Астрологи стверджують, що цього місяця може й не бути якихось грандіозних жестів. Почуття проявляються дещо по-іншому. Це буде період тепла, чесних розмов та домашнього затишку. Але в житті 2 знаків зодіаку очікуємо переломний момент в особистому житті. Він буде приємним, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на City Magazine.
Овен
Гороскоп для Овнів
У грудні Овнам потрібно бути відвертими та щирими у стосунках. Ви нарешті спробуєте розв'язати ті проблеми, які накопичилися між вами двома. Десь було занадто багато імпульсивних рішень та емоційних реакцій. Але грудень навчить вас м'якості та вміння вести спокійний діалог.
Це й будуть "ліки" для стосунків. А ваша любов стане значно міцнішою.
Лев
Гороскоп для Левів
Леви нарешті зрозуміють, що їм не потрібна зайва драма у стосунках. Інколи доведеться приглушити власне его. Але саме це дозволить глибше зрозуміти один одного.
Самотнім Левам варто йти на нові знайомства у грудні. Астрологи переконані, що зараз є значний шанс знайти ту людину, з якою ви захочете збудувати щось більше.