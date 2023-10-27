Телець, Лев і Скорпіон, останній місяць осені може бути для вас доволі важким. Однак, згодом все наладиться, пише 24 Канал.

До слова Гороскоп на листопад: у 4 знаків зодіаку почнеться біла смуга

Телець

Останній місяць може стати для вас нелегким випробуванням. Можливі проблеми вдома й на роботі. Однак, не впадайте у відчай. Ваша стійкість та вміння зосереджуватися на меті допоможуть подолати будь-які перешкоди.

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Лев

Наступного місяця вам варто зосередитися на питанні фінансів. Можливо, буде крах кар’єри й невдача за невдачею. Не беріть в борг і тримайте себе в руках. Як би не було важко, ви справитеся. Особливо, коли поруч друзі та кохана людина.

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Скорпіон

У листопаді може початися чорна смуга. За що б не взялися, все не так. Здаватиметься, що проблеми буквально переслідують. Відкладіть усе. Вам терміново потрібен відпочинок. Наберіться сил і почніть спочатку. Побачите, що одразу все наладиться.

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