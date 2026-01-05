Астрологиня Анастасія Бучковська розповіла, чого очікувати від 2026 року. Доля усміхнеться цим знакам зодіаку, але вони мають бути максимально сфокусовані. Особливо це стосується Овнів, розповідає 24 Канал.

Кому щаститиме у 2026 році?

Овен

Гороскоп для Овнів

2026-ий для Овнів буде роком роботи та особистої реалізації. Якщо ви готували себе до чогось великого, то зараз якраз настав момент втілювати це у життя. Дійте – і щастя прийде до вас.

З'явиться потреба рухатися вперед, втілювати сміливі рішення й відмовлятися від того, що стримує. У стосунках важливими будуть чесність та прямота. Більше ніяких "півтонів",

– розповіла астрологиня.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Посилене навчання принесе нові можливості для Близнюків. Занотовуйте усі свої ідеї. Серед них буде справжній "діамант".

Рік принесе ідеї, які варті реалізації, але вимагають дисципліни. У стосунках важливо говорити прямо, а не ховатися за словами,

– підкреслила астрологиня.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Справді цікаві пригоди очікують на Водоліїв. Всесвіт спонукатиме представників цього знаку зодіаку діяти сміливо. І саме так вони знайдуть своє щастя.

Ваш фокус – незалежність та нові правила життя. 2026 рік принесе зрушення, які давно назрівали. У стосунках виникне потреба у свободі, але з прозорими домовленостями та повагою,

– наголосила астрологиня.