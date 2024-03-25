Так, Лев, Стрелец и Козерог, в апреле у вас возможны серьезные проблемы. Чего ждать, пишет LifeStyle 24.
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Лев
У вас возможны трудности на работе и в личной жизни. Есть риск, что близкий человек предаст. Месяц будет совсем нелегким.
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Стрелец
В апреле внезапно возникнут серьезные испытания. Справиться с ними будет нелегко. Однако, поверьте, вам это под силу.
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Козерог
Следующий месяц будет непростым. Любимый человек пойдет налево. Эта новость собьет вас с ног.
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