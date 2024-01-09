Молодий Місяць у Козорозі: чого чекати 11 січня

Уже 11 січня о 13:57 за київським часом відбудеться перший молодик (молодий Місяць) 2024 року. Він символізує мету, що виявляється в агресивності та амбітності.

Астрологиня Марина Скаді (Соколова) зазначила, що молодик допомагає структурувати своє життя й реалізувати честолюбні задуми. До речі, число 11 – код надсили.

Зауважте Спадний Місяць до 10 січня: гороскоп, чого чекати у цей період

Молодик у Козорозі

Місяць є найближчим до нас небесним об'єктом. Він має значний вплив на наше життя, який у повсякденних, практичних справах.

Переміщуючись небосхилом, активізує планети та їхній вплив, також дає можливість змінити ситуацію. Цікаво, що найпотужніші енергії нічного світила саме в дні молодика і повного місяця, наголосила Скаді.

Додала, що Козоріг – знак державності, політики, ладу, професійних досягнень. Його управителем є Сатурн. Це планета закону й ладу, формує якості, необхідні досягнення мети.

У знаку Козорога Місяць має слабкий статус — вигнання, тому під час його переміщення за цим знаком зодіаку, людям складно давати вихід своїм почуттям, є потреба ховати емоції від оточення, що дуже несприятливо для здоров'я,

– зазначила астрологиня.

Соколова розповіла, що за нумерологією 11 являє собою енергетичний потік. Роль цього числа полягає в потужному та невтомному прояві сили й енергії. Завдяки розкриттю саме потенційної одиниці це те, що до 11 ще жодне число не могло виявити. До речі, ключові слова – друге дихання, витривалість, енергія, міць, активність та фізична сила.

Скаді зауважила, що 11 не ділиться рівно на одне інше число, тільки на себе. Такі числа заведено називати "ядерним числом". Адже роздробити на рівні його не можна.

Також 11 – перше число, у якому пасивний, внутрішній складник (друга одиниця) проявляється нарівні з активним (перша). Це як підняття з глибин накопичених покладів енергії, пробудження прихованого раніше потенціалу. Також це прояв того, що раніше не використовувалося. Призводить до сильного поєднання — здатності використовувати самостійно, усвідомлено керувати (1) своєю долею (10).

11 січня 2024 року, 13:57

За словами Скаді, молодик у Козорозі 11 січня 2024 року – останній молодик, коли найвища планета – Плутон, також перебуває в цьому знаку.

Планета влади, великих грошей, глибоких життєвих ситуацій, питань життя та смерті розчищає плацдарм для нового та життєздатного. Це можна трактувати як останній шанс щось кардинально змінити та розпочати життя з чистого аркуша,

– підкреслила астрологиня.

Окрім того, у Козорозі перебуває Марс. Він символізує початок у найширшому значенні цього слова. Тож зростає мотивація розвиватися у професійному середовищі, будувати кар'єру. На першому плані лідерські якості. До того ж новий місяць надає достатньо можливостей, аби втілити задумане в реальність.

"Конфігурація "тау-квадрат", в якій молодик 11 січня на її вершині в напруженості з кармічними Місячними Вузлами показує, що цей молодик грає величезну роль у формуванні нової реальності для всього світу. Нині відбуваються наймасштабніші зміни за останні кілька сотень років. Формується нова система взаємодії між країнами, яка дасть потужний ефект у політичній, економічній, технологічній та соціокультурній глобалізації", – написала Соколова.

Додала, що молодик у Козорозі сприяє всім, хто виявляє завзятість у досягненні поставлених цілей, а також веде свою діяльність з дотриманням норм закону.

Все, що буде сплановано в період зростального Місяця, стане реальним і набуде форм восени 2024 року,

– підкреслила Скаді.

Додала, що до цього часу буде видно результати планомірної роботи, розпочатої на початку року, – після молодика 11 січня. Аби результат задовольняв вас повністю, уже зараз варто подумати про те, на які самообмеження готові заради фундаментальних перетворень в навколишньому просторі та ґрунту під ногами.

Астрологиня зауважила, що в молодика у Козорозі 11 січня є два боки. Перший – під його впливом багато людей стають цілеспрямованими та дисциплінованими, мають серйозні наміри. Другий – характеризується прагненням до влади, посиленням агресивності, причиною якої часто буває трудоголізм і спантеличеність важкодосяжними цілями.

Аби не ускладнювати життя собі та оточенню, не варто ставити завищену планку. Важливо позбавитися синдрому гіпервідповідальності, адже це порушує межі інших людей.

З позитивного боку, новий Місяць у Козорозі не дає емоціям виходити за межі дозволеного. Це знак холоду, системності, оптимального підходу до життя. Легше контролювати себе, втім, складно висловлювати власні почуття, адже не вистачає теплих слів. Тож багато людей замінюють їх діями та турботою.

Чого чекати різним знакам зодіаку

Молодик у Козорозі надає безліч можливостей знакам, стихією яких є Земля, – Тельцю, Діві та Козорогу. Маючи відповідальне та серйозне ставлення до життя, завдяки наполегливості та терпінню, представники цих знаків можуть перевершити всіх інших у найважливішій для кожного тій чи іншій життєвій сфері.

Це чудовий час, щоб зробити остаточний вибір і рішучий крок вперед. Наприклад, піти з неулюбленої роботи, переїхати до іншого міста чи країни, одружитися союз або нарешті залишити в минулому безперспективні стосунки. Після цього обов'язково буде новий початок і життя набуде нових сенсів, наголосила астролог.

Для Овна, Рака та Терезів молодик у Козорозі є доволі-таки складним. Відчуття тяжкості ще більше посилюється. Може настати розчарування через нездійснені надії. Також цей молодик приносить перешкоди, гальмування та затримки.

У вас можливі фінансові труднощі. Окрім того, є ризик втратити роботу або захворіти. Важливо не триматися за старе та прийняти від долі будь-які удари. Пройшовши певні випробування в місячний цикл, що розпочнеться 11 січня, представники цих знаків зодіаку набудуть життєвий досвід, що буде на користь майбутнього.

Чуттєвим емоційним людям непросто в період молодика в Козорозі. Знижується творчий потенціал, проте з'являється можливість структурувати свої думки та навести лад у своєму житті, правильно розставивши пріоритети. Настав час зняти рожеві окуляри,

– підкреслила астрологиня.

Додала, що практичний Козоріг надає речам куди більш реалістичне забарвлення. У результаті всі ми на якийсь час стаємо трохи обережнішими, серйознішими та вдумливішими. Це дозволяє визначити для себе нові цілі й досягати висот.