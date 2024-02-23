Астрологи говорят, что в эти дни особенно тяжело будет двум знакам зодиака. Кому стоит готовиться к трудностям, читайте в гороскопе, который подготовил LifeStyle 24.

Обратите внимание Названы 3 знака зодиака, чья помощь сейчас крайне необходима друзьям

Овен

Овны всегда испытывают негативное влияние магнитных бурь. Поэтому 24 и 25 февраля не станет исключением. Кроме проблем со здоровьем, представителей этого знака зодиака ждут одни из самых сложных жизненных испытаний. Моральное и физическое состояние совсем не будут способствовать решению проблем, а только ухудшать ситуацию.

Гороскоп для Овнов

Стрелец

Стрельцы – очень метеозависимые люди. Поэтому им невероятно сложно, когда начинается период магнитных бурь. Астрологи говорят, что 24 и 25 февраля станут для представителей этого знака зодиака одними из худших дней в жизни. В частности, их будут преследовать семейные проблемы. Кто-то из родных даже может сильно пострадать.

Гороскоп для Стрельцов