень. Сосредоточьтесь на любимом человеке и забудьте о других своих проблемах. И проводите больше времени вместе.

А одиноким Львам стоит сделать первый шаг навстречу своей любви. Признайтесь в чувствах человеку, к которому давно это испытываете, и пусть все будет так, как вы хотите.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Девы на неделю с 3 по 9 января 2022

В любовную жизнь Дев на этой неделе придут важные события, и это будут позитивные новости. Однако к концу недели ваши отношения могут немного испортиться из-за ревности и очередной ссоры. Попробуйте отпустить негатив и просто побыть вместе.

Зато к одиноким Девам вернется партнер из прошлых отношений. И вы, скорее всего, снова будете вместе или захотите начать все снова. Но правильное ли это решение – решать вам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов в неделю с 3 по 9 января 2022

На этой неделе Весы будут полны чувственности и уверенности, и это улучшит ваши отношения. Кроме того, вас ждет страстный период – вы проведете несколько дней вместе с партнером в романтической атмосфере. Астрологи советуют избегать бытовой рутины.

А одиноким Весам надо прекратить расстраиваться из-за своего одиночества и убеждать себя, как вам плохо без отношений. Лучше повеселитесь с друзьями. А любовь вас вскоре найдет, и это будет довольно неожиданно.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 3 по 9 января 2022

Любовная жизнь Скорпионов на этой неделе останется стабильной, но с некоторой неопределенностью. Не решайте проблемы в отношениях самостоятельно, потому что это еще больше усложнит ситуацию. Постарайтесь быть более понимающими и открытыми для обсуждения, даже разрешить конфликт вы сможете только вместе.

А одиноким Скорпионам надо быть более открытыми к новым людям и знакомствам. Ведь только так вы сможете найти свою любовь. И главное – будьте собой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю с 3 по 9 января 2022

На этой неделе у Стрельцов будут прекрасные отношения, где будет царить чувственность и страсть. Также вас ждут новые любовные приключения. Устройте романтический вечер и покажите своему партнеру, как сильно вы его/ее любите.

В то же время одиноким Скорпионам надо наконец признаться в любви тому, кто вам давно нравится. На этой неделе вам все удастся. И поверьте – ваши чувства взаимны.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерога на неделю с 3 по 9 января 2022

Неожиданные события этой недели изменят любовную жизнь Козерогов. Вас ждет спор с партнером, и это может повредить вашим отношениям. Но оставайтесь спокойными и рассудительными, если вы хотите продолжить отношения. Выходные проведите вместе и обсудите эту ситуацию.

А одинокие Козероги смогут в ближайшие дни встретить интересного человека. Вы вместе будете наслаждаться свиданием и новыми ощущениями влюбленности. И не бойтесь выразить свои чувства, если они настоящие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолея на неделю с 3 по 9 января 2022

Любовная жизнь Водолеев вскоре значительно улучшится, и это еще больше сблизит вас и вашего партнера. И не забывайте признаваться друг другу в любви. На выходных стоит провести время вместе где-то за городом.

А одинокие Водолеи будут иметь тоже хорошую неделю. Звезды благосклонны к вам, поэтому вы получите новые знакомства и встретите очаровательных людей. Будьте бдительными, если хотите найти настоящую любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю с 3 по 9 января 2022

Любовная жизнь Рыб, кажется, ежеминутно улучшается. Ваши отношения постепенно становятся такими, о которых вы всегда мечтали. Они принесут вам счастье и подарят приятные моменты, полные любви и страсти. И это только делает вас и вашего партнера счастливыми.

А обаяние и чувственность одиноких Рыб привлечет внимание многих людей. Возможно, среди них будет кандидат на ваше сердце. Поэтому, не отклоняйте предложения на знакомство.