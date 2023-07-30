Не Скорпіон чи Діва: названо 3 найщедріші знаки зодіаку

Не всі люди готові ділитися з іншими та безкорисно прийти на допомогу. Астрологи переконують, що це також залежить від знаку зодіаку.

Найщедріщими є Риби, Лев і Скорпіон, пише 24 Канал. Ці знаки – не зажерливі.

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Риби

Народжені під цим знаком відомі високим рівнем емпатії та співчуття. Вони щедрі та готові допомогти тому, хто цього потребує.

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Лев

Представникам цього знаку характерна великодушність. Вони раді допомагати іншим і готові поділитися своїми ресурсами.

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Стрілець

Цей знак готовий поділитися своїми знаннями, досвідом і ресурсами з іншими. Тож Стрільці щедрі не лише у матеріальному плані, а й щодо свого часу та енергії. Вони часто займаються благодійністю.

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