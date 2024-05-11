Які 3 знаки зодіаку вже цього літа переживатимуть депресію

Уже цього літа частина людей почуватимуться погано. У них можлива депресія.

Лев, Діва та Стрілець. Саме ці знаки зодіаку, ймовірно, влітку будуть переживати депресію, пише LifeStyle 24.

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Лев

Леви, які зазвичай відзначаються своєю енергійністю і впевненістю в собі, цього літа можуть стикнутися зі стресом через внутрішні суперечності. Потреба в увазі та підтримці буде для них особливо важливою.

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Діва

Діви, які чи не завжди прагнуть до порядку та контролю, можуть почувати себе вразливими влітку. Постійний аналіз ситуацій, ймовірно, призведе до почуття безсилля та роздратування.

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Стрілець

Стрільці, які завжди прагнуть до свободи та пригод, можуть відчувати себе обмеженими та пригніченими цього літа. Недоліки в планах або відчуття втоми від рутини, ймовірно, призведуть до появи депресивних настроїв.

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