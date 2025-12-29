Астрологи назвали два знаки зодіаку, яких почує Всесвіт у новорічну ніч. Їм потрібно всього лиш пошепки промовити своє бажання, розповідає 24 Канал з посиланням на Russh.

Хто серед щасливчиків?

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Ніч з 31 на 1 січня буде по-справжньому особливою для цього знаку зодіаку. Козороги зустрінуться з тими людьми, які будуть важливими у вашому житті упродовж подальших років. А загадане бажання обов'язково збудеться. Ви побачите це упродовж 2026 року. Вже у січні будьте готовими до нового розділу у житті.

Телець

Гороскоп для Тельців

Всесвіт підказує Тельцям, що їм не варто боятися своїх бажань. Якою б недосяжною не здавалася ціль, до неї завжди можна підійти маленькими кроками. Пам'ятайте про це, коли будете загадувати своє бажання.

У січні ви вже зрозумієте, в якому напрямку будете рухатися далі. Це буде дійсно важливий для вас місяць.