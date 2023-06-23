Зеркальная дата 23.06.23 – мощный энергетический день. 24 Канал. В этот день все знаки зодиака могут загадывать желания, строить планы, реализовываться. Сегодня особенно повезет Близнецам и Весам.

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Близнецы

Звезды советуют Близнецам загадывать любое желание сегодня, кроме влечения к власти. Планеты очень благоприятны для этого знака зодиака в этот день, поэтому их цели быстро осуществятся. К тому же Близнецы сами по себе амбициозны и сильны – они способны достичь желаний даже без посторонней помощи.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весам можно и даже нужно загадывать желание о взаимной любви и чувственных отношениях. Звезды дадут благоприятный ответ на ваши мечты. Если представители Весов страдают из-за неразделенных чувств – они испытают взаимность, проблемы в семейных отношениях также разрешатся.

Гороскоп для Весов