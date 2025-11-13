З 9 по 29 листопада настає період ретроградного Меркурія. Зараз надзвичайно важливо не поспішати з імпульсивними рішеннями та не змінювати роботу. Якщо пройдете цей період спокійно, то вже згодом здобудете бажаний результат. Так, 2 знаки зодіаку отримають підвищення на роботі вже після ретроградного Меркурія, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

На кого очікує підвищення на роботі?

Овен

Гороскоп для Овнів

Ваше життя зараз буквально схоже на пригодницький трилер. Стільки всього відбувається одночасно, що голова скоро закрутиться. Але розслабтеся. Вам потрібно знайти чіткі орієнтири, за які варто триматися. І тоді період ретроградного Меркурія пройде без значних наслідків.

Ось один з них. Зараз не варто змінювати роботу. Краще зачекати буквально кілька тижнів вже до грудня. Тоді з високою ймовірністю ви отримаєте підвищення на роботі. Якщо ж вас це не влаштує, то нічого страшного. Вже після ретроградного Меркурія буде значно легше піймати реально цікаві вакансії.

Рак

Гороскоп для Раків

Так, останнім часом дійсно відчувається, ніби справ стає аж надто багато. Ви хочете все контролювати, але багато що починає вислизати з рук. Тому не випробовуйте власні межі.

Настав час сповільнитися. Не потрібно витягувати на собі все й одразу. Працюйте в помірному темпі. Не потрібно себе перенавантажувати. А вже на початку грудня очікуйте на приємні новини з вашої роботи. Це може бути як пряме підвищення, так і додатковий проєкт, який принесе свої бонуси!