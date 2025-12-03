Астрологи стверджують, що цього місяця може й не бути якихось грандіозних жестів. Почуття проявляються дещо по-іншому. Це буде період тепла, чесних розмов та домашнього затишку. Але в житті 2 знаків зодіаку очікуємо переломний момент в особистому житті. Він буде приємним, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на City Magazine.

Овен

Гороскоп для Овнів

У грудні Овнам потрібно бути відвертими та щирими у стосунках. Ви нарешті спробуєте розв'язати ті проблеми, які накопичилися між вами двома. Десь було занадто багато імпульсивних рішень та емоційних реакцій. Але грудень навчить вас м'якості та вміння вести спокійний діалог.

Це й будуть "ліки" для стосунків. А ваша любов стане значно міцнішою.

Лев

Гороскоп для Левів

Леви нарешті зрозуміють, що їм не потрібна зайва драма у стосунках. Інколи доведеться приглушити власне его. Але саме це дозволить глибше зрозуміти один одного.

Самотнім Левам варто йти на нові знайомства у грудні. Астрологи переконані, що зараз є значний шанс знайти ту людину, з якою ви захочете збудувати щось більше.