Телец, Лев и Скорпион, последний месяц осени может быть для вас очень тяжелым. Однако, позже все наладится, пишет 24 Канал.

К слову Гороскоп на ноябрь: у 4 знаков зодиака начнется белая полоса

Телец

Последний месяц может стать для вас нелегким испытанием. Возможны проблемы на дому и на работе. Однако, не отчаивайтесь. Ваша стойкость и умение сосредотачиваться на цели помогут преодолеть любые препятствия.

Гороскоп для Тельцов

Лев

В следующем месяце вам следует сосредоточиться на вопросе финансов. Возможно, будет крушение карьеры и неудача за неудачей. Не берите взаймы и держите себя в руках. Как бы ни было тяжело, вы справитесь. Особенно, когда рядом друзья и любимый человек.

Гороскоп для Львов

Интересно 5 знаков зодиака, которые в 2024 году разбогатеют и купят новое жилье

Скорпион

В ноябре может начаться чёрная полоса. За что бы ни взялись, все не так. Будет казаться, что проблемы буквально преследуют. Отложите все. Вам срочно требуется отдых. Наберитесь сил и начните сначала. Увидите, что сразу все наладится.

Гороскоп для Скорпионов