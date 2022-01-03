Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Левам деякі труднощі на роботі та в особистому житті. Терезам не рекомендовано відправлятися в поїздки. Читайте гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Овна

На Овнів чекає успішний тиждень. Ви будете діяти чітко за планом, тож зможете виконати все, що вам необхідно. Перша половина тижня вдала для вирішення нагальних питань та важливих зв'язків. Ви знайдете більше часу для творчості та хобі, проведете час з близькими та рідними, а також зустрінетеся з давніми друзями.

Тиждень вдалий для вивчення чогось нового, результати не змусять себе довго чекати. Для тих представників знаку, які шукають роботу – чекають приємні новини. Очікуйте дзвінка з повідомленням, що вас беруть на роботу.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 6 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Тельця

Тельці цього тижня почнуть робити перші кроки, щоб досягнути успіху та визнання на професійній ниві. У цей період вас потішать фінанси. У новому році керівництво підвищить вам ставку. Також очікуйте на премію за додаткові завдання, які ви виконували у грудні.

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Астрологи радять присвятити вільний час генеральному прибиранню. Проведіть цей тиждень в новій обстановці. Придбайте в оселю цікаві елементи декору, або ж зробіть певну перестановку. Якщо ж ви хочете змінювати житло, то цей тиждень – ідеальний час для пошуку нового варіанту. Можете натрапити на досить непогану ціну та зручне для вас розташування.

Сприятливий день: 8 січня

Несприятливий день: 3 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків пролетить надзвичайно швидко. Ви нарешті зможете повноцінно відпочити, переключитися з робочих чатів на сім'ю та провести з ними чимало часу. Окрім цього, на вас чекає багато приємних зустрічей з колегами та друзями. У другій половині тижня вас чекають витрати на дім. Ймовірно, вам захочеться придбати нові меблі чи якусь техніку.

Самотні представники знаку мають всі шанси зустріти свою другу половинку. Ваше спілкування протікатиме дуже емоційно та позитивно. Не бійтеся діяти першими там, де це буде необхідно.

Сприятливий день: 5 січня

Несприятливий день: 8 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Рака

Цього тижня Раки можуть відчути тотальне моральне виснаження від тієї роботи, яку візьмуть на свої плечі. Астрологи не радять вам так сильно себе перевантажувати, адже вже на початку року ви можете досить швидко вигоріти і втратити сили для подальших завдань. Постарайтеся в цей період більше виходити на свіже повітря та займатися за можливості спортом.

Вихідні проведіть в оточенні близьких вам людей. Час наодинці буде для вас корисним, втім не сильно захоплюйтеся самотністю, спілкування може зарядити вас енергією та позитивним настроєм.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 5 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Лева

У Левів можуть виникнути деякі розбіжності в особистих стосунках, на роботі чи навчанні. Вам треба заспокоїтися та впорядкувати свої думки, а вже тоді приступати до якихось конкретних дій. Відстоюйте свою точку зору там, де це буде необхідно. Тримайте свої емоції під контролем, аби не наробити зайвих конфліктів.

Якщо у вас будуть виникати якісь труднощі, не бійтеся просити про допомогу рідних вам людей. Вони точно вам підкажуть, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Ті, хто планували в новому році придбати техніку – ноутбук чи телефон, мають всі шанси цього тижня знайти товар за дуже вигідною ціною.

Сприятливий день: 7 січня

Несприятливий день: 9 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Діви

Астрологи застерігають Дів від додаткової роботи цього тижня, адже на тлі вашої постійної зайнятості, у вас може виникнути черговий конфлікт з вашою половинкою. Постарайтеся приділяти сім'ї достатньо часу та не обділяти близьку вам людину своєю увагою і турботою. На вас чекає насичений період, тому постарайтеся добре спланувати свій час, аби не проґавити чогось важливого.

Дівам не варто цього тижня розповідати комусь про свої плани. Їх не треба тримати в таємниці, але й не рекомендовано всім навколо казати про те, що ви хочете досягнути цього місяця та які козирі маєте в рукавах.

Сприятливий день: 4 січня

Несприятливий день: 9 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Терезів

Астрологи не радять Терезам цього тижня вибиратися кудись далеко від своєї оселі. Ви можете зібратися з друзями кудись у мінімандрівку, втім покидати дім надовго – не варто. Закоханих представників знаку в перший тиждень нового року чекає сюрприз. Ваша кохана половинка потішить вас подарунком, про який ви завжди мріяли.

Також в цей період вам варто переглянути свій раціон. У святковий період ваш раціон харчування добряче збився, тому постарайтеся контролювати те, що ви споживаєте та за можливості відмовлятися від спиртних напоїв.

Сприятливий день: 5 січня

Несприятливий день: 4 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Скорпіона

Для Скорпіонів новий тиждень пройде дуже легко. Усі ваші плани ви зможете з легкістю викреслити, оскільки за наявності вільного часу, ви зможете втілити в реальність все, що давно хотіли зробити. Новий тиждень принесе вам чудову можливість змінити багато речей у вашому житті. Ключовим фактором стане розподіл часу. Скорпіони зможуть в цей період достатньо часу приділити роботі, сім'ї та особистим потребам.

Вихідні вдалі для вивчення чогось нового. Вас дуже захопить пізнавальний процес, тому не зупиняйтеся і продовжуйте активніше пізнавати для себе щось невідоме.

Сприятливий день: 6 січня

Несприятливий день: 8 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Стрільця

Стрільцям цього тижня досить часто таланитиме. Користуйтеся моментом, перечитайте свої заплановані цілі на 2022 рік та вже починайте втілювати щось в реальність. В шаленому ритмі справ не забувайте про самопочуття та виділяйте час на відпочинок. Тиждень промайне дуже швидко, тому чим більше ви виконаєте всього, тим краще пройдуть ваші вихідні.

Субота подарує вам чимало креативних ідей, які ви можете втілити в будь-який зручний для вас момент. У неділю на вас чекає чимало нових вражень, зустрічей та подій, які принесуть у ваше життя нових барв.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 8 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Козерога

Астрологи не радять Козерогам цього тижня планувати подорожі, оскільки вони принесуть вам більше розчарування, ніж приємних моментів. На самотніх представників знаку чекає любовне захоплення, яке переросте в серйозний роман. Не відкладайте свої бажання, адже їх виконає хтось інший. Постарайтеся одразу втілювати в реальність те, що спадає вам на думку.

Всі ваші зусилля обернуться успіхом, тому сміливо можете витрачати час на роботу, яка принесе вам вигідні дивіденди. Козероги можуть також серйозно задуматися над недалеким майбутнім. У цей тиждень можете сміливо планувати переїзд в нове житло.

Сприятливий день: 3 січня

Несприятливий день: 5 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Водолія

Водоліям не варто брати близько до серця будь-які дрібниці. Вони зовсім скоро пройдуть, а поганий осад у вас залишиться. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вам підкаже, як сприймати ситуацію. На початку тижня вас чекають трудові будні, втім вже від четверга ви зможете з легкістю зітхнути та відпочити.

Вихідні пройдуть вдало, якщо ви проведете їх з рідними. Відкладіть усі справи та присвятіть час хобі, яке подарує вам натхнення та гарний настрій.

Сприятливий день: 5 січня

Несприятливий день: 7 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 січня 2022 для Риб

Цього тижня Риби відмовляться від роботи та проведуть увесь час з рідними та близькими. Кінець року був для вас доволі важким, тому зараз без зайвих докорів сумління можете присвятити час своїм потребам. Постарайтеся утриматися від важливих рішень до кінця тижня. У фінансових питаннях можливий прибуток, на який ви зовсім не розраховували.

На вихідних вам вдасться зав'язати корисні знайомства, які стануть в нагоді вже в найближчому майбутньому. Також астрологи радять не боятися кардинальних змін, вони для вас матимуть лише позитивне забарвлення.

Сприятливий день:

Несприятливий день: