Квітень стане найскладнішим місяцем у році для 3 знаків зодіаку

Для кількох знаків зодіаку квітень стане найщасливішим місяцем. Втім, не для цих трьох.

Так, Лев, Стрілець і Козоріг, у квітні у вас можливі серйозні проблеми. Чого чекати, пише LifeStyle 24.

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Лев

У вас можливі труднощі на роботі та в особистому житті. Є ризик, що близька людина зрадить. Місяць буде зовсім нелегким.

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Стрілець

У квітні раптово виникнуть серйозні випробування. Справитися з ними буде нелегко. Однак, повірте, вам це під силу.

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Козоріг

Наступний місяць буде непростим. Кохана людина скочить у гречку. Ця новина зіб'є вас з ніг.

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