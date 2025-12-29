Місяць не буде легким та безтурботним. Та якщо ці знаки зодіаку зосередяться, то зміни прийдуть значно швидше. Астрологи кажуть, що саме у січні дехто може розпочати новий етап у житті, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

Хто змінить життя у січні?

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Січень дасть можливість Козорогам побачити, як далеко вони вже зайшли. І найважливіше – що на них чекатиме далі.

Меркурій у вашому знаку загострює розум та дає сильний поштовх у навчанні. Ви нарешті наважитеся на те рішення, яке давно відкладали. Пам'ятайте, що просити про допомогу – це ніяка не слабкість.

Загалом у січні до Козорогів нарешті прийде відчуття сили та віри у власний потенціал.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Цікаво, що січень задасть тон усьому 2026 року для Водоліїв. Ви відчуєте, що назріває щось справді важливе. І інтуїція тут не підведе.

Вже у січні Венера входить у ваш знак. Водолії можуть зустріти когось справді особливого, а стосунки вийдуть на новий рівень. Це може бути як рішення про спільний переїзд, так і пропозиція.

Лев

Гороскоп для Левів

Січень повертає Левам важливі відчуття – натхнення та ясність думок. Ви знову "заглядаєте за горизонт" та готові мріяти масштабно.

Цього разу важливо не закриватися вдома, а виходити на люди. Нові знайомства, несподівані побачення – усе це поверне відчуття азарту та жаги до розвитку.

Будьте готовими до великого. Січень стане стартовим майданчиком до великих змін.