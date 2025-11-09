Астрологи розповіли, які дати будуть найкращими для одруження у 2026 році. Але в будь-якому випадку любіть свою другу половинку та працюйте над вашими стосунками. Кохання, порозуміння, вміння слухати один одного та підтримувати завжди роблять дива, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Parade.

Коли краще одружуватися у 2026 році?

Астрологи рекомендують звернути увагу на Венеру. Саме ця планета є символом кохання, ніжності та взаємності.

Добре, якщо на момент вашого одруження Венера перебуватиме в Тельцях, Терезах та Рибах. Також важливо звернути увагу на поєднання Венери з Місяцем.

Крім того, варто було б уникати одруження у періоди ретроградної Венери та ретроградного Меркурія. Тоді не найкращий момент для романтичних періодів.

Астрологи назвали найкращі для весілля у 2026 році: