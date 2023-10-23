Козероги, Раки, Овны и Близнецы, эта неделя будет очень благоприятной для повышения вашего дохода. Поэтому начните действовать уже сейчас, пишет 24 Канал.

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Козерог

На этой неделе вам повезет в сфере финансов. Настолько, что это будут обсуждать все. Часть будет завидовать, мол, деньги сыплются на вас с неба. Впрочем, не тратьте время и нервы на таких людей. Старания и упорный труд в конце концов должны быть оценены по достоинству.

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Овен

Последние несколько месяцев вы, вероятно, работали не покладая рук. Брались совершенно за все. И выполняли действительно прекрасно. Руководитель это оценит. Можете ожидать очень интересное предложение и пересмотр зарплаты.

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Рак

Сделайте то, что давно хотели, но боялись, что не выйдет. На этой неделе удача точно на вашей стороне. Так что если хотите начать собственное дело, лучшего времени, чем сейчас, не будет.

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Близнецы

На этой неделе вы можете заработать кругленькую сумму. Можете убедить любого в гениальности своих идей. Так что смело предлагайте их на лучших для себя условиях.

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