Риби, Лев і Телець, у вас можливі проблеми в різних сферах життя, передає LifeStyle 24.
Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, які влітку переживатимуть зраду
Риби
Наступного тижня вам варто тримати себе в руках. Надмірна емоційність може призвести до неприємних ситуацій. Зберігайте спокій і уникайте конфліктів.
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Лев
В останні дні травня Леви можуть стикнутися з проблеми через постійну потребу бути в центрі уваги. Завищені вимоги до людей навколо призведуть до конфліктів і розчарувань. Важливо бути терплячими й думати не тільки про себе.
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Телець
Наступного тижня ви можете стикнутися з проблемами через свою надмірну впертість. Пам'ятайте, що інколи навіть корисно йти на поступки.
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