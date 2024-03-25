Квітень стане найскладнішим місяцем у році для 3 знаків зодіаку
Для кількох знаків зодіаку квітень стане найщасливішим місяцем. Втім, не для цих трьох.
Так, Лев, Стрілець і Козоріг, у квітні у вас можливі серйозні проблеми. Чого чекати, пише LifeStyle 24.
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Лев
У вас можливі труднощі на роботі та в особистому житті. Є ризик, що близька людина зрадить. Місяць буде зовсім нелегким.
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Стрілець
У квітні раптово виникнуть серйозні випробування. Справитися з ними буде нелегко. Однак, повірте, вам це під силу.
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Козоріг
Наступний місяць буде непростим. Кохана людина скочить у гречку. Ця новина зіб'є вас з ніг.
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