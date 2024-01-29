Риби, Стрілець і Рак. Саме цих знаків зодіаку чекають важливі зміни в лютому, пише 24 Канал.
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Риби
Лютий буде вдалим місяцем для Риб у плані кар'єри. Може з'явитися унікальна можливість отримати роботу, про яку ви завжди мріяли. Довіртеся своїй інтуїції й не сумнівайтеся у власних здібностях.
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Рак
Для Раків лютого відкриє нові можливості у сфері роботи. Ймовірно, надійде цікава пропозиція, що відповідає вашим талантам і бажанням. Будьте відкриті до нових викликів і готові докласти максимум зусиль для досягнення успіху.
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Стрілець
Наступний місяць обіцяє бути перспективним для Стрільців у плані кар'єри. Можете отримати пропозицію щодо проєкту або посади, яка відповідає вашим амбіціям. Дійте рішуче.
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