Детальніше, що очікує на кожного з нас 4 січня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 січня для Овнів
Сьогодні важливо дослухатися до своєї інтуїції. Вона підкаже, як правильно вчинити, щоб вийти переможцем.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 січня для Тельців
Телець отримає можливість сьогодні себе проявити. Не бійтеся ризикувати. Фортуна вам усміхнеться.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 січня для Близнюків
Ви зможете легко перемикатися між справами. А розмова з незнайомцем принесе несподівану користь.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 січня для Раків
Весь день буде сповнений тепла та радості. Перший тиждень 2026 року готує Раків до цікавих можливостей.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 4 січня для Левів
За що ви сьогодні не візьметеся – усе буде зроблене буквально на відмінно. Леви будуть задоволені своїми успіхами.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 4 січня для Дів
Перший тиждень 2026 року пройшов у приємній атмосфері. Важливо найближчим часом остаточно підбити підсумки попереднього року та почати роботу над цілями.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 січня для Терезів
Терезам важливо почати працювати зі своїми комплексами. На жаль, вони не дають можливості жити на повну.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 січня для Скорпіонів
Скорпіонам просто неймовірно пощастить. Це буде випадкова зустріч із важливою людиною або вдалий збіг обставин, від якого ви ще й виграєте. Не сумнівайтеся у своїй інтуїції.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 січня для Стрільців
День принесе натхнення та бажання рухатися вперед. Вам захочеться змін у житті. А хтось навіть надумає зробити ремонт у квартирі.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 січня для Козорогів
Сьогодні важливо не планувати зайвого та просто гарно відпочити. Наберіться сил перед новим насиченим тижнем.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 січня для Водоліїв
Сьогодні Водоліям захочеться побути на самоті. Саме в такі моменти у вас може народитися цікава ідея.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 січня для Риб
Вдалий день для самоаналізу. Подумайте, які помилки ви не хотіли б повторювати у 2026 році.