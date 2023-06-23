Дзеркальна дата 23 червня здійснить бажання 2 знаків зодіаку: кому пощастить

Дзеркальна дата сьогодні наповнена енергією та сприяє здійсненню бажань. Тому в цей день пощастить двом знакам зодіаку.

Дзеркальна дата 23.06.23 – потужний енергетичний день, пише 24 Канал. У цей день всі знаки зодіаку можуть загадувати бажання, будувати плани, реалізовуватися. Сьогодні особливо пощастить Близнюкам і Терезам.

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Близнюки

Зірки радять Близнюкам загадувати будь-яке бажання сьогодні, окрім потягу до влади. Планети дуже сприятливі до цього знака зодіаку в цей день, тому їхні цілі швидко здійсняться. До того ж Близнюки самі по собі амбіційні та сильні – вони здатні досягти бажань навіть без чужої допомоги.

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Терези

Терезам можна та навіть треба загадувати бажання про взаємне кохання та чуттєві стосунки. Зірки дадуть сприятливу відповідь на ваші мрії. Якщо представники Терезів страждають через нерозділені почуття – вони відчують взаємність, проблеми у сімейних стосунках також розв'яжуться.

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