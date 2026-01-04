Детальніше, що очікує на кожного з нас 4 січня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 січня для Овнів

Сьогодні важливо дослухатися до своєї інтуїції. Вона підкаже, як правильно вчинити, щоб вийти переможцем.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 січня для Тельців

Телець отримає можливість сьогодні себе проявити. Не бійтеся ризикувати. Фортуна вам усміхнеться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 січня для Близнюків

Ви зможете легко перемикатися між справами. А розмова з незнайомцем принесе несподівану користь.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 січня для Раків

Весь день буде сповнений тепла та радості. Перший тиждень 2026 року готує Раків до цікавих можливостей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 4 січня для Левів

За що ви сьогодні не візьметеся – усе буде зроблене буквально на відмінно. Леви будуть задоволені своїми успіхами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 4 січня для Дів

Перший тиждень 2026 року пройшов у приємній атмосфері. Важливо найближчим часом остаточно підбити підсумки попереднього року та почати роботу над цілями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Терезам важливо почати працювати зі своїми комплексами. На жаль, вони не дають можливості жити на повну.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 січня для Скорпіонів

Скорпіонам просто неймовірно пощастить. Це буде випадкова зустріч із важливою людиною або вдалий збіг обставин, від якого ви ще й виграєте. Не сумнівайтеся у своїй інтуїції.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 січня для Стрільців

День принесе натхнення та бажання рухатися вперед. Вам захочеться змін у житті. А хтось навіть надумає зробити ремонт у квартирі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 січня для Козорогів

Сьогодні важливо не планувати зайвого та просто гарно відпочити. Наберіться сил перед новим насиченим тижнем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 січня для Водоліїв

Сьогодні Водоліям захочеться побути на самоті. Саме в такі моменти у вас може народитися цікава ідея.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 січня для Риб

Вдалий день для самоаналізу. Подумайте, які помилки ви не хотіли б повторювати у 2026 році.