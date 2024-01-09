Астролог Марина Скади (Соколова) отметила, что молодая Луна помогает структурировать свою жизнь и реализовать честолюбивые замыслы. Кстати, число 11 – код послали.

Заметьте Убывающая Луна до 10 января: гороскоп, чего ждать в этот период

Молодая луна в Козероге

Луна является самым близким к нам небесным объектом. Он оказывает значительное влияние на нашу жизнь, которая в повседневных, практических делах.

Перемещаясь по небосводу, активизирует планеты и их влияние, также дает возможность изменить ситуацию. Интересно, что самые мощные энергии ночного светила именно в дни новолуния и полнолуния, подчеркнула Скади.

Добавила, что Козерог – знак государственности, политики, строя, профессиональных достижений. Его управляющим является Сатурн. Это планета закона и строя, формирующая качества, необходимые для достижения цели.

В знаке Козерога Луна имеет слабый статус — изгнание, поэтому во время его перемещения по этому знаку зодиака, людям сложно давать выход своим чувствам, есть необходимость скрывать эмоции от окружающих, что очень неблагоприятно для здоровья,

– отметила астролог.

Соколова рассказала, что по нумерологии 11 представляет собой энергетический поток. Роль этого числа состоит в мощном и неутомимом проявлении силы и энергии. Благодаря раскрытию именно потенциальной единицы это то, что до 11 еще ни одно число не могло обнаружить. Кстати, ключевые слова – второе дыхание, выносливость, энергия, мощь, активность и физическая сила.

Скади заметила, что не делится ровно на одно другое число, только на себя. Такие числа принято называть "ядерным числом". Ведь раздробить на уровне его нельзя.

Также 11 – первое число, в котором пассивная, внутренняя составляющая (вторая единица) проявляется наравне с активной (первая). Это как поднятие из глубин накопленных залежей энергии, пробуждение скрытого ранее потенциала. Также это проявление того, что раньше не использовалось. Приводит к сильному сочетанию способности использовать самостоятельно, осознанно управлять (1) своей судьбой (10).

11 января 2024 года, 13:57

По словам Скади, новолуние в Козероге 11 января 2024 года – подлёдная молодая Луна, когда самая высокая планета – Плутон, также находится в этом знаке.

Планета власти, больших денег, глубоких жизненных ситуаций, вопросов жизни и смерти расчищает плацдарм для нового и жизнеспособного. Это можно рассматривать как последний шанс что-то кардинально изменить и начать жизнь с чистого листа.

– подчеркнула астролог.

Кроме того, в Козероге находится Марс. Он символизирует начало в самом широком смысле этого слова. Так что растет мотивация развиваться в профессиональной среде, строить карьеру. На первый план лидерские качества. К тому же новый месяц дает достаточно возможностей, чтобы воплотить задуманное в реальность.

"Конфигурация "тау-квадрат", в которой новолуние 11 января на ее вершине в напряженности с кармическими Лунными Узлами показывает, что эта молодая Луна играет огромную роль в формировании новой реальности для всего мира. Сейчас происходят самые масштабные изменения за последние несколько сотен лет. Формируется новая система взаимодействия между странами, которая даст мощный эффект в политической, экономической, технологической и социокультурной глобализации", – сказала Соколова.

Добавила, что новолуние в Козероге способствует всем, кто проявляет упорство в достижении поставленных целей, а также ведет свою деятельность с соблюдением норм закона.

Все, что будет спланировано в период растущей Луны, станет реальным и обретет формы осенью 2024 года,

– подчеркнула Скади.

Добавила, что к этому времени будут видны результаты планомерной работы, начатой в начале года, – после новолуния 11 января. Чтобы результат удовлетворял вас полностью, уже сейчас стоит подумать о том, на какие самоограничения готовы ради фундаментальных преобразований в окружающем и под ногами почве.

Астролог отметила, что у новолуния в Козероге 11 января есть две стороны. Первый – под его влиянием многие становятся целеустремленными и дисциплинированными, имеют серьезные намерения. Второй – характеризуется стремлением к власти, усилением агрессивности, причиной которой часто бывает трудоголизм и озадаченность труднодоступными целями.

Чтобы не усложнять жизнь себе и окружению, не стоит ставить завышенную планку. Важно избавиться от синдрома гиперответственности, ведь это нарушает границы других людей.

С положительной стороны, новая Луна в Козероге не дает эмоциям выходить за пределы дозволенного. Это знак холода, системности, хорошего подхода к жизни. Легче контролировать себя, впрочем, сложно выражать собственные чувства, ведь не хватает теплых слов. Поэтому многие заменяют их действиями и заботой.

Чего ждать разным знакам зодиака

Молодая Луна в Козероге предоставляет множество возможностей знакам, стихией которых является Земля, – Тельцу, Деве и Козерогу. Имея ответственное и серьезное отношение к жизни благодаря настойчивости и терпению, представители этих знаков могут превзойти всех остальных в важнейшей для каждого той или иной жизненной сфере.

Это отличное время, чтобы сделать окончательный выбор и решительный шаг вперед. Например, уйти с нелюбимой работы, переехать в другой город или страну, жениться на союзе или наконец оставить в прошлом бесперспективные отношения. После этого обязательно будет новое начало и жизнь приобретет новые смыслы, подчеркнула астролог.

Для Овна, Рака и Весов молодая Луна в Козероге довольно сложная. Чувство тяжести еще больше усиливается. Может наступить разочарование из-за несбывшихся надежд. Также эта молодая Луна приносит препятствия, торможения и задержки.

У вас возможные финансовые трудности. Кроме того, есть риск потерять работу или заболеть. Важно не держаться за старое и принять от судьбы какие-либо удары. Пройдя определенные испытания в лунный цикл, который начнется 11 января, представители этих знаков зодиака обретут жизненный опыт, который будет в пользу будущего.

Чувственным эмоциональным людям непросто в период новолуния в Козероге. Снижается творческий потенциал, однако появляется возможность структурировать свои мысли и навести порядок в своей жизни, правильно расставив приоритеты. Пора снять розовые очки,

– подчеркнула астролог.

Добавила, что практический Козерог придает вещам куда более реалистичную окраску. В результате все мы на время становимся немного осторожнее, серьезнее и вдумчивее. Это позволяет определить для себя новые цели и достигать высот.