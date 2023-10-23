4 знаки зодіаку, яким цього тижня пощастить з грішми

Уже найближчими днями частину людей чекає успіх. Вони зможуть значно покращити своє фінансове становище.

Козороги, Раки, Овни та Близнюки, цей тиждень буде дуже сприятливим для підвищення вашого доходу. Тому почніть діяти вже зараз, пише 24 Канал.

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Козоріг

Цього тижня вам пощастить у сфері фінансів. Настільки, що це обговорюватимуть всі. Частина заздритиме, мовляв, гроші сиплються на вас з неба. Втім, не витрачайте час та нерви на таких людей. Старання та наполеглива праця врешті-решт мають бути гідно оцінені.

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Овен

Останні декілька місяців ви, ймовірно, працювали не покладаючи рук. Бралися абсолютно за все. І виконували справді прекрасно. Керівник це оцінить. Можете чекати на дуже цікаву пропозицію та перегляд зарплати.

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Рак

Зробіть те, що давно хотіли, але боялися, що не вийде. Цього тижня фортуна точно на вашому боці. Тож якщо хочете почати власну справу, кращого часу, ніж зараз, не буде.

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Близнюки

Цього тижня ви зможете заробити кругленьку суму. Зможете переконати будь-кого у геніальності своїх ідей. Тож сміливо пропонуйте їх на найкращих для себе умовах.

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