Вже 24 та 25 лютого: магнітні бурі негативно вплинуть на життя 2 знаків зодіаку

Цього місяця вже було декілька хвиль магнітних бур. Однак найбільша сонячна активність ще попереду. Зокрема, йдеться про 24 та 25 лютого.

Астрологи кажуть, що у ці дні особливо важко буде двом знакам зодіаку. Кому варто готуватися до труднощів, читайте у гороскопі, який підготував LifeStyle 24.

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Овен

Овни завжди відчувають негативний вплив магнітних бур. Тому 24 та 25 лютого не стане виключенням. Окрім проблем зі здоров'ям, на представників цього знаку зодіаку чекають одні з найскладніших життєвих випробувань. Моральний та фізичний стан зовсім не сприятимуть розв'язанню проблем, а лише погіршуватимуть ситуацію.

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Стрілець

Стрільці – дуже метеозалежні люди. Тому їм неймовірно складно, коли починається період магнітних бур. Астрологи кажуть, що 24 та 25 лютого стануть для представників цього знаку зодіаку одними з найгірших днів у житті. Зокрема, їх переслідуватимуть сімейні проблеми. Хтось з рідних навіть може сильно постраждати.

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