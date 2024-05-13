Уже до кінця травня 3 знаки зодіаку матимуть серйозні проблеми: чи є серед них ви

Наприкінці травня частина людей матимуть серйозні проблеми. Зокрема, йдеться про представників трьох знаків зодіаку.

Риби, Лев і Телець, у вас можливі проблеми в різних сферах життя, передає LifeStyle 24.

Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, які влітку переживатимуть зраду

Риби

Наступного тижня вам варто тримати себе в руках. Надмірна емоційність може призвести до неприємних ситуацій. Зберігайте спокій і уникайте конфліктів.

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Лев

В останні дні травня Леви можуть стикнутися з проблеми через постійну потребу бути в центрі уваги. Завищені вимоги до людей навколо призведуть до конфліктів і розчарувань. Важливо бути терплячими й думати не тільки про себе.

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Телець

Наступного тижня ви можете стикнутися з проблемами через свою надмірну впертість. Пам'ятайте, що інколи навіть корисно йти на поступки.

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