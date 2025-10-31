Астрологи розповіли, кому пощастить зустріти своє кохання в ніч на Геловін. Містика поєднана з романтикою – це може бути дещо лячно, але водночас і цікаво. Зірки підштовхують вас на цікаві кроки, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на New York Post.

Хто закохається на Геловін?

Овен

Гороскоп для Овнів

Упродовж останнього тижня ви відчували значну емоційну напругу. Геловін дещо підсилить ці почуття, але допоможе знайти несподіваний вихід з цих емоцій.

Не дивуйтеся, якщо найближчим часом виникнуть нестандартні ситуації або взагалі якийсь хаос. Не намагайтеся його контролювати. Просто йдіть вперед. І саме зараз є велика ймовірність спокусливих знайомств. Не стримуйте себе. Ви відкриєте нові грані своєї привабливості, якщо будете готові йти на ризик.

Якщо ж ви у стосунках, то організуйте найближчим часом нестандартне побачення для вашої другої половинки.

Телець

Гороскоп для Тельців

Соціальна взаємодія цього тижня виходить для вас на перший план. І уся ця цікава енергія досягне найвищої точки саме на Геловін.

Астрологи наголошують, що вам не варто сидіти вдома в цей час. Зустріньтеся з компанією, підіть на побачення чи відвідайте тематичну вечірку. Саме там ви, цілком ймовірно, зустрінете людину, з якою запалають почуття.

Настав гарний момент для флірту та пікантної енергії. Але направляйте її туди, де отримаєте задоволення, а не проблеми.

Діва

Гороскоп для Дів

Останні події могли дійсно виснажити вас. Однак в ніч на Геловін важливо перемкнутися. Не можна дозволити собі провести цей день в полоні негативних емоцій.

Дозвольте іншим людям вам допомогти. Також цього дня можливі несподівані знайомства. І вони точно перекреслять ваш поганий настрій.