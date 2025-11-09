Астрологи розповіли, які дати будуть найкращими для одруження у 2026 році. Але в будь-якому випадку любіть свою другу половинку та працюйте над вашими стосунками. Кохання, порозуміння, вміння слухати один одного та підтримувати завжди роблять дива, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Parade.
Коли краще одружуватися у 2026 році?
Астрологи рекомендують звернути увагу на Венеру. Саме ця планета є символом кохання, ніжності та взаємності.
Добре, якщо на момент вашого одруження Венера перебуватиме в Тельцях, Терезах та Рибах. Також важливо звернути увагу на поєднання Венери з Місяцем.
Крім того, варто було б уникати одруження у періоди ретроградної Венери та ретроградного Меркурія. Тоді не найкращий момент для романтичних періодів.
Астрологи назвали найкращі для весілля у 2026 році:
- 1, 2, 7, 19, 26, 27 січня.
- 1, 2, 3, 6, 8, 12 лютого.
- 24 березня.
- 1, 2, 7, 15, 21 квітня.
- 1, 2, 19, 21 травня.
- 1, 2, 12, 19, 22 червня.
- 1, 6, 15, 19 серпня.
- 2, 5, 7 вересня.
- 16, 17, 29 листопада.
- 1, 18 грудня.